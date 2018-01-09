Kayıt
19:04 09 Ocak 2018
Ankara-1°C
İstanbul+ 10°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    Gaziantep - Karkamış / TSK - Türk askeri

    ‘Yakın zamanda PYD'ye yönelik topyekûn bir operasyon ihtimali zayıf'

    © REUTERS/ Umit Bektas
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Elif Sudagezer
    0 34

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fırat Kalkanı ile attığımız adımı Afrin ve Münbiç'te devam ettireceğiz" sözleriyle gündeme gelen operasyon ihtimalini Sputnik'e değerlendiren Strateji Uzmanı Babüroğlu "Öncelik, orta vadede Afrin'e dönük harekât olabilir" diyor. Güvenlik Uzmanı Ağar ise, hamlenin sığınmacılara güvenli bölge açmak için önemine değiniyor.

    İdlib için sınıra çok sayıda komando ve zırhlı araç sevkiyatı
    © AA/
    Suriye'de TSK konvoyuna saldırı
    Türkiye'nin ‘PKK ile bağlantısı' sebebiyle güvenliğine tehdit olarak gördüğü YPG'yi de kapsayan Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ve Münbiç kentlerinden çıkarılmasına dönük bir operasyonun gerçekleştirilmesi ihtimali, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle bir kez daha ülkenin gündemine oturdu. Salı günü yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan "Fırat Kalkanı Harekâtı ile attığımız adımı Afrin ve Münbiç'te devam ettirerek ardından da tüm sınır boylarını güvene kavuşturarak bu süreci inşallah tamamlayacağız. Bu süreçte bölgedeki kardeşlerimizin daha güçlü desteğine ihtiyacımız var. Geçmişte attığımız adımları çok daha ileri taşıyacak bir çalışmayı ortaya koymamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

    Afrin ve Münbiç'e yönelik operasyon ihtimalinin gündeme gelmesi yeni bir gelişme değil. Ancak Türkiye'nin itirazlarına ve ABD Başkanı Donald Trump'ın DSG'ye silah göndermeyeceklerine dair açıklamasına rağmen Washington'ın DSG'ye yönelik hız kesmeyen silah yardımı sebebiyle Ankara bir kez daha böyle bir operasyonu ivedilikle gerçekleştirme yönündeki niyetini açıkça ve güçlü bir şekilde ortaya koydu. Zira, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'yi kast ettiği "Bizim stratejik ortak olarak bildiğimiz dostlar, kalkıp da terör örgütlerine her türlü silah desteğini veriyorlarsa, biz kendileriyle neyi konuşacağız?" şeklindeki ifadeleri de Türkiye'nin bu güçlü isteğine işaret eder nitelikteydi. Peki ikinci bir ‘Fırat Kalkanı Harekâtı' gerçekleşir veya başka bir deyişle bu harekât Afrin ve Münbiç'e uzanır mı?

    Harasta kasabası-Suriye
    © AFP 2017/ Amer ALMOHIBANY
    Suriye ordusu, Şam yakınlarındaki üste kuşatmayı deldi
    ‘YAKIN ZAMANDA PYD'YE YÖNELİK TOPYEKÛN BİR OPERASYON İHTİMALİ ZAYIF'

    Konuyu Sputnik'e değerlendiren ilk isim Strateji Uzmanı Naim Babüroğlu oldu. Türkiye'nin olası bir operasyon hamlesi için öne çıkan iki adresin Menbiç ve Afrin olduğuna işaret eden Babüroğlu "PKK, bölgede yaklaşık 600 kilometrelik bir sınır bölgesini kontrol ediyor, oraları işgal etmiş durumda. Türkiye'nin Afrin'e yönelik bir operasyon için Rusya ile, Menbiç veya Fırat'ın doğusunda herhangi bir noktaya yönelik operasyon için ABD ile uzlaşması gerekir. Türkiye ABD veya Rusya'yla uzlaşmadan bir operasyon icra edebilir mi? Risk almak suretiyle, evet. Ancak risk alacağı için Türkiye'nin şu an itibarıyla böyle bir adım atacağını zannetmiyorum" dedi ve ekledi:
    "Kısacası ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini Rusya'yla anlaşarak Afrin'e yönelik bir operasyonun habercisi olarak görüyorum. Ancak, altını yeniden çizmek gerekir ki, yakın zamanda böyle bir operasyon gerçekleşeceğini değerlendirmiyorum."

