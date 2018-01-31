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    Afrin'de bir sokak

    Afrin Kantonu Eş Başbakanı: Afrin'in savunulması için Suriye yönetimine çağrı yaptık

    © AFP 2018/ DELIL SOULEIMAN
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    Hikmet Durgun
    Konu:
    Türkiye’den Afrin’e harekat: Zeytin Dalı (200)
    124

    Sputnik'e konuşan PYD'nin ilan ettiği ancak kimsenin tanımadığı Afrin Kantonu'nun Eş Başbakanı Hevi Mustafa Afrin'in savunulması için Suriye ordusuna çağrıda bulunduklarını söyledi. YPG'nin Afrin Sözcüsü Brusk Haseke ise bu konuda rejime çağrıda bulunmadıklarını ayrıca kentin Suriye ordusuna teslimi ilgili Rusya ile görüşme yapılmadığını belirtti.

    Yasin Aktay
    © AA/ Erçin Top
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    Afrin'in Suriye rejimine teslim edileceğiyle ilgili iddiar üzerine Türkiye'nin PKK'nın Suriye uzantısı olarak gördüğü PYD'nin ilan ettiği ancak kimsenin henüz tanımadığı Afrin Kantonu'nun Eş Başbakanı Hevi Mustafa Sputnik'e konuştu.

    'SURİYE ORDUSUNU AFRİN İÇİN ÇAĞIRDIK, NEDEN SESSİZ KALIYORLAR?'

    Afrin'in Suriye ordusuna teslim edilmesiyle ilgili Rusya ile herhangi bir görüşmenin olmadığını dile getiren Mustafa, şöyle devam etti:

    "Afrin'in teslim edilmesiyle ilgili görüşmelerin olduğu iddiası yalan. Bu konuda çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Biz Afrin'i rejime teslim etmediğimiz için Afrin'e saldırılar oldu."

    Afrin'in savunulması için Suriye ordusuna çağrıda bulunduklarına dikkat çeken Mustafa, " Evet biz Suriye ordusunu Afrin için çağırdık. Biz 6 yıldır Suriye'nin birliği için uğraşıyoruz. Suriye yönetimi eğer Türkiye saldırı yaparsa biz karşılık veririz diyordu. Biz de Suriye yönetimine çağrı yaparak ' Türkiye saldırı yapıyor, gel savun' dedik. Biz dedik ki 'Afrin Suriye'nin bir parçasıdır'. Suriye yönetimi Afrin konusunda neden sessiz kalıyor?.Afrin'e yönelik saldırıların durması için diplomatik görüşmelerimiz oluyor ancak henüz bir sonuç yok" ifadelerini kullandı.

    'REJİME ÇAĞRI YAPMADIK, CEPHEDE SAVAŞIYORUZ'

    Hatay'ın Hassa ilçesinden Afrin operasyonunu izleyenler
    © REUTERS/ Osman Orsal
    İzvestiya: Kürtler Afrin'i Şam'a teslim etmek için görüşmeler yapıyor
    Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak tanımladığı YPG'nin Afrin Sözcüsü Brusk Haseke de Afrin'in Suriye ordusuna teslim edilmesiyle ilgili Rusya ile herhangi bir görüşme yapmadıklarını söyledi.

    Bu konuda çıkan haberlerin gerçek olmadığını söyleyen ve Afrin'i kimseye teslim etmeyeceklerini vurgulayan Haseke, sonuna kadar direneceklerini söyledi.

    Hevi Mustafa'nın aksine  Afrin için rejime çağrı yapmadıklarını öne süren Haseke, cephede savaştıklarını kaydetti.

    İzvestiya gazetesinin haberinde, Kürtlerin TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattığı Afrin'i, Suriye hükümeti güçlerinin kontrolüne verme yönünde görüşmeler gerçekleştirdiği ve Rusya'nın da Kürtleri ikna etmek için arabuluculuk rolünü üstlendiği ileri sürülmüştü.

    Konu:
    Türkiye’den Afrin’e harekat: Zeytin Dalı (200)

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    Etiketler:
    Zeytin Dalı Harekatı, YPG, TSK, PYD, PKK, Brusk Haseke, Hevi Mustafa, Afrin, Suriye, Türkiye, Rusya
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