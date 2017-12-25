Prof. Dr. Tatlıoğlu Bitcoin hakkında uyardı: Yatırım değil, değişim aracı olarak görmek lazım

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Prof. İsmail Tatlıoğlu, sanal para birimi Bitcoin hakkında uyardı: Yatırım değil, değişim aracı olarak görmek lazım.

Son günlerde, ülkedeki ve dünyadaki sıcak siyasi gelişmelerin yanı sıra, oldukça fazla konuşulan ve merak uyandıran bir konu daha var. O da, sanal para ya da kripto para olarak bilinen Bitcoin. Bir Bitcoin'in değeri, önlenemez bir yükselişle, 19 bin dolar seviyesine kadar ulaşarak kendi rekorunu kırarken, şu sıralar 12 bin dolar civarında işlem görüyor.

'DOLARDA, TÜRK LİRASINDA BU KADAR DEĞİŞİM OLMAZ'

Bir hayli dalgalı seyreden 'Bitcoin piyasası'nı, Bahçeşehir Üniversitesi'nden Prof. İsmail Tatlıoğlu, Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle'ye konuk olarak değerlendirdi.

"Bitcoin sistemi oturana kadar bu tür dalgalanmalar olur" diyerek sözlerine başlayan Tatlıoğlu, "Çok kısa sürede 19 bin doları gördüyse de, bugün 12 bin bandına indi. Piyasa değeri 635 milyar dolardan, 435 milyar dolara düştü. Dolarda, Türk lirasında bu kadar değişim olmaz" dedi.

© REUTERS/ Dado Ruvic 'Bitcoin'e yatırdığınız parayı altına yatırın, çalınma ihtimali Bitcoin'e göre trilyonda bir'

"Bitcoin'e sanal altın demek lazım" diyen Tatlıoğlu, "Zaman, kendi ruhuna uygun unsurları çıkartıyor. Zamanın ruhuna uygun para birimleri de oluşuyor. Ama sistem daha henüz oturmadığı için bu tür dalgalanmalar mümkün" ifadelerini kullandı.

'ESAS ÇIKIŞ NEDENİ PARA TRANSFERİ'

Tatlıoğlu, Bitcoin'in çıkış nedenini ise şöyle açıkladı:

"Bitcoin'in esas çıkış nedeni para transferi için. Artık valizlerle, çantalarla kağıt para taşıma dönemi bitti. Paranın üzerindeki seri numaraları üzerinden işlem yapabilseniz daha kolay olmaz mı? ABD'ye para göndereceksiniz, bir arkadaşınızın hesabına internetten gönderebiliyorsunuz ve hiç kimsenin bilgisi dahilinde değilken ve hiç maaliyeti olmadan."

© REUTERS/ Dado Ruvic İki ülkeden daha Bitcoin uyarısı: 'Bu ölümcül'

Tatlıoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu sistem oturacak. Buradan dönüş yok. Kısa bir süre içerisinde bunu göreceğiz. Bu durumu bir yatırım aracından ziyade bir değişim aracı olarak görmek lazım. Borsa gibi düşünürseniz, borsa gibi kaybedebilirsiniz."