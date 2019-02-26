‘Ankara S-400’ler yüzünden ABD’nin NATO’nun da içinde olduğu kombine hücumunu bekliyor’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Pentagon temaslarının ardından Ankara bu hafta ABD heyetini ağırlıyor. Ankara ve Washington arasında, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini koordine etmek hedefli kurulan görev gücü, 28 Şubat'ta ikinci toplantısını yapacak. ABD yönetimi Suriye topraklarında 200'ü kuzeydoğu bölgeleri olmak üzere 400 kadar asker bırakıp, ‘NATO anıştırmalı' Avrupa gücü üzerinden tampon bölge kurma hedefini açıkça ortaya koyarken, ‘güvenli bölge' kurulması ve kontrolünün kendisinde olmasını isteyen Türkiye'nin nasıl tavır alacağı merak konusu. Aynı şekilde ABD'nin Ankara'nın Rusya'dan S-400 alma kararlılığından duyduğu endişe de ilişkilerde önemli pürüz teşkil ediyor.
‘BÖLGEDE 2200 ASKERİ BULUNAN AMERİKA ÇEKİLMEYECEK'
Metehan Demir, Ankara'nın, ABD'nin Suriye'den çekilmesi konusunda en başından beri şüpheler taşıdığını anımsatırken, artık bu şüphelerin vücut bulmaya başladığını söyledi. Suriye'de Rusya gibi güçlü bir aktör varken, İran varken ABD'nin geri çekilmesini pek olası görmeyen Demir, giderek oluşan resmin de Türkiye'nin kafasındaki ideal güvenli bölgenin önüne geçilmesi olduğunun altını çizdi. Demir, bu koşullarda Ankara-Washington ilişkilerinin önümüzdeki dönemde ‘çok parlak gitmeyeceğini' belirtse de, bunun ilişkilerin geneline yansımayacağı, her bir kanalın ayrı mecrada yürüyeceğini vurguladı:
"Ankara'nın en başından beri kafasında bir şüphe vardı, Amerika gerçekten çekilir mi ya da çekilse de fiziken geri gitse de burada çeşitli şekillerde varlığını sürdürür mü diye. Bu konudaki şüphe giderek arttı ve artık vücut bulmaya başladı. Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nın Washington temasları önemliydi. Karşılama çok dikkat çekiciydi. Baya resmi büyük bir tören organize edildi Pentagon'da. İşin formal tarafıyla gerçeklik arasında da Ankara farklılık olduğunu da biliyor. Amerika böyle hassas, gergin durumlarda formal tarafını sembolik tarafında biraz ağırlık verir. Karşılama törenini de öyle görmek lazım. Şüphesiz ki tezler tekrar edildi, güvenli bölge kurulsun, güvenli bölgeden PYD/YPG terör unsurları temizlensin. Bu bölge Türkiye'nin kontrolünde olsun şeklinde tezler yinelendi. Ama burada birkaç tane büyük soru işareti var. Birincisi, Amerika gerçekten çekilecek mi? Amerika'nın 2200 askeri var, aslında çok büyük bir rakamdan bahsetmiyoruz. Türkiye'nin bölgede bir operasyon için yaptığı hazırlığın 80 bin civarında olduğunu düşünürsek, 2200 rakamının ne kadar küçük bir rakam olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda Amerika'nın bir Suriye'nin kuzeydoğusunda bir de güneyinde El Tanf bölgesinde askeri yapılanması ve üssü var. Bu çerçevede bakıldığında ben Amerika'nın çekilirse de çekilmeyeceği kanaatindeyim. Zaten çekilmesinin de stratejik olarak kendisini engelleyen hem Amerika'daki müesses nizam devlet yapısı hem de stratejik menfaatler açısından engelleyen bir sistematik de var Trump her ne kadar çekileceğiz de dese. Şöyle düşünmek