PYD: Halep'teki bölgeleri hükümet güçlerine teslim etmedik ama aramızda anlaşma oldu

Suriye'nin Halep kentinde YPG'nin elindeki yerleri Suriye hükümet güçlerine teslim edildiği iddia edilirken, Sputnik'e konuşan PYD'nin Halep'ten sorumlu yetkilisi Hevin Kasso, hiçbir yeri teslim etmediklerini, YPG ile Suriye ordusu arasında anlaşmaların olduğunu ve kontrol noktalarında iki gücün de olduğunu söyledi.

© AA/ Fatih Aktaş Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ankara ile Şam arasında istihbari temas olabilir

Suriye hükümet güçlerinin, Halep'te YPG yönetimindeki bölgelere girdiği iddia edildi. Haberi, Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi duyurdu. Buna göre, hükümet güçleri, Al-Halak, Bani Zaid ve Bustan al-Basha bölgelerine girdi.

Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü PYD'nin Halep sorumlusu Hevin Kasso konuyla ilgili Sputnik'e konuştu.

'SURİYE ORDUSUYLA ARAMIZDA ANLAŞMA VE İTTİFAKLAR VAR'

Kasso, "Halep'te YPG'nin yerlerini Suriye ordusuna teslim ettiği iddiaları doğru değil. Biz hiçbir yeri teslim etmedik. Ancak bizle Suriye ordusu arasında görüşmeler, anlaşmalar ve ittifaklar var. Kontrol noktalarında Suriye ordusu ile YPG güçleri birlikte olacak. YPG'nin olduğu yerlerde Suriye ordusu, YPG ile koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütüyor. Bu durum açık. Gizli birşey yok" dedi.

Halep'in doğusunda 8 mahalle YPG'nin elinde bulunuyor. Mustambaşa, Bıhedini, Şeh Hıdır, Şeh Ferıs, Hıluk ve Heyderiye mahalleleri örgütün elinde bulunuyor.

YPG, 2016 Aralık'ta Halep'in doğusunda 6 mahalleyi cihatçı örgütlerin elinden almıştı.