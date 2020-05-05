‘Koronavirüs savaşa benziyor, kazanan kreditörler, kaybeden reel sektör firmaları ve halk’

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası neredeyse küresel kapitalizmin önde gelen kuruluşları ve ekonomistler ekonomide sert bir daralma öngörürken, pandeminin kontrol altına alınması ve aşamalı normalleşme ile yeniden toparlanmanın ne kadar sürede mümkün olacağını tartışıyor.

Gelişmeleri iktisatçı Sabri Öncü ile konuştuk.

‘Böyle bir ekonomik depresyondan birkaç yılda çıkılmıyor’

Sabri Öncü, küresel ekonominin krizinin 2008'den bu yana devam ettiğini belirtirken, koronavirüs ile 'bir ekonomik ani duruş' yaşandığı tespitlerine dikkat çekti. bu tür krizlerden öyle gibi birkaç senede çıkılmayacağını belirten Öncü, durumun ortalama 10 sene devam edeceği öngörüsünde bulundu. Öncü, ekonomide yaşanan ani durgunlukla çok fazla borcu ülkelerin borçlarının daha da ödenemez hale geldiğini söyledi:

“Yakın gelecekte biz nelerin beklediği çok kişinin tahmin edebileceği bir şey değil. ünlü bir ekonomist olayı şöyle tanımlamıştı; ‘Bir ekonomik ani duruş yaşıyoruz’. Bu ekonomik ani duruş gelirlerde duruşa neden oldu. Zaten Kovid gelmeden önce çok önemli başka sorun vardı dünyada. O da büyük bir borç sorunu. Hem finansal olmayan özel sektör, özellikle zengin ülkelerde hem de devletin orta-düşük gelirli gelişmekte olan ülkelerde çok büyük borç birikimleri vardı. Ekonomi ani olarak durunca gelirler de durduğundan bu borçlar ödenemeyecek haldeydi, daha da ödenemez hale geldiler. Ekonomi birdenbire çalışmaya başlasa bile, o borçların ödenemezliğinin ortadan kalkması çok zor. Dolayısıyla bu krizin yakın bir gelecekte ortadan kalkabileceğini düşünmüyorum. Şu anda yapılabilecek tahminler olmadığını düşünüyorum bunların. Artık bugün olanları inkar edemediklerinden dolayı bugün için iyimser tahminler yapmıyorlar. Ama gelecek için iyimser tahmin yapmaları görev tanımlarında var. Onlar konumları gereği kötü şeyler söyleyemezler. Dolayısıyla onların söylediklerini biraz iskontolu değerlendirmekte yarar var. Bu gibi tahminleri yapmak istediklerinden değil büyük olasılıkla yapmak zorunda olduklarından yapıyorlar. Pek yapılabilecek tahminler değil bence. Örneğin biri bana gelecek hakkında ne düşünüyorsun diye sorduğunda söylerim ama tahminimin gerçekleşme olasılığının düşük olduğunu da ekleyerek söylerim. Bu arkadaşların tahminleri de benim tahminlerimden çok farklı değil. Onların veya benim elimde olan data çok daha fazlası olduğu halde öyle şeyler demek zorundalar, başka bir şey diyemezler. O arkadaşlar iyi şeyler olacak demek zorunda. Böyle her çeyrekte yapılan ekonomik tahminler gidişatın pek iyi olmadığı anlamına geliyor. Bu büyümeler yıllıklandırıldığında yüzde 30, 40’lara, yüzde 25, 15’lere büyümeler demeyelim de küçülmeler geliyor. Bunlar depresyon durumlarında görülen türde küçülmeler. Böyle bir depresyondan öyle birkaç yılda çıkılmıyor. 1929’daki en son depresyonu düşünürsek, 1931’lere kadar söyleniyor ama 1939’a kadar en az 10 yıl sürmüş bir depresyon. Bunun da bir depresyon olduğu belli. Öyle de bir iki yılda bitmezler. Dolayısıyla bu küçülme rakamlarının bize gösterdiği önümüzde çok da hoş olmayan bir 5-10 yıl var. Her şey toz pembe olacak demek çok gerçekdışı bir beklenti olur, eğer tarih bizim için bir öğretmense.”

‘Dünyada yaşanan likidite krizinin ötesinde bir ödeme güçlüğü’

Küresel ekonomide yaşanan sorunun likidite krizinin ötesinde bir ödeme güçlüğüne işaret ettiğini belirten Öncü, borçların ödenemez hale geleceğine vurgu yaptı. Kapitalist sistemin iflasına dair 2017'den bu yana yaptığı tespitlere atıf yapan normalleşmenin de bir anda düzelme getirmesinin mümkün olmadığını, finans sektörü ve bankacılığın yaşayacağı sorunlara atıf yaptı. Öncü, koronavirüsü savaşa benzetirken, bu ‘savaş’ta kazananın kreditörler, kaybedeninse reel sektör şirketleri olduğunun altını çizdi.:

“Sistemin iflas ettiği konusundaki ilk yazımı 2017’de yazmıştım. Şu anlamda, iki tür sorun var. Birincisi likidite, yani elinizde nakit olmadığından ya da hemen ödeme yapabilecek para olmadığından dolayı borçlarınızı çeviremiyorsunuzdur. O ciddi bir sorun değildir. Bir şekilde kreditörler size zaman verirse, gelirleriniz gelmeye başladıktan sonra bu ödemeleri aslında yapabilecek haldesinizdir. Dolayısıyla likidite sorunu çözerseniz ya da Merkez Bankaları çözerse sistem ayakta kalmayı başarabilir ya da ödeme güçlüğü krizi çıkmaz ortaya. Likidite krizidir yaşanılan şey. Şu anda yaşanılan ise bir likidite krizinin ötesinde bir ödeme güçlüğü krizi. Yani borçlar ödenemez hale gelmiş durumda. Şu andaki yaşanılan henüz bilançolara yansımış durumda değil. Çünkü borçlar ödenemez hale gelince borçların bilançolardaki değerleri de düşeceğinden o bilançolar göçmeye başlar. Özellikle banka ya da finansal sektör bilançoları. Çünkü borçlar finansal sektörün en önemli varlıklarıdır. O varlıkların fiyatı göçünce de bu sefer finansal sektörde bilanço sorununun ortaya çıkması oldukça mümkün. O zaman 2008’e dönmüş oluruz. O tarihlerde sıkıntı oradan kaynaklanıyordu, kredi daralıyordu. Dolayısıyla benzer şeyler yine önümüzde. Çünkü evlerden çıkıp tekrar ekonomik hayata döndüğümüzde ekonomi birdenbire toparlanamayacağından, gelirler birdenbire artamayacağından dolayı borçların ödenememezlikleri sürecek ve bilanço krizi çıkması kaçınılmaz gibi geliyor finansal sektörde. Dolayısıyla bankaların geleceği de pek sağlıklı değil. Dünyada tabii, ülkemiz için bir şey söylemiyorum. Çünkü bir sürü nedeni var. Bir de elimde yeterince bilgi yok. Ama Avrupa ve Amerika’da bankaların durumları hiç iyi değil. Bunun bir bilanço krizine dönüşmekte olduğu zaten Fed’in yaptığı şeylerde de gözüküyor. Çıkacak yani bir bankacılık sıkıntısı dünyada, kaçınılmaz gibi duruyor. Koronavirüs bir miktar da savaşa benziyor ama savaş değil. Savaş sonrasında ne olur, kazananlar ile kaybedenler bir araya gelirler, kazananlar kaybedenlerden tazminat isterler. Borç diretirler, bize ödeyin bu savaşın tazminatlarını derler. Kovid’den sonra da kazanan-kaybeden durumu var. Burada kazananlar kreditörler, kaybetmekte olan da onların dışında kalanlar, halk, reel sektör şirketleri diyebiliriz. Halihazırda Kovid savaşını kazananlar kreditörler gibi duruyor. Çünkü hükümetlerin merkez bankalarının yapmakta olduğu müdahaleler finansal sektör belki diyelim. Onu tazmin etmek amacıyla yapılan müdahaleler. Dolayısıyla o tür müdahalelerden biz geri kalan kaybedenlere çok büyük fayda geleceğini hiç sanmıyorum. Bir şekilde kaybedenler bir araya gelip de kazananlara, ‘Hayır arkadaş biz sizi tazmin etmiyoruz, siz bizi tazmin edin’ diye dayatamazlar.”

‘ABD-Çin arasında sıcak bir savaş olmasa da ticaret savaşı derinleşecek’

ABD ve Çin’in arasındaki ticaret savaşının daha da derinleşeceği öngörüsünde bulunan Öncü, bu iki ülke arasındaki gerginliklerin koronavirüs sonrası toparlanma sürecini de oldukça olumsuz etkileyeceği kanaatinde. Kapitalist sistemin önde gelen isimlerinin bile 'borçların silinmesinden söz etmeye başladıklarına dikkat çeken Öncü, aksi halde sistemik çöküş kaygısının kaçınılmaz olduğunu vurguladı:

