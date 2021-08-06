Milas, Marmaris ve Manavgat'ta kaç futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alanı kaybettik?

Milas: 14 bin 571 futbol sahası

Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı, “Cumhuriyet tarihininyla karşı karşıyayız. Geçen yıl Türkiye’de yanan ormanın 3 katı ormanlık alan sadece Antalya’da yandı” diyerek, şu bilgileri paylaştı:

“2 Ağustos tarihi itibariyle uydu görüntülerinden yaptığımız çalışmalarda 10 bin 200 hektar yani 102 bin dekarlık bir etki alanı olduğunu tespit ettik. Bu da 14 bin 571 futbol sahası büyüklüğü yapıyor.

© Sputnik Milas'ta kaybedilen ormanlık alan

Marmaris: 13 bin 571 futbol sahası

2 Ağustos itibariyle 13 bin 571 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı. Marmaris’te de hala yangın devam ediyor. Uydu 7 Ağustos Cuma günü tekrar geçecek ve tekrar görüntü alabileceğiz.

© Sputnik Marmaris'te kaybedilen ormanlık alan

Manavgat: 98 bin futbol sahası

Manavgat’taki yangınla ilgili ilk görüntü 30 Temmuz tarihi itibariyle 350 bin dekardı. 350 bin dekar 50 bin futbol sahası yapıyor. Dün uydu tekrar Manavgat üzerinden geçti ve yeni görüntüler elde ettik. Bugün itibariyle 680 bin dönüm oldu. Yanan alan 50 bin futbol sahası büyüklüğü 98 bin futbol sahası büyüklüğüne ulaştı.”