'Batı'daki ılımlı çevreler, Kırım'ı Rus toprağı olarak tanıma senaryosu üzerinde çalışıyor'

Kremlin'in Kırım Daimi Temsilcisi ve Kırım Başbakan Yardımcısı Georgiy Muradov, Batı'daki ılımlı çevrelerin Kırım'ı Rusya toprağı olarak tanımak için çalışma başlattığını belirtti.

Sputnik'e demeç veren Muradov, "Batı'daki ılımlı çevreler, Kırım konusunun siyasi gündemden çıkarılmasına ve Ukrayna yönetiminin onay vermesi halinde, yarımadanın Rus toprağı olarak tanınmasına yönelik senaryolar üzerinde çalışıyor. Rusya'nın da bu seçenek üzerinde çalışması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Muradov, önemli olan hususun zaman kaybetmemek, Ukrayna'daki toplumsal bilincin yeniden şekillendirilmesine müsaade etmemek, Ukraynalıların Kırım ve Donbass'ın iki ülke arasındaki tarihi birlikteliği yeniden canlandıracak yola ve ortak gelişim perspektifini yaratan birliğe işaret ettiğini anlamasını sağlamak olduğunu vurguladı.

'RAKİPLERİMİZ HAZIR MI?'

Kırım'ın bağımsız olmayan devletler tarafından tanınmasının talep edilmediğini de kaydeden Muradov sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada farklı bir durum söz konusu: Rakiplerimiz Kırım'ın dahil olduğu Rusya'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşı aktif eylemde bulunmaya hazır mı? Böyle bir sorunun Kievli milliyetçiler dışında kimse tarafından yöneltilmeyeceği aşikar. Bence rakiplerimiz Kırım konusuna farklı bir açıdan bakıyor."

'RUS HALKININ TUTKULU VE ÜLKESİNİ KORUYAN KİMLİĞİNDEN KORKUYORLAR'

Rusya'nın rakiplerinin Rus nükleer kalkanından ve askeri gücünden, ayrıca Rus halkının tutkulu kimliğinden ve ülkesini koruma kararlılığından korktuğunu da belirten Muradov, "Bu nedenle Batı, ülkemize yönelik saldırganlığın küresel çatışma ve intihar anlamına geleceğini giderek daha iyi anlıyor" diye konuştu.