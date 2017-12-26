‘Sivillere yargı zırhı’ CHP ile MHP’yi karşı karşıya getirdi

Sivillere yargı zırhı öngören KHK, CHP ile düzenlemeye destek veren MHP’yi karşı karşıya getirdi. CHP’li Veli Ağbaba, MHP lideri Devlet Bahçeli için, “Sarayın taşeronudur. Saray ona kadro vermeli” derken; MHP’li Semih Yalçın, “Mahallenin kofti kabadayısı CHP’ye nasihatimiz; Sakin ol. Sinirlerine hâkim ol”diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, ‘sivillere yargı zırhı' veren KHK düzenlemesine destek verirken, karşı çıkanları ‘FETÖ'nün kurşun askerleri' olarak nitelendirdi. Bu sözlere CHP tepki gösterdi.

CHP'Lİ AĞBABA: BAHÇELİ SARAYIN TAŞERONUDUR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Bahçeli, sarayın taşeronudur. Saray, ona kadro vermelidir. Hatta sözlü ve yazılı sınava tabi tutmadan, saray kadrolusu olmalıdır. Uzunca süreden beri zaten sarayın sözcülüğünü resmi olarak yapmaktadır. Milliyetçiler de zaten onu çoktan kadro dışı bırakmıştır. Bahçeli'nin yeri artık Balgat değil, saraydır, Beştepe'dir" dedi.

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CHP'ye yanıt ise MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan geldi. CHP'nin parti çıkarlarını ülke çıkarlarının önüne alabildiğini savunan Yalçın, "Bu haliyle CHP, illetli, sıracalı ve siyaseten zürriyeti kesilmiş bir partidir" dedi. Yalçın, şunları söyledi:

"Maalesef CHP'nin içine sadece HDP kaçmamıştır. FETÖ, Aydınlıkçılar, DHKP/C gibi bilumum örgütler de kaçmıştır. Bu yüzden iflah olmamaktadır. CHP yönetimi sırtını FETÖ'ye dayamıştır. CHP yönetimi demokrasiden bahsetmektedir ama millet iradesine direnmektedir. Anayasa Mahkemesi'ne Danıştay'a başvurmaları yetmemiş, bir de Türkiye'yi Avrupa'ya şikâyet etmişlerdir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) gitmişlerdir. Aslında AİHM'ye şikâyet ettikleri 16 Nisan'da tecelli eden millî iradedir. Milleti, millî iradeyi Avrupa'ya şikâyet etmişlerdir.

CHP ve onun sözcüleri; Türkiye'nin meselelerine makul ve mantıklı çözümler üretemeyince çareyi çirkeflik, kavga ve husumet siyasetini Meclise, parti kongrelerine ve meydanlara taşımakta bulmuşlardır. Bu durumun ‘siyasi moron'luktan başka bir ifade ile izahı mümkün değildir. CHP yönetimi; ebedî başarısızlığa mahkûm olmanın verdiği hırçınlıkla uzlaşmaz, kavgacı, kirli siyaseti parti misyonu hâline getirmiştir.

Çizmeden yukarı çıkmayı, aşağılık küfür ve iftiralarla rakiplerini küçük düşürme gayretini marifet belleyen Veli Ağbaba gibi CHP sözcüleri; bu yolla halkın teveccühünü kazanacaklarını sanıyorlarsa akıllarını peynir ekmekle yemişler demektir.

Halk arasında sevgisizliğin menşei, siyasette barış ve hoşgörü ikliminin katili, sokaklarda huzursuzluğun ve kaosun mimarı, TBMM'de kavga ve patırtının müstahsili konumunu başka partilere bırakmayan mahallenin kofti kabadayısı CHP'ye nasihatimiz; ‘Sakin ol. Sinirlerine hâkim ol.'"