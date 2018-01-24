‘ABD, Zeytin Dalı’nın Menbiç’e uzatılmasına izin vermez’

Türkiye’nin Afrin’de düzenlediği Zeytin Dalı hareketini RT televizyonuna değerlendiren Rus uzmanlar, ABD’nin bu operasyonunun Menbiç gibi YPG’nin kontrolündeki diğer bölgelere uzamasına izin vermeyeceği görüşünde.

Rus siyaset bilimci ve şarkiyatçı Vladimir Sotnikov, ABD’nin NATO üyesi olan Türkiye’yle tamamen bozuşmak istemediğini belirterek, “Ama uygulamada öyle çıkabilir ki, Türkiye Kürtlerle savaşa saplanabilir ve Suriye’de yeni çatışma hattı oluşur, bu da ABD’nin işine yarıyor” dedi.

'OPERASYONUN SONUÇLARI TÜRK KOMUTANLIĞININ TAHMİN ETTİĞİNDEN FARKLI ÇIKABİLİR'

Türkiye’nin müdahalesinin noktasal askeri operasyondan bölgede yeni büyük savaşa kadar büyüyebileceğini söyleyen Sotnikov, “Kürtler ciddi bir askeri rakip ve Türkiye Suriye’de saplanma riskiyle karşı karşıya. Operasyonun sonuçları, halihazırda Türk komutanlığının tahmin ettiğinden farklı çıkabilir” yorumunda bulundu.

BAGSAROV: ABD, AFRİN'E RUSYA'NIN ETKİ ALANI OLDUĞU İÇİN MESAFE KOYDU

Pentagon Sözcüsü Galloway’in, Suriye'nin kuzeydoğusundaki YPG unsurlarının Afrin'e hareket etmesi durumunda ABD'nin desteğini kaybedeceği yönündeki açıklamasını değerlendiren Moskova merkezli Ortadoğu ve Orta Asya Ülkeleri Araştırma Merkezi Başkanı Semyon Bagdasarov, “ABD, Afrin’deki olaylarla kendi arasında mesafe koydu çünkü burası Rusya’nın etki alanı. Ama eğer Türkiye operasyonu Menbiç’e kadar genişletirse ABD buna izin vermez. Bu kentin batısında ABD’nin sorumluluk alanı başlıyor” ifadelerini kullandı.

VAVİLOV: ABD AFRİN'DE TAVİZDE BULUNARAK TÜRKİYE'NİN İDLİB POLİTİKASININ DEĞİŞMESİNİ SAĞLAMAK İSTİYOR

Pentagon’un YPG’ye desteğini çekebileceği açıklaması ile Suriye ordusunun İdlib’de Nusra’ya karşı elde ettiği başarılar arasında bir bağ olabileceğini dile getiren Rusya Diplomasi Akademisi’nden Prof. Dr. Aleksandr Vavilov, “ABD birkaç enstrümanı birden çalıyor ve bunu ahenksizce yapıyor. Bu da sadece teröristlerin işine yarıyor” dedi

ABD’nin gelecekte yeni çatışmalar çıkarmak için tüm Suriyeli grupları elinde ‘yedek’ olarak tutmak istediğini belirten Vavilov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yüzden Suriye ordusunun İdlib’de ilerlemesi ciddi biçimde Washington’u endişelendiriyor. Muhtemelen ABD, Afrin’de tavizde bulunarak Türkiye’nin İdlib politikasının değişmesini sağlamak istiyor. Washington, bu bölgede gerilimin sürmesini istiyor."