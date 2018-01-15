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    İçişleri Bakanlığı: 2’si sözde emir sıfatıyla sorumlu düzeyde 6 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi

    © Sputnik/ Kirill Kallinikov
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    Yurdagül Şimşek
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    İçişleri Bakanlığı son bir hafta içerisinde, 1299 operasyonda 5671 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Bakanlık, “Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda 2’si sözde emir sıfatıyla sorumlu düzeyde 6 DEAŞ mensubunun da aralarında bulunduğu 19 terörist etkisiz hale getirilmiştir” dedi.

    Tutuklama
    © Sputnik/ Kirill Kallinikov
    İstanbul'da IŞİD operasyonu: 42 gözaltı
    İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içinde yapılan operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Buna göre; Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Hava ve Kara unsurlarınca 1299 operasyon yapıldı. Terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 986 terör (PKK/KCK 183, AŞIRI SOL 11, IŞİD 71, FETÖ/PDY 721,), 4608 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 77 Düzensiz Göçle Mücadele Kapsamında olmak üzere toplam 5671 kişi gözaltına alındı.

    Bakanlık açıklamasında, "Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda son bir haftada yurt içinde 2'si sözde emir sıfatıyla sorumlu düzeyde 6 DEAŞ terör örgütü mensuplarının da aralarında bulunduğu toplam 19 (2 ölü, 9 sağ, 8 teslim) terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

    İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre; yapılan kış operasyonları neticesinde; 11 ilde 79 sığınak, barınak, mağara kullanılamaz hale getirildi. 14'ü ağır ve uzun namlulu (1 Makineli Tüfek, 1 Füze, 12 Kalaşnikov/Piyade Tüfeği) toplam 24 silah, 1.168 kg patlayıcı yapımında kullanılan madde, 30 el bombası, 3682 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi. 19 el yapımı patlayıcı, mayın imha edildi.

    Ankara operasyon
    © AA/ Fatih Kurt
    İstanbul'da 107 kişi gözaltına alındı
    UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE

    Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 3150 operasyonda, piyasa değeri 42.073.007 TL olan esrar, eroin, kokain, sentetik kannabinoid maddesi, metamfetamin, uyuşturucu hap, kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca piyasa değeri 4.669.302 TL olan; kaçak sigara ve akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 4608 kişi gözaltına alındı.

    SOKAK SATICILARINA OPERASYON

    Sokak satıcılarına yönelik olarak okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 519 şüpheli gözaltına alındı ve 105 kg uyuşturucu madde ile 12932 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

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    GÜNÜBİRLİK EVLERE DENETİM

    İçişleri Bakanlığı, otel gibi kullanılan günübirlik evlere yönelik denetimler ve siber suçlara yönelik mücadeleye ilişkin bilgi de verdi:

    "Terörle mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin takibi, yakalanması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele noktasında, rezidans, apart daire ve stüdyo evler şeklinde otel gibi kullanılan günübirlik evlere yönelik, ülke genelinde eş zamanlı olarak; 1364 ekip, 4325 personelin katılımıyla 12.01.2018 günü denetlemeler yapılmıştır. Denetlemeler sonucunda, 10 bin 56 ev kontrol edilmiş, aranan 36 şahıs yakalanmış, 2 milyon 183 bin 618 TL idari para cezası uygulanmıştır.

    SOSYAL MEDYADA 227 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM

    Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 922 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 227 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır."

    İçişleri Bakanlığı, düzensiz göçle mücadelede ise; 505'i denizlerde olmak üzere 4612 düzensiz göçmenin yakalandığını, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 77 organizatörün de yakalanarak gözaltına alındığını bildindi.

    Etiketler:
    Günübirlik ev, IŞİD, İçişleri Bakanlığı
    Topluluk kurallarıTartışma
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