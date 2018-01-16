Dışişleri Bakanlığı sözcüsü değişti

Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Aksoy, 1969 doğumlu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Aksoy, yüksek lisansını İngiltere'de University of Kent at Canterbury'de tamamladıktan sonra 1992-1998 yılları arasında Ankara Ünivesitesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Aksoy, 1998 yılında meslek memuru olarak Dışişleri Bakanlığı'na girdi. Gümülcine, Stockholm ve Londra'da muavin konsolos, ikinci katip ve büyükelçilik müsteşarlığı görevlerini yürüten Aksoy, 2012'de Dışişleri Bakanı Anlaşmalar Genel Müdür Yardımcılığında Daire Başkanı görevindeydi. Aksoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde 2012-2014 yıllarında Başbakanlık Dışişleri Başdanışmanlığı'nda Daire Başkanı, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde de 2014-2015 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Başdanışmanlığı Daire Başkanı olarak görev yaptı. Aksoy, Ekim 2015'ten bu yana Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu görevini yürütüyordu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü görevine Hüseyin Müftüoğlu yerine Hamdi Aksoy'un atandığını 3 Ocak'ta duyurmuştu.

Eski Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, 7 Kasım 2016'da Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü görevine başlamıştı. Müftüoğlu, sözcülük görevini yaklaşık bir yıl yürütürken önceki Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü olan Tanju Bilgiç bu görevi yaklaşık 3 yıl sürdürmüştü.