Dışişleri Komisyonu’nda İdlib tartışması: CHP komisyon toplantısını terk etti

Suriye ordusunun İdlib'de sürdürdüğü operasyonların 'gerginliği azaltma bölgeleri' sınırlarının ihlali olduğu görüşünde olan Türkiye, Astana'da Suriye'nin garantörü olan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Fard'ı Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak tepkisini iletti. Bugün de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM'de gazetecilerin İdlib'deki gelişmelere ilişkin sorularını yanıtlarken "Suriye'de rejim (İdlip'te) Nusra bahanesiyle ılımlı muhalifleri vuruyor, bu tutum siyasi çözüm sürecini baltalar. Soçi'de bir araya gelecek kesimler bunu yapmamalı" dedi.

'TÜRKİYE TERÖR GRUPLARINI DESTEKLEYEN BİR POZİSYONA SOKULUYOR'

İdlib konusu Çavuşoğlu'nun TBMM Dışişleri Komisyonu'nu bilgilendirme toplantısının basına kapalı bölümünde de gündeme geldi ve tartışmaya yol açtı. Edinilen bilgiye göre komisyonun basına kapalı bölümünde TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye şu anda İdlip'te cihatçı grupları muhafaza eden, onların garantörü şeklinde takdim ediliyor. Bu yanlıştır. Muhalifler İdlib'i tutup ne yapacaklar? Halep'te yenildiler, burada da yenilecekler. Çünkü sonuçta arazide (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad güçlü. Bir taraftan Esad'ı devirmek istiyorsunuz, diğer taraftan Esad'ı diri tutmak isteyen İran ve Rusya ile müzakere yapıyorsunuz. Bu siyasetin sürdürülemez, bu siyaset Suriye'yi bölüp parçalıyor ve maalesef Türkiye'yi terör gruplarını destekleyen bir pozisyona sokuyor, İdlib'de Türkiye'yi El Nusra ile aynı çuvala sokuyor. Bundan vazgeçilmelidir."

Bunun üzerine Çavuşoğlu ile Yılmaz arasında sert bir tartışma yaşandı. Çavuşoğlu'nun sorularına cevap vermediğini ve 'bir Dışişleri Bakanı'na yakışmayacak bir üslup kullandığını' belirten CHP'li üyeler, komisyon toplantısını terk etti. CHP'li üyeler, "Sayın Bakan bizim açıklamalarımızı hazmedemedi ve bize sokak ağzıyla saldırdı. Saygı sınırlarını zorlayan bir üslup kullandı. Kaldı ki bizi brifinge kendileri davet ediyorlar. Biz orada kendimizin aşağılanmasına izin veremeyiz. Bunu kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı.