Kayıt
22:28 01 Mart 2018
Ankara-3°C
İstanbul+ 3°C
Canlı Yayın
    Arama
    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın bahsettiği ‘Hainler Mezarlığı’ görüntülendi.

    Akif Beki: Ölüye gösterilmesi gereken asgari bir saygı var

    © Fotoğraf: DHA
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yavuz Oğhan
    0 0 0

    Gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Gökhan Açıkkollu'nun suçsuz olduğu ortaya çıktı. RS FM’de 'Söylemesi Bizden' programcılarından Akif Beki, “Teröristlerin bu ülkede cenaze namazlarının kılınıp, mezarlıklara defnedildiğine defaatle tanık olduk. Suçlularla teröristlerin de hakları var. Ölüye gösterilmesi gereken asgari bir saygı var” dedi.

    15 Temmuz darbe girişiminden sekiz gün sonra 23 Temmuz'da gözaltına alınıp işkence gördükten 13 gün sonra hayatını kaybeden tarih öğretmeni Gökhan Açıkkollu ölümünden 1.5 yıl sonra görevine iade edildi. Darbe suçlusu olduğu gerekçesiyle Açıkkollu'nun naaşı İstanbul’da gömülmek istenmemişti. Yetkililer Açıkkollu’nun ailesine “İstanbul’da defnedilecekse herhangi bir İslami işle yapılmaksızın ‘hainler mezarlığı’na gömebilirsiniz” demişti.

    RS FM'de pazartesi ve çarşamba günleri 19.15'te yayınlanan Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz ve Akif Beki ile 'Söylemesi Bizden' programında gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden öğretmen Gökhan Açıkkollu ile ilgili konuşuldu.

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın bahsettiği ‘Hainler Mezarlığı’ görüntülendi.
    © Fotoğraf: DHA
    'Hainler Mezarlığı' tabelası kaldırıldı
    AKİF BEKİ: SUÇLULARIN DA TERÖRİSTLERİN DE HAKLARI VAR

    ‘Söylemesi Bizden'in programcılarından Akif Beki, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bahse konu rahmetli öğretmen velev ki bu suçu işledi. Olması gereken suçunun mahkemede sübut bulması, yargı kararıyla mahkum edilmesi, sağsalim cezaevine gönderilip, salimen bu cezayı çekmesi sağlanmalıydı. Bütün bu süreçler tamamlanmış olsaydı bile teröristlerin bu ülkede nizami bir şekilde cenaze namazlarının kılınıp, mezarlıklara defnedildiğine defaatle tanık olduk. Suçluların da teröristlerin de hakları var. Öldükten sonra ölüye gösterilmesi gereken asgari bir saygı var. Ölüye saygı göstermek Cilalı Taş Devri öncesinden beri insanlığın keşfettiği bir şey. İnsanlığın en kadim keşfidir bu. Bunun esirgenmesi acıtıcı bir şey."

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş
    © Fotoğraf: DHA
    Topbaş: Darbe girişimine katılanlardan biri 'vatan hainleri mezarlığı'na gömüldü
    İSMAİL SAYMAZ: HAKKINDAKİ KANAATİ DEĞERLENDİRMEK İÇİN 15 TEMMUZ'U MU BEKLEDİNİZ?

    RS FM'de yayınlanan ‘Söylemesi Bizden'in bir diğer programcısı İsmail Saymaz ise şu değerlendirmelerde bulundu:

    "Hainler mezarlığı hayata geçmemiş bir öneriydi. Daha ortaya atıldıktan bir gün sonra ortadan kalktı zaten. Ortaya atan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'tı. Kendisi uzun darbe günlerinde Amerika'daydı. Geç döndü. Döner dönmez de ‘Hainler mezarlığı kuralım, bunları oraya gömelim' dedi. Esasen askerler için söylemişti. Ama o günlerde Gökhan öğretmen emniyette gözaltı işlemleri sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kadir Topbaş bu öneriyi ortaya attı da ne oldu? Hemen geri çekildi ve sonra Topbaş'ın damadının (Ömer Faruk Kavurmacı) hükümete tehditlerin savrulduğu TUSKON (Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu) kongresinde ön sıralarda bulunan kişi olduğu anlaşıldı. Damadını korumaya dönük mü hareket etti bilmiyorum ama bu ona da yaramadı. Gökhan öğretmen, hakkında istinad eden suçtan ötürü ifadesi alınamadan öldü. ‘Hakkında kanaatimiz vardı' deniyor. Hakkındaki kanaati değerlendirmek için 15 Temmuz'u mu beklediniz? Gökhan öğretmenin babası ağlayarak oğlunun gömüldüğü gün, ‘Benim oğlum da kandırılımış olabilir. Koca cumhurbaşkanı kandırıldı. Benim oğlumun kandırılma hakkı yok mu?' demişti. Haksız mı peki?"

    Etiketler:
    Hainler Mezarlığı, Akif Beki, İsmail Saymaz, Gökhan Açıkkollu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Rusya'da Kediler Günü kutlanıyor
    Rusya’da Kediler Günü kutlanıyor
    Karikatür
    ABD: Birkaç yıl içinde uzaydan savaşabiliriz
    İnfografik
    Rusya Devlet Başkanı adaylarına destek oranı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam