CHP'li Çiçek'den Saadet Partisi'ne Abdullah Gül önerisi

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 'aday çıkaracağız' mesajı veren Saadet Partisi'ne CHP'li Dursun Çiçek'ten Abdullah Gül önerisi geldi. Çiçek, Saadet Partisi'nin adayının Abdullah Gül olmasını temenni ettiklerini belirterek, "Saadet Partisi'nin de ikna etmesi lazım" dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, TBMM'de gazetecilerin soruları üzerine, cumhurbaşkanlığı seçimini ve seçim ittifaklarını değerlendirdi.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde AK Parti ve MHP ittifakının karşısına karşı 'çok adayla' çıkılması gerektiğini vurgulayan Çiçek, "Birinci turda çok sayıda adayla seçime girilmesi, anayasa oylamasında parlamenter demokrasiye sahip çıkan, tek kişi yönetimine itiraz eden bütün demokrasi bloğunun, ikinci tura kalan, şu anki Cumhurbaşkanı dışındaki adaya oy vermesi" şeklindeki genel stratejide bir değişiklik olmadığını söyledi.
Cumhurbaşkanlığı'na 100 bin imza ile de aday olunabildiğini hatırlatan CHP'li Çiçek, "Özellikle Saadet Partisi, İYİ Parti'de bir sıkıntı olmayacağını düşünüyoruz ama 100 bin imza toplamalarında bir sıkıntı olursa bir grup 20 milletvekilinin imzası bunun için de yeterli. İhtiyaç olduğunda biz de kurumsal olarak imza verebiliriz. Mecliste imza verip 100 bin imza yerine 20 imza ile bu adaylaşmayı kolaylaştırabiliriz. Birinci turda bütün partilerin aday göstermesini tercih ediyoruz" diye konuştu.
Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayının eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'un olmasını istediklerini de vurgulayan CHP'li Çiçek, "Tabii bu konuda da Saadet Partisi'nin adayının Abdullah Gül olmasını da temenni ediyoruz. Biz ikinci tura kalacağını beklemiyoruz ama en azından iktidar partisi seçmenlerinden de destek alacağını düşündüğümüz için ikinci tur daha garanti olacaktır diye düşünüyoruz. İhtimal vermiyorum ama Saadet Partisi'nin de ikna etmesi lazım. Aday göstersin diyoruz. Ama ikinci tura kalacağını beklemiyoruz tabi. İkinci tura CHP'nin adayının kalacağını düşünüyoruz" dedi.
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