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    Fuad Eliko

    ENKS Yöneticisi: Rusya bizi Soçi toplantısına davet etti

    © Sputnik/ Hikmet Durgun
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    Hikmet Durgun
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    Sputnik'e konuşan Suriye Kürtleri Ulusal Konseyi (ENKS) Yöneticisi Fuad Eliko, Rusya öncülüğünde Soçi kentinde düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne Rusya tarafından davet edildiklerini belirterek, daveti değerlendireceklerini söyledi.

    DSG- Rakka
    © AP Photo/ Sarah El Deeb
    ENKS: Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne 24 Kürt yetkili katılacak, PYD olmayacak
    ENKS kaynaklarından edinilen bilgilere göre Suriye sorununun çözümünü amaçlayan ve Rusya tarafından öncülük edilen Soçi kentindeki yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne ENKS, Rusya tarafından davet edildi.

    Konuyla ilgili ENKS Yöneticisi Fuad Eliko, Sputnik'e açıklama yaptı.

    'DAVETİ DEĞERLENDİRECEĞİZ'

    Eliko" Rusya yetkilileri kısa bir süre önce Kamışlı kentine gelerek ENKS heyetiyle görüştü. Toplantıda ENKS'den Foziye Yusuf, Named Davut, Muhamed İsmail ve Abdulsamet Xelef Bıro vardı. Rusya yetkilileri toplantıda ENKS heyetine ENKS'yi Soçi'de görmek istediklerini aktardılar. ENKS olarak Rusya'nın bu davetini değerlendireceğiz. Ve yakında karar vereceğiz. Rusya ile iyi ilişkiler içerisinde olmak istiyoruz" dedi.

    ENKS olarak Soçi'de yapılacak toplantıyı çok önemli bulduklarını vurgulayan Eliko,"Soçi kongresi büyük bir önem taşıyor. Ancak bu toplantı bir çözüm getirir mi getirmez mi, bu konuda birşey söylemek henüz erken. Göreceğiz. Soçi ile ilgili halen problemler var. O nedenle bazen toplantı erteleniyor" ifadelerini kullandı.

    Kongreye PYD'den (Demokratik Birlik Partisi) kimsenin katılmayacağını belirten Eliko, Türkiye ve Suriye muhalefetinin PYD'yi kongrede görmek istemediğini söyledi.

    PYD'yi Suriye yönetimine yakın olmakla suçlayan Eliko, PYD'nin toplantıya ancak rejimle birlikte katılabileceğini savundu.

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    Etiketler:
    Suriyeli Kürtler, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi, PYD, ENKS, Fuad Eliko, Suriye
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