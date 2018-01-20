TSK, YPG mevzilerini vurdu

Türkiye Afrin operasyonuna hazırlanırken, Türk askeri YPG'nin kendisine havan topları atması üzerine atışın geldiği yeri fırtına obüsleriyle vurdu. Köylüler çatışmaları dürbünle takip etti.

Edinilen bilgilere göre bugün saat 12:30 sularında Suriye'nin Afrin kenti kırsalında bulunan Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü YPG, Kidan köyünden Kilis tarafında bulunan Afrin Türk karakoluna yönelik havan toplarıyla saldırdı.

Atılan toplar Türk karakoluna isabet etmezken, sınırda görevli askerler ile karakolda görevli askerler saldırının geldiği YPG mevzisini fırtına obüsleri ile havan topları ve tanklarla vurdular.

YPG mevzilerinin vurulmasıyla bölgede dumanlar çıkarken, Türk tarafında karakola yakın bulunan köylüler ise çatışmaları uzaktan izlediler. Bazı köylüler ise çatışmaları dürbünlerle izlediler.

© Sputnik/ Hikmet Durgun Köylüler çatışmaları dürbünle izledi

EN AZ 15 ATIŞ YAPILDI

Diğer yandan AA'nın aktardığına göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki sınır birliklerinden Afrin'e bugün en az 15 atış yapıldığını açıkladı.