Kayıt
00:10 26 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Eksen

    ‘İdlib’e yönelik nihai operasyon haziran-temmuz gibi olabilir’

    Eksen
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 21
    Abone ol
    Sputnik
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ceyda_karan_eksen/202002251041477927-idlibe-yonelik-nihai-operasyon-haziran-temmuz-gibi-olabilir/

    Hediye Levent, Suriye'nin İdlib için kararlı olduğunu belirtirken, şu anki kriz teskin olsa da nihai operasyonun Temmuz-Haziran aylarında yapılabileceği iddiasını aktardı. Şam'da en önemli gündemin ABD'nin yeniden toparlanmayı engelleyen ekonomik yaptırımları olduğunu belirten Levent, Ortadoğu'ya yayılan koronavirüs'ün de konuşulduğunu aktardı.

    Suriye ordusu, Rusya Federasyonu'nun desteğiyle İdlib'in yüzde 90'ında etkili olan terör örgütü HTŞ (El Kaide) ve diğer cihatçı gruplara karşı operasyonlarını sürdürürken, Ankara'nın İdlib'deki iddiaları, Suriye ordusunun Türkiye ile 'açık savaş' olasılığını gündemden düşürmüyor.

    İdlib etrafındaki kriz halinin Suriye'de nasıl anlaşıldığını, uzun yıllar Şam'da görev yapmış ve yeniden Suriye başkentine dönen Evrensel Gazetesi yazarı, gazeteci Hediye Levent ile konuştuk.

    ‘Şam’ın İdlib konusundaki duruşu net’

    Hediye Levent, İdlib konusunda Şam’ın duruşunun net olduğunu ve bu konuda taviz verilmek istenmediğini söyledi:

    © REUTERS / SANA
    SANA: Suriye ordusu İdlib’de Türkiye’ye ait İHA düşürdü

    ''Şam'ın İdlib konusundaki duruşu şimdiye kadar çok netti. Şam’a geldiğimde de bu aynı net havayla karşılaştım. Şam'da İdlib konusunda taviz vermek istenmiyor. Hatta geçtiğimiz yıllarda Soçi ve Astana süreçlerinde Rusya'nın Türkiye'ye yönelik esnek politika yürütmesine Şam'dan tepkiler yükselmişti. Aynı konunun konuşulduğuna tekrar şahit oldum. Rusya'ya o konuda hafif bir kırgınlık var. 'Rusya, İdlib konusunda Türkiye'ye 'esnek' politika uyguladı ve bu sorun kronikleşmiş duruma geldi' gibi yorumlar var’’.

    ‘Nihai operasyonun Haziran-Temmuz aylarında yapılacağı iddiası var’

    Suriye ordusunun İdlib’e yönelik olarak yürüttüğü operasyonun M4-M5 yollarında kontrolün sağlanmasının ardından hafifletilebileceği ve Şam'da nihai operasyonun Haziran-Temmuz aylarında yapılacağı iddiasına değinen Levent, İdlib’deki askeri durumun siyasi süreçle paralel ilerlediği görüşünü dile getirdi:

    © Sputnik / Наталья Селиверстова
    Kremlin: İdlib konulu çok taraflı görüşmeler için hazırlıklar sürüyor

    ''Şam’daki havaya göre ‘İdlib’e yönelik operasyonların tamamen durdurulması ya da İdlib'in en azından bir kısmının Türkiye'nin istediği formüller çerçevesinde bırakılması’ gibi bir opsiyon söz konusu değil. Bununla birlikte şu anda yürütülen sürecin, operasyonun son aşaması olmadığı söyleniyor. Bu bağlamda ‘önümüzdeki günlerde operasyon biraz daha hafifleyebilir’ diye konuşuluyor. Suriye ordusunun temel amacı M4 -M5 karayollarının alt tarafını tamamen güvenlik altına almak. Yani Serakib-Neyrab hattının güvenlik altına alınmasının ardından operasyonun hafifletilecek gibi konuşuluyor. Nihai operasyonun Haziran-Temmuz aylarında operasyonun yapılacağına dair iddialar var. Dolayısıyla Türkiye-Rusya arasındaki zirvelerde bu yönde bir adım atılırsa, yani İdlib'de operasyonların hafifletilmesi gibi bir adım duyarsak şaşırtıcı olmaz. Şam kadar Rusya'nın İdlib konusunda tavizsiz olduğunu biliyoruz. Ara formüllerle tansiyonu düşürmeye çalışacaklardır. İdlib'deki genel askeri durumun siyasi süreçlerle paralel ilerlediğini göz önünde bulundurmak lazım’’.

    ‘Türkiye’nin açıklamaları sahada fiilen süren savaşın deklarasyonu’

    Sahadaki fiili savaş haline işaret eden Levent, İdlib’i cihatçıların yönettiğinin açık olmasına rağmen Türkiye’nin savaşı göze almasının tansiyonu yükselttiğini söyledi:

    ''Sahada Suriye ordusu ve Türkiye fiilen savaşıyor. Son birkaç haftadır Türkiye'den gelen açıklamalar bunun deklarasyonu. Suriye’nin toprak bütünlüğünü kabul eden Türkiye’nin İdlib’de hak iddia eden bir takım hamlelerde bulunması ve Suriye ordusunu terör örgütü kapsamına sokmaya çalışması aslında normalde savaş ilanı. Şam'da uzun süredir Türkiye'ye yönelik tepkiler var. İdlib'i cihatçıların kontrol ettiği bu kadar açıkken Türkiye'nin savaşı göze alıyor olması tansiyonu yükseltti’’.

