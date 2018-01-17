'Rusya ve ABD, Suriye'de askeri üs yarışına girdi'

Rusya ve ABD'nin Suriye'de 'askeri üs yarışına' girdiği ve tarafların bu ülkedeki varlığını artırmayı ve asimetrik tehditlere karşı koymayı hedeflediği belirtildi.

© AFP 2018/ DELIL SOULEIMAN ABD, Rakka'da askeri üs kurdu

Defense News'in askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre Suriye'deki bazı önemli bölgelerde askeri varlığı bulunan ABD, büyük askeri birliklerin bulunduğu ve askeri üsse dönüştürülen iki alana daha sahip. Bunların biri, ABD özel kuvvetler askerlerinin Kürt grupları eğittiği Rakka yakınındaki Tabka'da, diğeriyse ABD'nin Suriyeli ve Rusyalı birliklerin girmesine izin vermediği Tanf'ta inşa edildi.

'ABD'NİN AKSİNE RUSYA, ŞAM YÖNETİMİYLE ANLAŞARAK ÜS KURDU'

Rusya ise Hmeymim hava üssü ve Tartus donanma üssü olmak üzere iki üsse sahip. Defense News, ABD'nin aksine Rusya'nın bu üsleri Suriye yönetimiyle yapılan anlaşmaya istinaden kurduğunu vurguladı.

'REKABETİN SEBEBİ SURİYE'NİN STRATEJİK KONUMU'

Öte yandan Defense News'e konuşan Lübnanlı emekli general Wehbe Katicha, "Suriye, stratejik bir konumda yer alıyor ve Ortadoğu ile Körfez arasında geçiş noktası niteliğinde. Burada askeri üsler oluşturmak da dahil böyle bir nüfuz kurma rekabetine tanıklık etmemizin nedeni de Suriye'nin bu özel konumu" dedi.

'RİYAD'LA YAPILAN S-400 ANLAŞMASI OPERASYONLARIN DOĞRUDAN SONUCU'

Katicha, Suriye'deki operasyonun Rus silah ihracatında büyük bir artış kaydedilmesini sağladığına dikkat çekerken, haberde Suudi Arabistan ile yapılan S-400 füze savunma sistemleri anlaşmasının bunun açık göstergesi olduğu vurgulandı.