‘Türkiye Pentagon’a teslim olmayı öneriyor’ başlıklı makalede, TSK’nın 20 Ocak’ta başlattığı operasyonun askeri, siyasi ve diplomatik açıdan oldukça başarılı bir şekilde devam ettiğine dikkat çekildi.

TSK’nın ve Özgür Suriye Ordusu’nda (OSÖ) yer alan savaşçıların birkaç koldan Afrin’e ilerledikleri ve dağlık arazide muhtemel kayıpları önemek için kademeli olarak harekâtı sürdürdükleri belirtilen yazıda, ABD’nin süre belirlemesini istemesine rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın harekât için herhangi bir zaman sınırlaması koymadığı kaydedildi.

'KÜRTLER AFRİN'E YARDIMA GİTMEK İSTERLERSE ESAD'IN KONTROLÜNDEKİ BÖLGELERDEN GEÇMEK ZORUNDA'

© REUTERS/ Ümit Bektaş Afrin'e operasyonu protesto etmek isteyen 11 kişi tutuklandı

Mirzayan, “Erdoğan, Türkiye’nin ‘yıpranma savaşı’ şeklindeki taktik mücadeleyi üstünlükle kazanacağını çok iyi anlıyor. Kürtlerin bulunduğu diğer bölgelerden ayrı kalan Afrin’de sınırlı sayıda asker ve mobilizasyon gücü bulunuyor. Suriye’nin diğer bölgelerinden ve hatta Irak’tan Kürtler, Afrin’li kardeşlerine yardım etmek istese de, bunu yapmak için (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad’ın kontrolündeki bölgelerden geçmek zorunda. Duruma bakılırsa Suriyeliler, Türkiye, Rusya ve İran’la operasyondan önce varılan anlaşmaya çerçevesinde kendilerine düşeni yerine getirerek, Kürtlerin o topraklardan geçmesine izin vermiyor” diye yazdı.

Türkiye’deki toplumun genel olarak harekâtı desteklediği dikkat çekilen makalede, milliyetçilerin yanı sıra ana muhalefet partisinin de, Kürt sorununu gerçekten tehlikeli bulduğu için askeri çözüme destek verdikleri belirtildi.

Yazıda, harekâta ‘istila’ deyip tepki göstererek halkı meydanlara çıkmaya çağıran HDP'lilereyse tepki gösteren Erdoğan’ın, "Çağrıya uyup meydanlara çıkma yanlışına düşenler olursa bedelini çok ağır öderler" dediği ifade edildi.

'KÜRTLER PROTESTO EDİYOR FAKAT NE AVRUPA ÜLKELERİ NE DİĞER ÜLKELER HAREKATA DİRENÇ GÖSTERMİYOR'

Mirzayan, şöyle devam etti: “Nitekim Erdoğan diplomatik açıdan da rahat hareket edebiliyor. Kürtler Avrupa genelinde gösteri düzenliyor, fakat ne Avrupa ülkeleri, ne de diğer ülkeler Zeytin Dalı Harekatı’na direnç göstermiyor. Evet, Fransa (BM) Güvenlik Konseyi’ni topladı, fakat bu kurumun saygın üyeleri, Türkiye’nin Afrin harekâtını değerlendirdikten sonra kınamadı. Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Delattre, müzakerelerde itidal çağrılarının geniş bir şekilde tartışıldığı bilgisini verdi.”

'ABD HER AÇIDAN KAYBEDEN TARAF'

Sonuç olarak ABD’nin her açıdan kaybeden taraf olduğuna dikkat çekilen yazıda, “ABD önce Türkiye’ye meydan okudu, harekata başlanmasının başlıca nedenlerden birinin ABD’nin Kürtleri silahlandırma ve onları komşu ülkelerdeki istikrarı bozmak için ön ayak olarak kullanma isteği olduğunu Ankara gizlemiyor. Erdoğan, bu meydan okumaya tüm kararlılığıyla yanıt verdi ve bunu yaparken yalnız da değildi” ifadeleri kullanıldı.

'ERDOĞAN RUS DOSTLARIYLA HAREKAT KONUSUNDA ANLAŞMAYA VARDIĞINI AÇIKÇA BELİRTTİ'

Mirzayan, “ABD’nin eylemleri, Rusya’nın daha önceki vetosunu kaldırdı, Erdoğan, ‘Rus dostlarıyla’ harekat konusunda anlaşmaya vardığını açıkça belirtti. Kürtler Moskova’yı istedikleri kadar ihanetle suçlayadursun, ancak Rusya, kendisine güvenen ve çıkarlarını dikkate alan hiç kimseye ihanet etmedi. (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin birçok kez Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasından yana olduğunu yinelemişti. Kürtler Amerika’nın ‘Güvenlik Gücü’ planına imza atarak, bu prensibi çiğnedi. Kendilerinin bulunduğu topraklarda Amerika için kurulacak böyle bir tutunma noktasının Şam’dan bağımsız olacağı ve Suriye’yle bütünleşmeyeceği herkes için açıkça ortadaydı. Ankara’nın konuyu askeri yollardan çözeceği anlaşılınca Rusya, Kürtlere, bulundukları toprakları Esad’a teslim etmeyi önerdi, böylelikle Türkiye de memnun kalacaktı, Kürtler de güvende olacaktı. Ancak onlar, (bir kez daha) ABD’nin onları korumaya hazır olduğu konusunda yanılarak, öneriyi reddetti” ifadelerini kullandı.

'WASHİNGTON'UN AÇIKLAMALARI GEÇERSİZ'

Şimdi ABD’nin Erdoğan’la harekâtı Afrin’le sınırlı tutup Menbiç’e ilerlememeye ikna ederek anlaşmaya çalıştığı belirtilen yazıda, Washington’un artık Suriye’deki Kürt bölgesinde ‘güvenlik gücü eğitimine’ yönelik açıklamalarının geçersiz olduğunu duyurduğu ve Dışişleri Bakanı Rex Tillerson aracılığıyla Ankara’ya istikrarı sağlama ve ‘güvenli hatla’ Türkiye’nin kendi ulusal güvenliği ile ilgili endişelerini giderme konusunda görüşme önerdiği kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın “ABD bizimle bir dayanışma içine girmek istiyorsa, bunun yolu basit. Silah vermeyi durduracak, verdiği silahları toplayacak” şeklindeki ifadelerine dikkat çeken Mirzayan, ABD’nin Kürtlerin silahlarını almaya hazır olmadıklarını (ve bunun fiiliyatta nasıl gerçekleşeceğinin belli olmadığını), bu nedenle tarafların bu konuda anlaşmaya varma şansının da düşük olduğunun altını çizdi.