PYD: Halep'teki bölgeleri hükümet güçlerine teslim etmedik ama aramızda anlaşma oldu

Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü PYD'nin Halep sorumlusu Hevin Kasso konuyla ilgili Sputnik'e konuştu.
'SURİYE ORDUSUYLA ARAMIZDA ANLAŞMA VE İTTİFAKLAR VAR'
Kasso, "Halep'te YPG'nin yerlerini Suriye ordusuna teslim ettiği iddiaları doğru değil. Biz hiçbir yeri teslim etmedik. Ancak bizle Suriye ordusu arasında görüşmeler, anlaşmalar ve ittifaklar var. Kontrol noktalarında Suriye ordusu ile YPG güçleri birlikte olacak. YPG'nin olduğu yerlerde Suriye ordusu, YPG ile koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütüyor. Bu durum açık. Gizli birşey yok" dedi.
Halep'in doğusunda 8 mahalle YPG'nin elinde bulunuyor. Mustambaşa, Bıhedini, Şeh Hıdır, Şeh Ferıs, Hıluk ve Heyderiye mahalleleri örgütün elinde bulunuyor.
YPG, 2016 Aralık'ta Halep'in doğusunda 6 mahalleyi cihatçı örgütlerin elinden almıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)