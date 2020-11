'Erivan-Bakü anlaşması, Türkiye'nin Ermenistan ile ilişki kurmasının önündeki engelleri kaldırıyor'

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Güney Kafkasya'yı bir aydan fazla süredir kana bulayan savaş, Rusya Federasyonu'nun ağırlığını koymasıyla sona erdi. Azerbaycan ile Ermenistan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte ateşkes anlaşmasına imza koydu. Paşinyan anlaşmanın 'acı verici bir mağlubiyet' olduğunu teslim ederken, Sovyetler Birliği'nin çöküşü sürecinde yitirdiği toprakların yüzde 70'ten fazlasına yeniden kavuşan Azerbaycan ve lideri Aliyev 'zafer sarhoşluğu' içinde.

Anlaşma ile çatışmalar dondurulurken, Bakü'ye iade edilecek bölgeler dışında Dağlık Karabağ'ın statüsü için yeni süreç başlatılacak. Ermenistan ile Karabağ'ı bağlayan Laçin koridoru ile Türkiye sınırındaki Nahcivan Özerk Cumhuriyeti ile Azerbaycan'ı bağlayan koridorlar dahil olmak üzere bölgeye Rusya Federasyonu Barış Güçleri konuşlandırılmasına derhal başlandı. Anlaşma metninde yer almamasına karşın Türkiye'nin de ihtilaflı bölgeleri gözleyecek barış gücünde yer alacağı iddiaları da ortaya atılmış durumda.

Gelişmeleri Güney Kafkasya üzerine çalışmalarıyla tanınan Marmara Üniversitesi'nden Doç. Behlül Özkan ile konuştuk.

Doç. Behlül Özkan'a göre, savaşın patlamasının ardından altı haftalık süreçte Kafkasya'da inanılmaz bir dönüşüm yaşandığına dikkat çekti. Azerbaycan'ın topraklarının bölümünü ve Dağlık Karabağ bölgesinin de bir kısmını egemenliği altına aldığına işaret eden Özkan, kazananın net olarak Bakü olduğunun görüldüğünü, Erivan'ın ise kaybeden taraf olduğunu vurguladı: