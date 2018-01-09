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    Volkan Bozkır - Mouhammad Ebrahim Taherian Fard

    İran Büyükelçisi'nden Türkiye'ye teşekkür

    © Sputnik/ Yurdagül Şimşek
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    Yurdagül Şimşek
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    TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ile görüşen İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard, hem bölge hem de ülkesindeki olaylar konusunda Türk yetkililerin doğru yorumlarda bulunduğunu ifade ederek, Türkiye'ye teşekkür etti. Bozkır da, komisyon olarak Tahran'ı ziyaret edeceklerini bildirdi.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
    © AFP 2017/ ADEM ALTAN
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    TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, yeni yılın ilk kabulünü protesto gösterilerinin yaşandığı İran'ın Ankara Büyükelçisi Mouhammad Ebrahim Taherian Fard ile gerçekleştirdi. Kabulde konuşan Bozkır, İran'ın Türkiye açısından önemli bir ülke olduğunu ifade ederek, "Biz İran'ın huzurunun, istikrarının ve ülkesindeki refahın her zaman daha artmasını arzu ediyoruz" dedi.

    Bu çerçevede geçtiğimiz günlerde İran'da meydana gelen gösterileri endişe ile izlediklerini kaydeden Bozkır, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Sayın Ruhani'nin gösteriler sırasında yaptığı çok yapıcı açıklamaların halkın taleplerine cevap verecek nitelikteki açıklamalarının olayın yatışmasında büyük bir katkı sağladığını düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımız da kendilerini arayarak hem Türkiye'nin İran'ın her zaman yanında olduğunu ve ayrıca da bu gösterilerin huzuru bozacak nitelikteki aşamaya gelmeden sona ermesinden duyduğu memnuniyeti ifade ettiğini biliyorsunuz. Biz bu çerçevede İran ile bütün alanlarda, siyasi ve ekonomik alanlarda, kültürel alanlarda işbirliğimizi, dostluğumuzu daha da artırmak için çaba sarfedeceğiz. "

    DIŞİŞLERİ KOMİSYONU TAHRAN'I ZİYARET EDECEK

    Bozkır, TBMM Dışişleri Komisyonu'nu olarak Tahran'ı ziyaret edeceklerini de ifade ederek, "Davet ettiler, büyük bir memnuniyet ve onur duyarak bunu kabul ettik" dedi. Bozkır, parlamenter diplomasinin daha da gelişmesi için gayretlerini sürdüreceklerini kaydetti.

    İRAN BÜYÜKELÇİSİ: TÜRK YETKİLİLER DOĞRU YORUMLADI

    İran protesto
    © AP Photo/
    Türk Dışişleri'nden İran açıklaması: İstikrar korunmalı, dış müdahaleden kaçınılmalı
    İran Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard, Türkiye parlamentosunun kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, "Çünkü ilişkilerimizin gelişmesine önemli bir katkı sunmaktadır. TBMM'nin bize vermiş olduğu destek çok önemlidir, çünkü bütün alanlarda ekonomi olsun siyasi olsun, güvenlik olsun, askeri olsun nerede bir sorunla karşılaştığımızda TBMM'nin desteğini arkamıza aldık. Ayrıca hem bölge hem de İran'daki olaylar konusunda Türk yetkililerin doğru yorumlarından dolayı burada herkese teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

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    Etiketler:
    Muhammed İbrahim Taherian Fard, Volkan Bozkır, Türkiye, İran
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