‘S-400 için kredi anlaşması hem Türkiye hem de Rusya için yararlı’

Rusya ve Türkiye arasında S-400 sevkiyatıyla ilgili imzalanan kredi anlaşmasını değerlendiren Rus askeri uzman Litovkin, anlaşmanın her iki taraf içinde çok yararlı olduğunu belirtti.

Rus askeri uzman Viktor Litovkin, Sputnik’e açıklamasında, bu anlaşmanın Türkiye için çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “Çünkü S-400 hava savunma sistemi, dünyanın en iyisi. Sistem, 600 kilometre mesafedeki hedefleri tespit ediyor ve 400 kilometre mesafedeki aerodinamik hedefleri vurabiliyor. Aynı anda 40’tan fazla hedefi takip edebiliyor, aynı anda 24 hedefi vurabiliyor. Bu, Türkiye için çok iyi bir sistem” dedi.

Rusya’nın bu sevkiyattan 2.5 milyar dolar kazanacağını söyleyen uzman, bunun Rus savunma sanayisinin gelişimi için çok ciddi bir kaynak olduğunu kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye, NATO ülkesi. Tüm NATO ülkeleri ise genelde ABD’nin baskısına boyun eğerek Amerikan askeri teçhizatı alıyor. Türkiye, bu baskıya boyun eğmeyen ve seçimini Rus askeri teçhizattan yana yapan ilk ülke. Bu da silahımız için çok iyi bir reklam. Bu sistemin Suriye’de de kendini iyi göstermesi reklam oldu. Bu etkili bir silah, dünyanın en iyisi."