TSK, YPG mevzilerini vurdu

Atılan toplar Türk karakoluna isabet etmezken, sınırda görevli askerler ile karakolda görevli askerler saldırının geldiği YPG mevzisini fırtına obüsleri ile havan topları ve tanklarla vurdular.
YPG mevzilerinin vurulmasıyla bölgede dumanlar çıkarken, Türk tarafında karakola yakın bulunan köylüler ise çatışmaları uzaktan izlediler. Bazı köylüler ise çatışmaları dürbünlerle izlediler.
EN AZ 15 ATIŞ YAPILDI
Diğer yandan AA'nın aktardığına göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki sınır birliklerinden Afrin'e bugün en az 15 atış yapıldığını açıkladı.
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