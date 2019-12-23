Kayıt
02:19 25 Aralık 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Eksen

    'Montrö sözleşmesinden rahatsız olan ABD'ye avantaj sağlamış olur'

    Eksen
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 0 0
    Abone ol
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ceyda_karan_eksen/201912231040909666-montro-sozlesmesinden-rahatsiz-olan-abdye-avantaj-saglamis-olur/

    Ozan Gündoğdu'ya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul projesini Boğazlardan geçişin özelleştirilememesi yüzünden gündeme taşıdı, tartışmalardan Karadeniz'e kıyıdaş ülkeler de etkilenecek. Gündoğdu, Kanal İstanbul'un Montrö sözleşmesinden rahatsız olan ABD ve paydaşlarına avantaj sağlayacağı görüşünde.

    © AA /
    Erdoğan: Kanal İstanbul'la ilgili müteahhitleri tehdit ediyorlar, 'İktidara geliyoruz, bu ihaleyi iptal ederiz' diyorlar
    Erdoğan yönetimi Türkiye'de uzmanların Marmara Denizi'nde yoğun kirlenme yaşanacağı ve fay hatlarının yoğun olduğu bölgede deprem etkisinin katlanabileceği yönündeki aksi görüşlerine rağmen İstanbul Boğazı'na paralel Kanal İstanbul projesi için düğmeye basması büyük tartışmalar koparırken, Türk Boğazları'ndan geçişleri düzenleyen 1936 Montrö sözleşmesine de yeniden gündeme taşındı. Bu proje, Türkiye'nin İstanbul ve Çanakkale boğazlarındaki egemenlik haklarını garanti altına alırken, yabancı askeri gemilerin tonaj ve kalış süresi kısıtlaması getirerek Karadeniz'in askerileştirilmesini önleyecek şekilde kıyıdaş devletlere haklarını teslim eden ve ticari gemilere geçiş serbestisini de getiren Montrö'yü yıllar sonra 'tartışmaya açmış' durumda.

    Kanal İstanbul tartışmalarını, Birgün gazetesinden Ozan Gündoğdu ile konuştuk.

    'Montrö lobisi söylemleri dolaşıma sokuldu'

    Ozan Gündoğdu, Erdoğan iktidarının Kanal İstanbul projesi için, Türkiye'nin boğazlar üzerindeki egemenlik haklarını garanti altına alan Montrö sözleşmesine dair toplumun geniş kesimlerindeki bilgisizlikten faydalanmaya çalıştığı görüşünde. 'Montrö lobisi' söylemlerinin dahi dolaşıma sokulduğunu belirten Gündoğdu, en başta bu sözleşme yüzünden Türkiye'nin 'para kazanamadığı' yolunda yanlış söylemlerin devreye sokulduğuna dikkat çekti. Montrö'nün vergi ve harç toplanmasını da karara bağladığını anımsatan Gündoğdu, iktidar partisi için asıl sıkıntının bunun devlete ait bir hak görülerek özelleştirilememesi olduğunu vurguladı:

    Kanal İstanbul
    © AA / Lokman Akkaya
    Kanal İstanbul: ‘Proje, sadece Türkiye değil 6 ülkenin güvenliğini tehlikeye atıyor, bölge Basra Körfezi’ne dönebilir’

    “İktidar böyle çılgın projeleri ön plana atarken taktik olarak bir boş gösteren veriyor kamuoyunun önüne. Bu boş göstereni döverek aslında arkadaki planını meşrulaştırmaya çalışıyor. Burada da boş gösteren Montrö Sözleşmesi oldu. Montrö Sözleşmesi ile ilgili belki toplumun geniş kesimleri neredeyse hiç fikir sahibi değildir. Ama bir anda özellikle iktidar medyası kanalıyla Montrö lobisi rahatsız haberleri dolaşıma soktular. Hatta Yeni Akit burada bir adım ileri giderek şairane bir dil kullanıyor: ‘Montrö lobisinin azap kabul etmez köleleri itiraz ediyorlar’. Fakat bu Montrö Sözleşmesi’nde Türkiye’nin aleyhine ne olduğuna ilişkin geniş kesimlerin herhangi bir fikri yok. Şöyle bir iddia var ortada; Montrö yüzünden boğazlardan para toplanmıyor. Böyle bir şey yok, Montrö 29 madde ve 1 ekten oluşan bir sözleşme, 1936’da imzalanmış. Sözleşmenin tam adı da Türk Boğazları Sözleşmesi. Montrö, vergi ve harç toplayabilirsiniz. Bunun da belli bir fiyat yaratmış, o zaman 1936’daki fiyat altın frank hesabıyla yapıyor. Fakat altın frank hesabı daha sonra sistemin çökmesiyle beraber ortadan kalkıyor. 1983 yılına gelindiğinde bu altın frank hesabını dönemin Kenan Evren liderliğindeki Bülent Ulusu hükümeti dolara endeksliyor. Fakat dolara endekslerken o zaman da çok tartışma var, altının gramını 2.8 dolar üzerinden hesaplıyorlar ve sabitliyorlar. O dönem fiyat artışı gibi görünse de yıllar içinde altının dolar karşısında değer kazanması orada da çok ciddi bir zarara yol açıyor. 2.8 dolar düşünün bugün altının gram fiyatı 48 dolar, yaklaşık 20 katına çıkmış fiyatı. Bir Ecevit’in buna ilişkin bir girişimi var, tekrar değişken kurla hesaplanmasına dönük. Ama AKP hükümetinde buna ilişkin herhangi bir adımı yok. Hal böyle olunca zaten Montrö’den doğan hakkını aramayan 17 yıllık hükümetin şimdi biz Montrö yüzünden para toplamıyoruz demesi şahsen bana biraz tuhaf geliyor.”

