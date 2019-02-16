DSP'ye gidenler CHP tabanında tepki görüyor

CHP'de 31 Mart seçim sürecinin sıkıntıları hafiflemiş gözükse de devam ediyor. Adaylıkları son bir aya kadar bekleten Genel Merkez örgüt ve tabandan tepki görüyor mu? Kılıçdaroğlu'na kızıp istifa eden ve DSP'ye gidenlerin bir karşılığı var mı?

© AFP 2018 / Arşiv CHP'den Braille alfabeli oy pusulası teklifi

Akademisyen ve yazar Elfin Tataroğlu, bir dönem Kadın Kolları'nda yönetici olarak da çalıştığı CHP'nin geçirdiği süreci RSFM'de yorumladı.

Ahu Özyurt'la Fotoğrafın Tamamı programına katılan Elfin Tataroğlu, "DSP'den aday olmaların büyük bir kriz değilse de bir kırılmaya yol açtığı kesin. Ama benim gözlemlediğim, seçmende de bu DSP'ye geçenlerin bir karşılığı şu anda yok" dedi.

Tataroğlu, bu kararların bir ideolojik duruş için alınmadığını söylerken, "Genelde geçenler yıllarca iyi yerlerde görev yapmış isimler. Bazıları hem Belediye Başkanlığı hem de Milletvekilliği yapmışlar. CHP'nin örgütü, üyeleri, CHP'ye çok az oy çıkan Orta Anadolu'da Karadeniz'de kasabalarda o ilçe merkezinin kapısını açan, bir tahta sandalye üzerinde yıllarca parti için emek veren, altı oku dalgalandıran isimler amcalar teyzeler, hiçbir karşılık görmeden hatta büyük bedeller ödeyerek mücadele verdiler" dedi.

KAZANMAK İÇİN DEĞİL KAYBETTİRMEK İÇİN DSP'YE GİDİYORLAR

CHP'de yıllarca önemli yerlerde görev yapmış insanların kazanamayacaklarını bildikleri yerlerde "sadece partiyi kaybettirmek için DSP'ye geçtiklerini söyleyen Elfin Tataroğlu, şöyle devam etti:

"Bu sadece kaybettirmek için DSP'ye geçmek meselesi Anadolu'da tabanda çok itici karşılanacak bir durum. Adaylıkların hepsi doğru muydu? Evet bunu sorgularız. Hatalar vardır. Partinin eskilerinden böyle bir protesto yürütenler var, bu çağrı önemlidir. Bağımsız aday olanlar var. Bu bile bir nebze önemlidir. Ama şu anda DSP'nin yapılanması içine geçip aday olmak tabanda bir karşılık bulmayacaktır".

EKONOMİ KURMAYLARI TEK SESLE YÜKLENMELİ

CHP'li seçmenin bir kırgınlığı olduğunu, 24 Haziran seçimlerinden sonra sandığa gitmemenin konuşulduğunu da belirten Elfin Tataroğlu, Genel Merkezin esas hatasının seçime artık bir ay kala sokakta ekonomi yangın halindeyken, en önemli kurmayların bile aday değişikliği için uğraşması olduğunu söyledi.

Tataroğlu, "Ekonomi bu seçimin en büyük belirleyici faktörü. CHP'nin en güçlü bürokratik kadrosu ekonomi kökenli. Maliye, hazine kökenli ekipler. Benim en büyük üzüntüm bu denli kuvvetli bir ekonomi kadrosunun aynı dili konuşup, tek bir noktaya hedef alıp propaganda süreci yürütemiyor olması. Şu anda Türkiye'nin tek meselesi ekonomi. Sadece buna yüklenseler, ne örgüt ne üye küskünlüğü kalır. Bir bütün olarak güçlü bir süreçle bu seçimden sonuç alınır.

Tataroğlu, Parti yönetiminin artık parti içi meseleleri bırakıp Türkiye sorunlarına odaklanması gerektiğini söyledi. "Genel Merkez ve kurmay kadro çok fena şekilde parti içi işlere gömülmüş durumda. Bunu gören örgüt kızıyor, onlar 2 oy için mahallede saatlerce uğraşırken Genel Merkez yönetiminden birisi çıkıyor birşey söylüyor herşey boşa gidiyor" diye konuştu.