    Afrin
    © REUTERS/ Mahmoud Hebbo
    ÖSO komutanı: Türkiye ile Afrin operasyonu için son hazırlıklarımızı yapıyoruz
    ‘YALNIZCA AFRİN'E YÖNELİK BİR OPERASYON TÜRKİYE'NİN BEKA SORUNUNU ÇÖZMEZ'

    Afrin'e yönelik bir operasyonun tek başına Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehdidi bertaraf etmeyeceğine işaret eden Babüroğlu "Suriye'nin topraklarının yüzde 30'u ve enerji kaynaklarının yüzde 50'si PYD/PKK'ya teslim edilmiş durumda. Şu anda bölgede 60 bin PYD'li var ve ABD bu sayıyı 100 bine çıkarma niyetinde. Bu Türkiye açısından bir beka sorunu. Ancak yalnızca Afrin'e yönelik bir operasyon ülkenin karşı karşıya olduğu beka sorununu çözmez; böyle bir operasyon ancak Hatay ve Kilis sınırını emniyete alır ve bu noktalardan terörist giriş-çıkışlarını engeller" dedi.

    Süleyman Şah Türbesi'nin çoktan yerine geri götürülmüş olması gerektiğine işaret eden Babüroğlu şunları ekledi:

    "Bana kalırsa, Türkiye ABD'ye rağmen bir operasyon gerçekleştirmek için risk almalı. Ben bunu daha önce de söyledim, şimdi de söylüyorum. Türkiye, keşke Süleyman Şah Türbesi'ni 6-7 ay hatta bir yıl önce yerine taşısaydı. Böylelikle Menbiç'in bir bölümünü kontrol altına alacaktı. Böylece Fırat'ın doğusundan Süleyman Şah Türbesi'ne kadar 37 kilometrelik bir koridor açmış olacaktı."

    Eksen
    'Türkiye'de iktidar, iç sıkışıklığı aşabilmek için Afrin'i ön plana çıkartıyor'
    ‘TEMEL AMAÇ 3,5 MİLYON SIĞINMACIYA GÜVENLİ ALAN SAĞLAMAK'

    Erdoğan'ın sözleriyle gündeme gelen PYD'ye dönük operasyon ihtimalini Sputnik'e değerlendiren bir diğer isim ise Güvenlik Uzmanı ve eski asker Abdullah Ağar oldu. Türkiye'nin bir süredir küresel güçleri karşısına almamak için böyle bir operasyonu askıya alıp, diplomasiye yöneldiğine işaret eden Ağar "Fırat Kalkanı Harekâtı yapılmadan önce Türkiye, Fırat Kalkanı'yla ilgili uluslararası görüşmelerde, yaklaşık 5 bin kilometrelik bir alanda etki üreteceği konuşulmuş olmalı ki Sayın Erdoğan da hedefin 5 bin kilometre olduğunu açıkladı. Bu hedefin temel gerekçesi de Suriye'deki sivil savaştan etkilenen masumların ve Türkiye'de sayıları 3,5 milyona ulaşan sığınmacıların güvenli bir alana yaşam alanına kavuşturulmasıydı. Ama ABD verdiği sözü tutmadı. Türkiye ise özellikle Menbiç ve Tel Rıfat bölgesinde rejimin de ortaya koyduğu etkiyle beraber, küresel güçlerle mücadeleye girişmemek ve büyük bir riskle karşılaşmamak adına ortaya çıkan dominasyonları kerhen de olsa kabul etti ve sorunu diplomatik anlamda ve diğer siyasi gelişmelere bağlı olarak çözmeyi planladı. Ancak süreç şu ana kadar Türkiye'nin planladığı gibi gitmedi, sorun daha da büyüdü" dedi.
    Hamlenin halihazırda Türkiye'deki sığınmacılara güvenli bir alan sağlamak açısından hayati öneme sahip olduğuna işaret eden Ağar "Ankara, ülkede bulunan yaklaşık 3,5 milyon sığınmacının Suriye'de güvenli bir alana ihtiyacı olduğunu ve bunun için de önceliğin Fırat'ın batısındaki alan olduğunun farkında" diye konuştu.

    Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli
    © AA/ Barış Oral
    Canikli'den ABD'ye: YPG'ye silah yardımı yapmaya devam ederlerse ikaz etmekle kalmayacağız
    ‘ABD, YPG/PKK'YI KORSAN BİR DEVLETE DÖNÜŞTÜRMENİN PEŞİNDE'

    Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki PKK gücünün kırılmasının önem verdiğine işaret eden Ağar "Suriyeli Kürtlerin pozisyonunun Türkiye'yi tehdit etmeyecek şekilde tanımlanması gerek, Ankara bunun farkında. Bunun için ise Suriye'de yaşayan Kürt ve bir kısım Sünni Arap'ın PKK güdümünden kurtarılmalı. Bu hem Türkiye'nin güvenliği ve Suriye'nin bütünlüğü açısından önemli. Daha önce DEAŞ çok büyük bir sorundu ancak Batı dünyası hala çok iyi anlayamasa da PKK şu an daha da büyük bir sorun. Sonuçta Türkiye'nin üniter yapısına, toprak bütünlüğü ve güvenliğini tehdit eden bir yapı var ve ABD bu yapıyı korsan bir devlete dönüştürmek için sürekli adım atıyor" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:

    "Türkiye ve ABD, özellikle Trump iktidara geldikten sonra, çok daha keskin bir şekilde karşıt saflarda yer alıyor ve iki taraf arasındaki bu açı giderek genişliyor. Aradaki açının genişlemesi, bir kırılmayla beraber başka bir boyuta evrilebilir veya tamamen başka bir fotoğraf ortaya çıkarabilir. Bu fotoğrafın sonunda, eğer ki bir denge ortaya çıkmazsa, ABD YPG/PKK ya Türkiye arasında tercih yapmak zorunda kalacak. ABD şu an hem YPG/PKK hem Türkiye üzerinden oyun oynayabileceğini zannediyor. Bu küresel bir taktik. Ama Türkiye bu konuda açıkçası ABD'nin tehdidine karşı dirençli çıktı. Türkiye bir şekilde bölgesel anlamda bir iş birliği, İran, Irak ve Suriye merkezi hükümeti ve Rusya'yla işbirliği üretirse Afrin ve Menbiç'te bambaşka fotoğraf ortaya çıkacaktır. Ancak yine de bununla ilgili bir öngörü için erken. Türkiye, konjonktüre ve uluslararası anlamdaki müzakerelere göre bir operasyon gerçekleştirebilir ama yine de bu konuyla ilgili ihtiyatlı konuşmakta fayda var."

    İlgili konular:

    DSG: 40 IŞİD'linin teslim olduğu iddiası doğru değil
    DSG'nin 'IŞİD'le gizli anlaşma' görüntüleri ortaya çıktı
    DSG'den ayrılan eski sözcü Sülo: Gizli anlaşmayla Rakka'dan binlerce IŞİD savaşçısı ayrıldı
    DSG, Rusya ve koalisyonun desteğiyle Deyr ez Zor'un doğusunu IŞİD'den temizledi
    PYD yetkilisi: Soçi için Kuzey Suriye adına 140 kişilik isim listesini Rusya'ya sunduk
    Etiketler:
    Kara harekatı, sığınmacı, silah yardımı, operasyon, Kürt, Suriyeli sığınmacılar, Sünni Arap, Fırat Kalkanı operasyonu, Fırat Kalkanı Harekatı, Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Demokratik Suriye Güçleri, YPG, DEAŞ, PYD, PKK, Naim Babüroğlu, Elif Sudagezer, Abdullah Ağar, Donald Trump, Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyi, Münbiç, Kuzey Suriye, Fırat Nehri, Süleyman Şah Türbesi, Menbiç, Afrin, Kilis, Ortadoğu, Hatay, Suriye, Türkiye, ABD, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    BAE Büyükelçiliği'nin sokağına 'Fahreddin Paşa' tabelası asıldı
    BAE Büyükelçiliği'nin sokağına 'Fahreddin Paşa' tabelası asıldı
    Karikatür
    ABD ve İsrail'in İran'ı durdurma planı üzerinde anlaştığı iddia edildi
    TİLDA
    Rus Tigr zırhlısı, Amerikan Humvee'ye karşı

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam