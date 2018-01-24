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    ABD Başkanı Donald Trump

    ‘ABD dünya genelinde baş belası kabul ediliyor'

    © REUTERS/ Kevin Lamarque
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    Elif Sudagezer
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    ABD'nin liderliğine duyulan takdirin dip seviyeyi gördüğüne işaret eden kamuoyu araştırmasının sonuçlarını değerlendiren Gazeteci Helvacıoğlu'na göre bu sonuç, ABD'nin düşmanca politikalarının eseri ve benzer bir eğilim ABD'ye desteğin düştüğü Türkiye'de de var.

    Karikatür
    © Sputnik/ Vitaliy Podvitski
    Gallup anketi: ABD’nin liderliğine duyulan takdir azaldı
    ABD merkezli Gallup kamuoyu araştırma şirketinin 134 ülkede gerçekleştirdiği araştırma, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkan seçilmesinden bu yana ülkenin liderliğine yönelik takdirin dünya çapında keskin bir şekilde düştüğünü ortaya koydu; dünya genelindeki yüzde 30'luk bu rakam ise eski ABD Başkanı George W. Bush'un aldığı yüzde 34'lük desteğin bile altında kaldı.

    ABD'nin aldığı destekteki sert düşüşte büyük ölçüde ülkenin müttefiki olan 65 ülkedeki düşüş rol oynuyor. Zira 2016 yılında ABD'nin liderliğini destekleyen Kanada, Norveç, Belçika ve Portekiz'de bile 40 puan düşüş yaşandı. ABD'nin liderliğine yönelik desteği 10 puandan fazla artan ülkeler ise yalnızca Liberya, Makedonya, Belarus ve İsrail oldu. Destek oranının yüzde 67 çıktığı İsrail, ABD'nin liderliğine en çok destek veren ülke. Ancak bu denli yüksek orandaki desteğiyle İsrail dünya genelinde bir istisna. Zira Asya genelinde ABD liderliğine destek yüzde 30'a; Avrupa'da  ise yüzde 25'e düştü.

    ABD'YE DESTEK TÜRKİYE VE RUSYA'DA SÜREKLİ ÇOK DÜŞÜK SEVİYEDE

    ABD'ye yönelik desteğin Avrupa genelinde en düşük olduğu ülke Rusya. Son araştırmada desteğin yüzde 8 çıktığı Rusya'nın eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde ABD'ye destek yalnızca yüzde 2'ydi.

    Rusya'dakine benzer şekilde, ABD'nin liderliğine yönelik destek Türkiye'de de düşük seyrediyor. Türkiye'nin 2016 yılında yüzde 29 olan destek yüzde 2 daha düşerek son araştırmada yüzde 27'ye kadar indi. Ancak Türkiye'nin ABD karşıtlığı Trump dönemiyle sınırlı değil. Gallup'un 2007 yılında gerçekleştirdiği araştırmada da Türkiye'den ABD'ye destek yüzde 16'da kalmıştı. 2005'e geri gidildiğinde ise BBC'nin gerçekleştirdiği bir diğer araştırmanın sonuçları da dikkat çekiyor. Bush döneminde gerçekleştirilen bu araştırmaya göre ise Türkiye'deki ABD karşıtlığı yüzde 82 idi.

    ‘ABD'YE YÖNELİK DESTEĞİN DÜŞÜŞÜ ÜLKENİN DÜŞMANCA POLİTİKALARININ ESERİ'

    Peki, ABD'ye yönelik desteğin dünya genelinde topyekün düşmesi ve ülkenin liderliğine yönelik desteğin en düşük seviyeyi görmesini nasıl yorumlamak gerekir? Araştırmanın sonuçlarını Sputnik'e yorumlayan ABC yazarı ve Bilim ve Gelecek Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ender Helvacıoğlu'na göre oranların şaşırtıcı bir yanı yok hatta şaşırtıcı olan bu desteğin daha da düşük çıkmaması:

    "Türkiye'nin de dahil olduğu ezilen dünyada, ABD yönetimine duyulan takdir zaten diplerdeydi. Eski ABD başkanları (George W.) Bush ve (Barack) Obama dönemlerinde de böyleydi; özellikle Kudüs kararı sonrası Trump ile bu ivme daha da artmış olabilir. Bunun nedeni ABD yönetimlerinin özellikle Ortadoğu ve Latin Amerika'da izlediği düşmanca politikalar ve uygulamalarıdır. Bu eğilimi Türkiye'de çok net görüyoruz."

    Avrupa'da da ABD'ye yönelik desteğin düşmesinin şaşırtıcı olduğuna işaret eden Helvacıoğlu "İlginç olan beğeninin ABD'nin müttefikleri arasında, Batı dünyasında da (özellikle Avrupa'da) azalıyor oluşu. Bu noktada Trump etkisinden söz edilebilir. Obama yönetimi, halklara düşmanca politikalar izlese de, modernliğin, ilerlemenin, demokrasinin, Batı değerlerinin, bilimsel-teknolojik gelişmenin liderliğini yaptığı imajı verebiliyordu. Trump ile bu imaj —Batı dünyasında da- sarsıldı. Batılı insan dahi, Trump'a bakıp, ‘bu mu ilerlemenin, modernliğin lideri' demektedir" ifadelerini kullandı.

    ‘ABD'NİN BAŞ BELASI OLDUĞU DÜŞÜNCESİ DÜNYANIN ORTAK FİKRİ HALİNE GELDİ'

    Helvacıoğlu "Günümüz ABD yönetimi, dünya toplumlarına, insanlığın temel sorunlarını çözebilme umudu/ışığı veren bir odak değil. Hatta tam tersine, bu sorunların müsebbibi olarak görülüyor. Bana göre hep böyleydi, ama Trump ile üzerindeki kılıf da kalktı. Yani deyim yerindeyse takke düştü kel gözüktü. Trump içten bir insan, şeytan olduğunu saklama gereği duymuyor veya saklayamıyor" dedi.

    ABD'de de bu oranların dip seviyeyi görmüş olabileceğine işaret eden Helvacıoğlu "Kısacası ABD'nin emperyalist yönetimi dünyanın baş belasıdır ve bu giderek daha fazla insanın ortak düşüncesi haline gelmektedir" diye ekledi.

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    ‘ABD'deki Trump karşıtlığı Türkiye'ye yansıyor'
    Etiketler:
    ABD karşıtlığı, ABD dış politikası, kamuoyu araştırması, dış politika, Bilim ve Gelecek Dergisi, Gallup, ABC, Sputnik, BBC, Ender Helvacıoğlu, Donald Trump, George W. Bush, Barack Obama, Batı, Latin Amerika, İsrail, Ortadoğu, Avrupa, Türkiye, ABD, Rusya
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