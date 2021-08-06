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    Tanrıça Athena heykeline adını verdiği Atina'nın Varympompi banliyösünde çıkan orman yangınının alevleri yaklaşırken

    Avrupa'da emsal oluşturan Yunan başkentinin Sıcak Hava Genel Müdürü: Aşırı sıcaklar Atina'yı yaşanmaz hale getirebilir

    © REUTERS / Giorgos Moutafis
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    Avrupa'da Sıcak Hava Genel Müdürü atayan ilk şehir olan Yunanistan'ın başkenti, aşırı sıcak hava dalgası ve orman yangınlarıyla cehennemi yaşıyor. Yaşlılar ve savunmasızlar için soğutma istasyonları kuran genel müdür, şehirleri iklim değişikliğine uyarlayacak politikalar acilen hayata geçmezse Atina'nın da yaşanmaz hale geleceği uyarısını yaptı.

    Kanada ve ABD'de yüzlerce can alan son on yılların en şiddetli sıcak hava dalgasının vurduğu Güney Avrupa orman yangınlarıyla boğuşurken, Yunan başkenti Atina'nın Sıcak Hava Genel Müdürü Eleni Myrivili, hem küresel iklim değişikliyle baş etmenin hem de şehri bu sürece uyarlamanın yollarını arıyor. Daha önce Atina'nın İklim Değişikliği, Esneklik ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı olan, aynı alanda belediye başkanına danışmanlığı sürdürürken Sıcak Hava Genel Müdürü atanan kadın akademisyen, aşırı sıcakların Atina'yı ikamet edilemez ve yaşanamaz hale getirebileceği uyarısını yaptı. 

    Dün itibarıyla 100'den fazla yangın Yunanistan'ı kasıp kavurur ve kuzeyindeki yangın yüzünden kalın bir dumanın kapladığı başkentin sakinlerine evlerinden çıkmamaları uyarısı yapılırken Atina Sıcak Hava Genel Müdürü Eleni Myrivili, sıcak hava dalgaları, orman yangınları, deniz suları seviyesinin yükselmesi, şiddetli seller ve diğer aşırı fenomenlerin iklim değişikliğinin yıkıcı bir veçhesi olduğunu belirtti. 

    ABD'nin Florida eyaletindeki 2 milyon 717 bin nüfuslu Miami-Dade'den sonra dünyada Sıcak Hava Genel Müdürü atanan ikinci şehir olan, bu bakımdan Avrupa'da emsal oluşturan Atina'da bu hafta termometre 45 dereceyi gösterirken, Akropolis kapatıldı ve şehir sakinlerine gereksiz gezme, seyahat ve işten kaçınmaları çağrısı yapıldı. 

    Atina'da Adrienne Arsht-Rockefeller Vakfı'nın Esnek Dayanıklılık Merkezi'nin çalışmalarına koşut Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis tarafından yaratılan yeni role 23 Temmuz'da atanması sonrası CBC'in The Current yayınının sorularını cevaplayan Myrivili, artık sıcaklıklarla nasıl baş edileceği konusunda konuşmanın ve şehirleri ona göre değiştirmenin zamanının geldiğini belirtti.

    Myrivili, "Şu anda Atina'da yaşamak nasıl bir his" sorusunu şöyle yanıtladı:

    "Nefes alamadığınızı hissediyorsunuz. Kıyamet sonrası gibi biraz, haziran başından beri sıradışı kurulukta bir yaz geçirdiğimizden Yunanistan'ın her yerinde çok sayıda yangın var, Atina'nın kuzeyi de yanıyor."

    "Dün gece biraz daha serin olur diye akşam sekizde buluşmaya karar verdik arkadaşımla, ama hala çok sıcaktı ve kafede otururken üzerimize kül yağdı. Avustralya ve Kaliforniya orman yangınlarından bildiğimiz gri ve kızıl bulutlar var gökyüzünde kül yağmuru eşliğinde. Gerçekten kıyamet gibi, insan dehşete düşüyor."

    Kendi görevinin şehrin savunmasız nüfusunu korumak amacıyla oluşturulduğunu, insanların gidebilecekleri özel soğutma istasyonları kurduklarını, ama bunun yeterli olmadığını, soğutma istasyonlarında saatler geçirmeye ihtiyacı olanların ulaşım sorunu nedeniyle buralara gidemediğini, akşam ve gece ne yapılacağı meselesinin de henüz çözülemediğini, insanların buralarda uyumaları için yatak kapasitelerinin bulunmadığını anlatan Myrivili, "Bu yüzden, gerçekten gidip insanları kaldıkları yerde bulan ve klimaya erişimleri ile vücutlarını soğutmalarını sağlayan bir dizi politika üretmeliyiz" dedi. 

    Kovid pandemisindeki gibi yaşlı ve savunmasız insanların çok geniş çaplı haritasını çıkarmak, yaşlıların durumunu kontrol edecek ekipler kurmak gerektiğini, göçmenler gibi gayri resmi şekilde ikamet edenler ya da bir evde çok fazla sayıda insanla ikamet edenlerin de savunmasızlar kategorisinde olduğunu, bunların enerjiye erişimde sıkıntı yaşadığını ve klimalarının olmadığını aktaran Myrivili, yanısıra sanayide çok sayıda iş kazası meydana geldiğinden hükümetin işçilerin çalışma saatlerini azaltması gerektiğini belirtti. 

    Sıcak dalgaları birbiri ardına vurmadan çok hızlı harekete geçmek gerektiğini vurgulayan  Sıcak Hava Genel Müdürü, Atina'nın bir gün ikamet edilemez ve yaşanamaz hale gelmesinden korktuğunu, bu yüzden yıllardır şehrin sıcağa adaptasyon stratejileri uygulamasını sağlayacak mali kaynaklara erişimi için uğraştığını dile getirerek ekledi:

    "Politikacılar gerçekten şehirlerin görünüşünü değiştirmeye başlamalı. Aksi takdirde, korkarım ki, Atina gibi şehirler yaşamaya müsait olmayacak. Gerçekten çok acı çekeceğiz."

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