‘Azerbaycan Türkiye’ye asıl masada ihtiyaç duyacak, Ankara tutumundan dolayı Bakü’nün yanında olma şansını kaçırabilir’

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sıcak savaş hali ikinci haftasına girerken, diplomatik cephe de hareketli. Azerbaycan, uluslararası yasalar ve BM kararları uyarınca da işgal altında olan Dağlık Karabağ dışındaki illeri (rayon) geri alma konusunda ilerlemeler sağlamış görünürken, Türkiye'nin savaşta Bakü'ye yüksek sesle destek veren tutumu son dönemde Suriye ve Libya'dan cihatçıların Karabağ cephesine taşındığı haberleri eşliğinde tartışma yaratıyor. Ankara, Rusya Federasyonu, ABD ve Fransa'dan oluşan AGİT Minsk Grubu'nun ateşkes çağrılarını eleştiren ve sorunun savaş yoluyla çözümünü salık verir bir pozisyon takınmış durumda.

Diplomatik cephedeki gelişmeleri ve Türkiye'nin tutumunu Rusya uzmanı ve Medya Günlüğü yazarı Aydın Sezer'le konuştuk.

Aydın Sezer'e göre, Rusya Federasyonu 'arka bahçesi' Güney Kafkasya'da hem Ermenistan hem de Azerbaycan'la özel ilişkilerinden ötürü 'büyük ağabey' konumu ve varlığıyla iki ülke arasındaki sorunun dengelenmesinin sigortası gibiydi. Rusya'nın bölgede üçüncü ülkelerden daha fazla söz ve etki sahibi olduğunu anımsatan Sezer, 27'sinden bu yana devam eden çatışmaların bir türlü durmamasına işaret etti. Sezer, Paşinyan'ın defalarca görüşmüş olmasına rağmen Aliyev'in Putin'le henüz konuşmamış olmasına da dikkat çekti: