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    Murat Kurum

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Bir yıl içerisinde inşallah tüm alanımızı ağaçlandıracağız

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    Çevre
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    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, orman yangınlarına ilişkin, "Bir yıl içerisinde inşallah tüm alanımızı ağaçlandıracağız ve yeşil vatanımız, akciğerlerimiz olan ormanlarımızı korumak için cansiperane mücadelemiz bu çerçevede devam edecektir" dedi.

    Bakan Kurum ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki değerlendirme toplantısı öncesi açıklama yaptı.

    Kurum, Antalya, Manavgat ve Gündoğmuş'taki yangınların tamamının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini, çok kısa süre içerisinde Muğla'daki orman yangınını söndürme çalışmalarının da tamamlanacağını söyledi.

    Yangınlarla mücadelede gece gündüz çalışan tüm ekiplere teşekkür eden Kurum, 28 Temmuz'da başlayan yangında Antalya'da 59 mahallenin doğrudan etkilendiğini, bu mahallelerdeki vatandaşların güvenli bölgelere taşındığını, 8 bini aşkın personel ve araçla çalışmaların aynı kararlılıkla devam ettiğini dile getirdi.

    "Yangından doğrudan etkilenen 821 vatandaşımızın 808'i tedavileri yapılarak taburcu edildi. 6 vatandaşımızın tedavisi halen hastanelerimizde devam etmektedir" diyen Bakan Kurum, 45 mahallede 2 bin 544 afetzedeye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile psikososyal destek verilmesine devam edildiğini anlattı.

    'Toplamda acil ihtiyacı olan vatandaşlarımız için 146 adet konteynerin kurulumu tamamlandı'

    Bir taraftan da konteyner kurulumunun başladığına dikkati çeken Kurum, şöyle devam etti:

    "Toplamda acil ihtiyacı olan vatandaşlarımız için 146 adet konteynerin kurulumu tamamlandı. Amacımız 3-4 gün içinde bütün Antalya'da konteyner ihtiyacını AFAD'ımız inşallah karşılayacaktır. Buna ilişkin 400 konteyner Antalya'mıza gelmiştir ve ihtiyaç mahallerine, mahallelerimize gönderilmektedir. Yine bu çerçevede 140 çadır kurulumu tamamlanmış durumda. Kızılay'ımızla birlikte de vatandaşlarımızın gıda ihtiyaçlarını giderecek adımlar atıyoruz. Günde ortalama 17 bin vatandaşımıza yemek dağıtımı yapılıyor. Bu çerçevede bugüne kadar 95 bin kumanya dağıtıldı, 93 bin öğün de yemek verildi."

    Bakan Kurum, hasar tespitine de devam ettiklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

    "Şu ana kadar bölgeye toplamda 52,5 milyon lira nakdi yardım gönderildi. Bir taraftan da yaptığımız hasar tespitleri çerçevesinde vatandaşlarımızın eşya hasarlarını giderecek, taşınma ve kira masraflarını giderecek nakdi ödemelerimizi yapıyoruz. Bugün itibarıyla toplamda 16 milyon 800 bin lira nakdi ödemeyi vatandaşlarımızın hesaplarına yaptık. Evi tamamen yanan vatandaşlarımıza 50 bin liraya kadar eşya yardımı, kira yardımı hesaplarına yatırılacaktır. İlk ödemeleri yapılmıştır. Kalan ödemeler de tespitlerin bitmesine müteakip yapılacaktır. Diğer taraftan artık kalıcı süreçlerimizi işletiyoruz. Bu çerçevede 7 ilimizde Bakanlığımızın personeliyle birlikte toplamda bin kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bir taraftan sahada gezici laboratuvarlarımızla vatandaşlarımızın evlerinden numune alarak binaların durumuna da bakıyoruz. Muğla dışında, yangının söndürüldüğü her noktada hasar tespit çalışmaları tamamlanmıştır."

    Hasar tespit çalışmaları

    Yangının söndürülmesine müteakip en geç 2-3 gün içinde Muğla’daki hasar tespit çalışmalarının da tamamlanacağını aktaran Kurum, "Bugün itibarıyla Antalya’daki hasar tespit çalışmaları çerçevesinde toplamda 6 bin 340 bağımsız bölüm incelendi ve ağır hasarlı, yıkık ve yıkılması gereken 2 bin 164 bağımsız birim tespit edildi. 62 kamu binası da bu çerçevede incelendi. Bir taraftan da yeni konutların yapımı için ve yıkılma riski olan binalarda vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini teminat altına alacak adımları atıyoruz. Hızlı bir şekilde binaların yıkım sürecini başlattık. Bu çerçevede de 503 binanın yıkımı tamamlanmış durumda" diye konuştu.

    Bakan Kurum, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için de çalışmaları hızla sürdürdüklerini dile getirerek şunları kaydetti:

    "Sayın Cumhurbaşkanımız da bizzat bakanlarımızdan ve valimizden bilgileri alıp, buraya verilmesi gereken destekleri verip, süreci yakinen takip etmektedir. Bizim bu süreçten sonra zaman kaybına hiçbir şekilde tahammülümüz yok. Çiftçilerimiz, vatandaşlarımız bizim başımızın tacıdır. Vatandaşlarımızın mağduriyetini bir an önce gidermek istiyoruz ve bu çerçevede tüm gayretimizle çalışıyoruz. Çalışmalarımızı başlattık, en geç bir ay içinde 2+1, 3+1, altında deposu ve ahırıyla ihtiyaçlarını giderecek adımı Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızla atacağız. Bir sene dedik, inşallah önümüzdeki yaz gelmeden Antalya’daki tüm konutlarımızı bitiriyor olacağız. Vatandaşlarımızın yaylalardaki hayvanlarının 2-3 ay içerisinde köylerimize, mahallelere geleceği öngörüsüyle toplamda 400’ü aşkın ahır hasar görmüş durumda, 3 ay içinde bütün ahırları tamamlayacağız, eve yaylalardan gelen vatandaşlarımız yeni ahırlara hayvanlarını koyabilecekler."

    Yanan orman alanlarına ilişkin çalışmalarla ilgili koordinasyonu yürüttüklerini aktaran Kurum, "Bir yıl içerisinde inşallah tüm alanımızı ağaçlandıracağız ve yeşil vatanımız, akciğerlerimiz olan ormanlarımızı korumak için cansiperane mücadelemiz bu çerçevede devam edecektir. Gerek keçiboynuzu, gerek defne, gerek zeytin ağaçlarının yanan alanlarda ekimi için Tarım ve Orman Bakanlığımız çalışmaları başlatmıştır. Daha önce de milletimizin desteği ile nice zorlukların, büyük felaketlerin üstesinden geldik. İnşallah bu zor dönemi de aynı anlayışla, aynı birlik ve beraberlik ruhu ile atlatacağız" değerlendirmesinde bulundu.

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