    'Kanal İstanbul, ABD ve paydaşlarına avantaj sağlar'

    İktidarın Kanal İstanbul projesine gerekçe olarak Boğaz'daki kazalara atıf yaptığını ancak en son kazanın 1994 senesinde yaşandığını ve ardından kılavuz kaptansız geçişin önlendiğini anımsatan Gündoğdu, Erdoğan'ın asıl derdinin Kanal İstanbul'la Boğaz'ı dilediğinde kapatıp özel şirketlere kaynak aktarmak olduğunu söyledi. Gündoğdu, bu tür olasılıkların Karadeniz'e kıyıdaş ülkeleri de ilgilendirdiğini belirtirken, bu projenin en çok da ABD'ye yarayacağına dikkat çekti:

    USS Ross
    © REUTERS / Justin Stumberg
    ABD savaş gemisi Karadeniz'e girdi

    “Boğazlara ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılmış. Sözleşme de belli esneklikler tanıyor. Mesele 94’te Nassia tanker kazası meydana geldikten sonra 200 metreden büyük gemilerin gece geçişi yasaklanıyor. Bu Montrö’ye aykırıdır diyerek herkes ayağa kalkmıyor, çünkü böyle inisiyatifleri var sözleşmeden kaynaklı Türkiye’nin. 250 metreden büyük gemiler kılavuz kaptansız geçemez deniyor. Elini kolunu sallayarak geçiyor diyorlar bütün gemiler, hayır düzenleme yapıyor, güvenlik önlemleri uygun değilse engelleyebiliyor. Denizaltı geçmemesi gibi kamuoyunun da bildiği şeyler var. Burada çok boyutlu bakmakta fayda var. Boğazlardan vergi ve harç alınabiliyor fakat bir fiyat tarifesi değil bu. Başka bir deyişle vergi ve harcın kamu geliri olması, boğazın özelleştirilmesinin önünü kesiyor. Montrö’de aslında engel teşkil eden şey boğazın yabancı veya özel bir firma tarafından işletilmesi. İşletilemeyen bir şey var sadece vergi toplanabiliyor. Ama Kanal İstanbul öyle değil. Kanal İstanbul özel bir şirket tarafından işletilebilir. Eğer ki boğazı kapatacak ve Montrö’yü tehlikeye atacak bir iş yapılırsa, geçiş garantileriyle beraber bu özel şirkete çok ciddi kaynak aktarılabilir. Ancak bunun bir de bana kalırsa uluslararası boyutu var diye tahmin ediyorum. Çünkü bu AKP hükümetinin işine gelen kısım. Ama bir yandan da Karadeniz’i Akdeniz’e başlayan çok önemli bir lojistiğe sahip İstanbul Boğazı. Böyle bir durumda İstanbul Boğazı’nı kapatmaya çalışan veya bir şekilde orada belli bir düzenleme yapmaya çalışan şey muhtemelen Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin pek işine gelmeyecektir. Başka türlüsü ABD’nin de muhtemelen oradaki ortaklarına paydaşlarına avantaj sağlayacaktır. O yüzden Batı güçlerinin böyle bir projenin arkasında biraz daha olumlu durması mantıklı geliyor. Böyle büyük bir proje, muazzam maliyetleri olan, çevre, güvenlik maliyetleri var, İstanbul deprem bölgesi artı ekonomik bunalım var, böyle bir kaynağı buraya ayırmak için rant, etrafında villalar yapılacak demek bana mantıklı gelmiyor. Daha başka boyutu olmalı diye tahmin ediyorum.”

    '1994'ten beri Boğaz'da trafik yoğunluğundan kaza sayısı sıfır'

    Gündoğdu, 1994 yılından beri İstanbul Boğazı’nda trafik yoğunluğundan kaynaklı kaza sayısının sıfır olduğunu belirtti. Erdoğan yönetiminin trafikten kaynaklı kaza algısı yaratarak vatandaştan onay istediğini anlatan Gündoğdu, kazanın milyonda bir bile yoğunluktan gerçekleşmediği Boğazda trafik gibi sorunların teknik düzenlemelerle çözümü olan sorunlar olduğunu dile getirdi:

    Kanal İstanbul
    © AA / Lokman Akkaya
    ‘Kanal İstanbul rafa kaldırmayın, unutun: Dünya tarihine felaket projesi olarak geçer’

    “Orada doğrudan Türk boğazları denilen şey İstanbul ve Çanakkale Boğazı’nı kapsıyor. Zaten iktidarın iddialarını sürüyen kısım burası oluyor. Mesela İstanbul Boğazı’nda trafik olduğu iddiası var. Oysa trafik belli teknik düzenlemelerle düzeltilebilir bir durum. Neden Çanakkale Boğazı’nda trafik olmuyor? Bugün Erdoğan, ‘Yalılara çarpan tankerleri hatırlamıyor muyuz?’ dedi. Bir güvenlik tehdidi varmış, oradaki trafik yüzünden sürekli bir kaza ihtimali varmış algısı sürekli kamuoyunda diri tutulmaya çalışılıyor. Aslında Kanal İstanbul projesine onay isterken hükümet, daha çok toplum kesimini korkutarak onay isteme stratejisi izliyor. Ancak burada da Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü verileri var. Bir trafik azalıyor. Yani trafiğin en yoğun olduğu sene 2007. O zamandan bu yana trafik yüzde 30 azalmış. Bu azalmanın nedeni bir havayolu taşımacılığı gelişiyor gittikçe, ikincisi boru hatları gelişiyor. Hal böyle olunca tanker sayısı azalıyor. Kaldı ki yoğunluktan kaynaklı son kaza 94 yılında yaşanan Nassia tanker kazası. O kazadan sonra da zaten 200 metre uzunluğundaki gemilerin gece geçişi yasaklanıyor boğazdan. O günden beri boğazdan yaklaşık 1.3 milyon gemi geçiyor. Bu sayıda trafikten kaynaklı kaza sayısı sıfır. Yani milyonda bir bile olmayan bir ihtimal için yeni bir kanal açma pazarlığı bu iktidarın boşta kalan kısmı. Ama dümen kazası oluyor vs. ama Erdoğan 3 milyonluk şehir kuracağız Kanal İstanbul çevresine diyor. Orada da olabilir. Teknik bir sıkıntıdan kaynaklı kaza olabilir. O yüzden iktidarın henüz gerçekçi ve tutarlı bir açıklaması bulunmuyor maalesef."

    'ABD, Montrö'den rahatsızlığını dile getiriyordu'

    Gündoğdu, Kanal İstanbul gibi bir çılgınlığa girişilmesinin bir yandan para bir yandan da uluslararası ilişkilerde yattığı sonucuna varılabileceğini söylenrken, ABD-Türkiye ilişkilerinde Montrö'nün sürekli gündeme gelmesine atıf yaptı. ABD'nin Montrö'den rahatsız olduğunu anımsatan Gündoğdu, Boğazların uluslararası bir iradeye devrini tercih edeceğine dikkat çekti:

    Duma
    © REUTERS / Maxim Shemetov
    Duma’dan, Kırım'ın 'Montrö gözden geçirilsin' çağrısına yorum: Değişiklik yapılması ihtimali düşük

    "Biz de sadece niyet okuyoruz, niye böyle bir çılgınlığa girişebiliyorlar? Para ve uluslararası ilişkiler durumları devreye girebiliyor. Amerika-Türkiye ilişkilerinde de Montrö sürekli gündeme geliyor. Amerika’nın zaten Montrö’den rahatsız olduğu biline bir gerçek. 45’te Postman Anlaşması imzalanırken de Montrö’yü uluslararası başlığa alın, yani Montrö yerine uluslararası bir iradeye devredelim önerisi de var Amerika’nın. Çünkü Rusya’yı rahatlatan bir şeye dönüşüyor Montrö. Halbuki böyle bir durum Türkiye’nin güvenliğini de sağlıyor. Çünkü 2. Dünya Savaşı sırasında tarafsız kalmasını sağlayabilen anlaşmalardan bir tanesi oldu Montrö. Ama böyle bir anlaşmayı tehlikeye atacak bir proje bundan iki sene sonrasından başkasını görmeyen bir strateji için doğal ama 30 sene sonra ne olacağına ilişkin çok ciddi sıkıntı yaratacaktır.”

    Etiketler:
    Boğaziçi, Boğaz, Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Rusya, ABD, Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Modern Evler Mahallesi'nde bir sitenin içerisindeki binanın çatısı, şiddetli fırtına nedeniyle koparak otomobillerin üzerine düştü.
    Hatay'da kopan çatı otomobillerin üzerine düştü
    Karikatür
    Trump: Azil süreci Demokrat Parti’nin siyasi intiharıdır
    İnfografik
    Askeri nakliye helikopteri Mi-38T
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet