‘ABD, Suriye’de gerilla savaşı başlatmak istiyor ama başaramayacak’

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’un, ABD’nin Suriye’deki üslerinde militan eğittiği yönündeki açıklamalarını değerlendiren Sudakov, Sputnik’e açıklamasında, bu konuda şu değerlendirmede bulundu: “Biz Rusya’da, masum insanları öldürenlere terörist diyoruz. ABD’de ise bu tür insanlara ya ılımlı muhalefet ya da isyancılar deniyor. Bugün, ABD’nin Suriye’de ‘rövanş’ için kullanmayı planladığı ‘direniş birliklerinin’ oluşturulmasına büyük paralar yatırdığını söyleyebiliriz. ABD yönetimi, Rusya’nın Suriye’de büyük zafer elde ettiğini ve Ortadoğu’daki konumunu güçlendirdiğini kabullenemiyor. Aynı anda iyi ilişkilerin kurulamayacağı bir dizi ülkeler var: İsrail, İran, Suudi Arabistan, Suriye, Türkiye. Ama Rusya bunu başardı”.

'ABD YENİ MİLİTANLARIN EĞİTİMİ İÇİN PARA HARCAYACAK'

ABD’nin Suriye’deki krizde gerilla savaşı safhasını başlatma niyetinde olduğunu kaydeden Sudakov, “ABD, sürekli gerilim noktalarını oluşturmak için kontrolü altındaki bölgelerde yeni militanların eğitimi için para harcayacak. Bunu, mevcut durumu bozmak, terör üzerinde elde ettiğimiz zaferin nihai olmasını engellemek, uzun sürecek gerilla savaşı safhasını başlatmak için yapıyorlar. Ama eğer bunu biliyorsak, istihbaratımız iyi çalışıyorsa, sanırım teröristler hakkettiğini bulacak” yorumunda bulundu.