lazım. Rusya çok önemli bir aktör Suriye'de. Esad rejimi üzerindeki etkisi de ortada. Hmeymim ve Tartus gibi kritik noktalarda varlığını da hepimiz biliyoruz. Hava üssü, kara üssü ve deniz üsleri anlamında da düşünüyoruz. Buradaki etkin pozisyonda şimdi Amerika olsanız, bu kadar kuvvetli Rusya gibi bir aktörün bulunduğu Suriye coğrafyasında çekilir misiniz? İsrail'in kuzeyinde bulunan Doğu Akdeniz'e hakim bir coğrafyada oturan ve birçok kritik noktaya da Irak anlamında dayanak gösterilen bir coğrafyadan çekilmezsiniz, daha doğrusu çektirmezler. Bu yavaş yavaş oraya doğru evrilmeye başlayacak. Rusya, İran, PYD/YPG olarak da düşünülebilir, güvenli bölgede farklı bir formülasyon üzerinde de çalışabilir. Öbür tarafta da güvenli bölgede Amerika, Batılı müttefikleri Fransa dahil ve bazı Arap ülkelerini de içine alan daha farklı bir formülasyon üzerine düşünebiliriz. Her iki formülasyonda da Türkiye'nin aslında kafasında olan ideal güvenli bölge düşüncesinin önüne geçiliyor. Bu açıdan önümüzdeki dönemde Amerika ile biraz çok da parlak gitmeyebilir. Ama Amerika ile ilişkiler perspektifinde her bir kanal ayrı mecrada kendi bağımsızlığında yürüyor. Onu da öyle görmek gerekiyor."
‘AMERİKA GÖZLEMCİ BİRLİK MESELESİNİN ÇATISINI ÇOKTAN KURMUŞ GİBİ AMA DİĞER CEPHEDE BAŞKA ÇIKIŞLAR OLABİLİR'
"Amerika, NATO içinde kuralları kendinin koyduğunu düşündüğü için ve bunun aslında Amerika bir süreden beri altyapısının yapmış. Biz çekilir mi, çekilmez mi tartışmaları yaparken, Amerika çok profesyonel bir şekilde dizayn etmiş. Ben Batılı müttefikler diyorum, NATO bu işin görünen sembolik şapkası. Gözlemciler NATO'dan da geldiler, Arap liginden de geldiler, şuradan da, buradan da geldiler. Buna bir formülasyon uydurabilirler. Ama mesele şu. Burada geçenlerde ajanslarda arada kaynadı ama Amerikalı bir komutanın Ortadoğu temasları sırasında uçakla Avrupa'ya, NATO'ya doğru giderken, havada yaptığı bazı açıklamalar vardı. Bir gazeteci gözlemcilerin detayları belli mi diye sordu. ‘Kimin, nerede, nasıl görev yapacağı, kaç askerin görev alacağı, hangi bölgelerde konuşlanacağı' gibi… ‘Onlar da netleşti ama şu an bunları açıklamam için erken. Müttefiklerimizle konuşuyoruz' dedi. Aslında çoktan işin çatısı kurulmuş gibi görünüyor. Fakat Amerika'nın da şunu dikkate alması lazım. Bu bölgede artık dünyanın en enteresan oyunu oynanıyor. Bir satranç tahtası düşünün. Ülke olarak biz bu tarafta oturuyoruz. Ama diğer tarafta birden fazla oyuncu aynı anda birden fazla hamle yapıyor. Eksik olan taşları da cebinden çıkarıp tamamlıyor. Sizin bunlara karşı sürekli doğru hamle yapmanız lazım, hepsini kontrol altında tutmanız lazım. Amerika'nın da bu satranç tahtasının formülasyonunu gözünden kaçırmaması lazım. Çünkü artık Suriye'de haftaya ne olur diye sorarsanız, ben bilmiyorum derim, biliyorum diyenleri de şüpheyle karşılarım. Eskiden haftalık, aylık değişirdi, şimdi anlık Suriye'de her an her şey değişebiliyor. Ülke politikalarında büyük esneklikler, oynamalar olabiliyor. Haftaya yaptıkları planın karşısında hiç ummadık bir karşı alternatif ile Rusya'dan olabilir, Rusya-İran-Türkiye'den olabilir, farklı formülasyonlarla çıkışlar da karşımıza gelebilir."
‘ABD ANKARA'YA ÇOK İLGİNÇ TEKLİFLERDE BULUNABİLİR'
" Ama ilk toplantı müzakereler sürecinde Washington'da 6 Şubat'ta yapılmıştı. Şimdi 28 Şubat'ta da yine Amerikan heyeti Ankara'ya gelecek ve 2 gün toplantılar yapacak. Bu toplantılarda da ben zıt kutuplar teorisinin tam zıttı bir şeyin gerçekleştiğini görüyorum. Amerika, Türkiye'nin Rusya ile son zamanda yakınlaşmasını çok yakından takip ettiği için Erdoğan ile Putin arasındaki ilişkinin derinliğini çok yakından izlediği için aksine Türkiye'den bunu görüp uzaklaşmaktansa, Türkiye'ye daha yakın bir politika izleyip hani Rusya'ya da ‘Böyle iyi ilişkileriniz var, ama bizi de bir düşünün, gözden geçirin' şeklinde bir yaklaşımla gelip çok ilginç tekliflerle bulunabilir. Bu teklifler nedir? Münbiç ile ilgili enteresan şeyler gelebilir. Süleyman Şah ile ilgili enteresan teklifler gelebilir. Güvenli bölgede farklı inisiyatifler gündeme gelebilir. Bir taraftan müttefiklerle bir gözlem gücü üzerinde çalışıyor, öbür taraftan da Türkiye'ye böyle al-ver dengesi üzerine kurulu ‘Şuranın kontrolü sizde olsun, ama burada da böyle esneklikler olsun' gibi şeyler getirecekler. Amerika elindeki tüm kartları teker teker oynadığı, yeteri kadar oyalama süreci hakkını da tükettiği için artık tekliflerle gelme zamanı."
‘SURİYE SÜRECİ ANKARA'YA TECRÜBE KAZANDIRDI'
Suriye'de yaşananların Ankara'ya tecrübe kazandırdığı görüşünü dile getiren Demir'e göre Türkiye sürekli ince ayarlarını yaparak denge politikası uygulamak durumunda:
‘ANKARA SURİYE'DE GENİŞ ÇAPIL OPERASYON YERİNE BELİRLENMİŞ HEDEFLERE NOKTA OPERASYONLARI YAPAR'
Peki, ABD yönetimi Suriye'de arzu etmediği bir tampon bölge yapısını kararlılıkla uygularsa Türkiye ne yapabilir? Metehan Demir'e göre, böylesi bir durumda Türkiye'nin Suriye'de büyük operasyonlar yerine daha çok belirlenmiş bölgelere nokta operasyonları ya da hava harekâtları gerçekleştirme olasılığı yüksek:
‘ANKARA S-400 KONUSUNDA NATO'DAN DA KOMBİNE BİR HÜCUM BEKLİYOR'
Türkiye ile ABD arasındaki diğer pürüzlü mesele olan Rusya'dan S-400 alımının ABD'ye karşı alınmış bir karar olmadığı görüşünü yineleyen Demir, acil savunma sistemi ihtiyacına dikkat çekti. Ancak sürekli endişelerini dile getiren ABD'nin teslimatla birlikte ‘ortalığı ayağa kaldırabileceğini', Ankara'da NATO'dan da ‘kombine bir hücuma geçilmesinin' beklendiğini belirten Demir'e göre, Türkiye zorda kalacak. Demir, bu koşullarda Patriot alımının da söz konusu olabileceğini belirtirken, ABD'nin işin dozunu artırmasının Ankara'nın tepkisini artırma olasılığını da vurguladı:
‘TÜRK-RUS ORTAKLIĞI DÜNYADA BİRÇOK DENGENİN BELİRLEYİCİSİ HALİNE GELMEYE BAŞLADI'
Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkilerinden oldukça memnun olduğunu belirten Demir'e göre Türk-Rus ortaklığı dünyada birçok dengenin belirleyicisi haline gelmeye başladı. Bu yüzden ABD'nin Ankara ile köprüleri atmak istemeyeceğinin de altını çizen Demir, bu yüzden de son yaşanan sıkıntı başlıklarda ABD'nin birçok konuda olduğu Türkiye'nin karşısına umulmadık bir teklifle çıkabileceğini söyledi:
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