“Olumsuz etkilenir küreselleşme. Özellikle son birkaç gün içerisinde Amerikan yönetiminden Çin’e düşmanca şeyler söyleniyor. Sanki aralarında sıcak bir savaş olmasa da ticaret savaşı derinleşecek. Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri değil Avrupa da Çin’den tazminat istemeye kalktılar gibi haberler dolaşıyor. Bir tarafta Çin ve çevresindeki ülkeler öbür tarafta da ABD ve çevresindeki ülkeler arasında böyle gerginlikler var iken küreselleşmenin ya da dünya ticaretinin olumlu etkilenmesini beklemek biraz saflık olur herhalde. Bu gerginlikler Kovid sonrasında halk sokağa çıktığında, yani ekonomi yeniden işlemeye başladıktan sonra da sıkıntılara neden olacak şeyler. Dünya ticareti bu kadar durunca bir de herkes birbirine karşılıklı bağımlı hale gelmiş olduğu bir dönemden çıktıktan sonra bu tür gerginliklerle nasıl çıkılır bu işin içinden, gelirler arttırılarak borçlar nasıl ödenir, onu bilemiyorum. Başka bir sıkıntı daha var. Bizim de aralarında olduğumuz Çin’i de o sınıfa katıyorlar, ama ben karşıyım yine de onu da koyarsak işin içine gelişmekte olan ülkelerin çok büyük dolar, Euro gibi paralar gibi yabancı para cinsi dış borçları çok yüksek. Bu ticaret gerginlikler nedeniyle durur ise, ülkeler nasıl gelir elde edecek ve bu yabancı para borçlarını nasıl ödeyecekler? Ödeyemeyecekler zaten, G20 bu konuda bize bir karar verdi. En azından borçlarını ödeyemeyecek ülkelerin borçlarını hafifletelim hatta iptal edelim gibi bir karar aldılar. Artık yüksek borçlu gelişmekte olan ülkeler değil bizim gibi ülkeler de benzer nedenlerden borçlarını çeviremez hale geldiler. Problem buradan çıkıyor. Amerika ve çevresi ile Çin ve çevresi arasındaki gerginlikler Kovid sonrasındaki olası toparlanmayı da olumsuz etkileyecek gibi duruyor. Eskiden bizim ana akımdır, sağcıdır dediğimiz arkadaşlar demeye başladılar. En ilginç örneği mesela neoliberal söylemin en önemli kişilerinden biri olan eski Amerikan hazine bakanlarından ve Harvard’ın başkanıydı Lawrence Summers, bile böyle dedi. Hem de İngiliz Maliye Bakanı Gordon Brown ile birlikte dedi. Birlikte çıkıp ‘Borçlar silinsin’ dediler. Onlar bile demeye başladı. Sistemin merkezindekiler de bu borçların ödenilemeyeceğini ve bu hale geldiğinde borçlar, sistemin büyük sıkıntılara gireceğini görüp söylemeye başladılar. IMF bile böyle şeyler diyor artık. Borç hafifletilmeleri zorunludur, yapılsın gibi şeyler söyleniyor. Silinmezse buradan çıkış yok. Uluslararası Finans Enstitüsündeki arkadaşlar düzenli şekilde küresel borç raporları yayınlıyorlar. Son yayınladıkları rapordaki borç miktarları ima ettiği kaldıraçlar akıllara durgunluk veriyor. Borçların gelirlere oranı açısından ölçüldüğünde şeklinde tanımlanan yüksek kaldıraçlarla mümkün değil borçların ödenebilmesi. Kaldıraçları düşürmek demek de borçları silmek demektir, başka çaresi yok. Bir başkası da hükümetler harcama yaparlarsa, dünya geliri büyür de böylece o kaldıraç düşer diyor. Dünyadaki toplam borçlar toplam gelirin 3 katından fazla. Bunun sağlıklı bir oran olabilmesi için bir katının altında olması gerek. Yani gelirlerin borçların üzerinde olması lazım. Bu şekilde bu kaldıracı 3’ten birin altına indirmek yalnızca dünya gelirini arttırarak olmaz ki. En az üçte ikisinin silinmesi lazım o borçların. O kaldıraç birin altına ya da bire düşebilsin. Maalesef şu an gücü elinde bulunduran arkadaşlarımızın öyle bir şey yapmak gibi niyetleri var gibi durmuyor. O zaman gelecek konusunda çok da umutlu olmak pek anlamlı değil. O borçları silmeden bu kaldıraç oralara indirilemez. Bu olmazsa da sistemik göçüşler kaçınılmazdır. Merkezdeki arkadaşlar bile itiraz ediyorlar.

'Türkiye için çizilen toz pembe tablo gerçekçi değil'

Türkiye’nin ekonomik gidişatıyla ilgili söylenenlerin gerçekçi olmadığını ve dünya ekonomisinden uzakta saptamalar olduğunu söyleyen Öncü, “Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın çizmekte olduğu ‘toz pembe tablo’ gerçekçi değil” dedi.

"Türkiye’yi dünyanın gerisinden bağımsız değerlendirmek çok anlamlı değil. Dünyada böyleyken Türkiye’de nasıl toz pembe bir tablo çizilebilir anlamak çok zor. Ama tek başına Türkiye’yi düşünelim, dünyadaki tabloyu görmezden gelelim. Çoğunlukla tüketim üzerinden büyüyen bir ekonomimiz olduğundan dolayı krediyle tüketimi pompalamandı. Hem hane halkları hem de memleketleri reel şirketler çok borçlu. Borçluyu daha da çok borçlandırarak bu işin içinden çıkılması mümkün değil. Türkiye’yi bırakın dünyanın hiçbir yerinde mümkün değil. O doğru bir yöntem değil. Başka ne yapılır bilemiyorum. Dolayısıyla Maliye Bakanı Albayrak’ın çizmekte olduğu toz pembe tablo gerçekçi değil.”