    ‘Türkiye’ye tepkilerdeki ayrım ortadan kalktı, CHP’nin tezkereye ‘evet’ demesi akıllarda’

    CHP’nin Barış Pınarı Harekatı tezkeresine ‘evet’ demesiyle birlikte, Suriye’den Türkiye’ye yönelik tepkilerdeki ayrımın ortadan kalktığını söyleyen Levent, Türkiye’ye yönelik çok yükseldiğini belirtti:

    TSK - Suriye
    © DHA /
    CHP’li Çeviköz: Türkiye’nin Suriye ile savaşmasını gerektirecek meşru veya haklı hiçbir gerekçe yok

    ''En son Şam'a geldiğimde Türkiye'ye yönelik tepkilerde birtakım ayrımlar vardı. Tepkiler arasında ‘Türkiye'de hükümetin Suriye politikası muhalefet tarafından desteklenmiyor’ gibi yaklaşımlar vardı. Türkiye'ye yönelik tepkinin sadece hükümete yönelik olduğunu ve tüm Türkiye’ye tepki gösterilmediğini 2 sene öncesine kadar söyleyebilirdik. Ancak CHP'nin Barış Pınarı Harekatı tezkeresine ‘evet’ oyu vermesinin ardından Şam’daki ayrım da ortadan kalkmış durumda. ‘Herkes Suriye politikasını desteklemiyor’ gibi gerekçelendirmelerin ortadan kalkmasıyla Türkiye'ye yönelik tepki çok yükselmiş durumda. Dış basında bir ülkenin ana muhalefet partisi liderinin sözleri takip edilir. Bağlayıcı olan ve genel kitlelere ulaşan liderin kendi sözleridir. Ne gerekçelendirme yaparsa yapsın ya da ne şekilde söylerse söylesin insanların aklında CHP Genel Başkanı 'Barış Pınarı'na evet diyeceğiz' sözleri kalıyor. Çünkü önemli olan sonuç’’.

    ‘Koronavirüsün yayılımı Şam’da da konuşuluyor’

    Bölgede koronavirüs ile ilgili vakaların ve ölümleri artmasının Şam’da da gündem maddesi haline geldiğini belirten Levent, Suriye’ye yönelik uygulanan yaptırımların salgınla mücadeleyi aksatabileceği görüşünü dile getirdi:

    © AFP 2019 / Joseph Eid
    Lübnan'dan koronavirüs görülen ülkelerle uçuşları kısıtlama kararı

    ''Bölgede olduğu gibi Şam’da da Koronavirüs konuşuluyor. bununla ilgili tedbir alınmaya çalışılıyor. Kamu spotları yapılıyor. Ancak Lübnan'da ilk vaka tespit edildi. Ölümler var artık. Irak ve Lübnan'dan Suriye'ye yönelik çok yoğun insan trafiği var. Lübnan-Suriye sınırı oldukça kalabalık. Virüsün kuluçka süresi de göz önüne alındığında ne kadar tedbir alınırsa alınsın etkili olmayacağı söylenebilir. Diğer yandan konuşulan yaptırımlar meselesi var. Yaptırımlardan dolayı nasıl salgınla etkili mücadele edilir ayrı bir soru işareti’’.

    ‘Temel gündem ekonomi, yaptırımlar yeniden toparlanmaya darbe vuruyor’

    Hediye Levent, son olarak Suriye’deki en temel gündem maddesinin ekonomi olduğuna vurgu yaparak, yaptırımların yeniden toparlanma sürecine ağır darbe vurduğuna dikkati çekti:

    ''Şam'da şu anda birinci gündem ekonomi. Dolar çok hızlı yükseliyor, aynı zamanda yaptırımlar var. Temel ihtiyaç maddelerinin ya da savaş sonrası şehirlerin yeniden kurulması gibi konular konuşuluyor. Şu anda Suriye'nin temel problemi ekonomi ve yaptırımlar. Yaptırımlar, Suriye'nin yeniden toparlanması sürecine çok ağır darbe vuruyor. Diğer yandan genel olarak Arap ülkelerinin Suriye'ye yakınlaşması bir süredir var. Örneğin BAE, Şam’daki elçiliğini tekrar açtı. Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesi de konuşuluyor epeydir. Ancak hem Suriye'ye ekonomik destek hem de Arap Birliği'ne dönüş için yeşil ışık yakılması için sert pazarlıklar var. Bu pazarlıklarda temel şart Şam'ın İran ile arasına mesafe koyması. Suriye'nin Arap dünyasından karşılıksız ekonomik destek alması mümkün görünmüyor.’’

    Etiketler:
    Hediye Levent, Barış Pınarı Harekatı, Lübnan, Koronavirüs, Operasyon, CHP, Soçi, Astana, Rusya, TSK, İdlib, Şam, Türkiye, Suriye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Vatan Savunucuları Günü Rusya'da her yıl 23 Şubat'ta kutlanıyor. Anlatılan farklı versiyonlardan birine göre 22 Şubat 2018’de ‘Sosyalist Vatanımız Tehlikede’ adlı bir duyuru yayınlandı, ardından 23 Şubat'ta Moskova, St. Petersburg ve birçok kentte gösteriler yapıldı, gösteriler sırasında işçiler, Kızıl Ordu’ya katılarak Vatanlarını Alman ordusundan korumaya çağrıldı.
    Rusya’da Vatan Savunucuları Günü kutlamaları
    Karikatür
    ABD istihbaratı: Rusya, Trump'ın tekrar seçilmesi için müdahalede bulunuyor
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet