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    Zeytin Dalı Afrin Raco

    PYD: Raco'da şiddetli çatışmalar yaşanıyor, TSK hükümet milislerini de vurdu

    © AA/ Behr el Halebi
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    Hikmet Durgun
    Konu:
    Türkiye’den Afrin’e harekat: Zeytin Dalı (355)
    0 147

    Raco kasabası çevresinde yoğun çatışmaların yaşandığını belirten PYD Afrin Yöneticisi Hevin Kasso, Türk savaş uçaklarının Şera bölgesindeki bombardımanında YPG'ye destek için gelen Suriye hükümeti milislerinden 12'sinin öldüğünü öne sürdü.

    Nurettin Canikli
    © AA/ İsa Terli
    Canikli: Afrin'de bugüne kadar 41 askerimiz şehit oldu
    Türkiye'nin 20 Ocak'ta başlayan Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda TSK ve ÖSO güçleri stratejik Raco bölgesine girdi.

    Ankara'nın PKK'nin Suriye uzantısı kabul ettiği PYD'nin Afrin Yöneticisi Hevin Kasso, Sputnik'e konuştu.

    PYD Afrin Yöneticisi Hevin Kasso, Afrin'in birçok yerinde çatışmaların devam ettiğini, Raco kasabası çevresinde yoğun çatışmaların yaşandığını belirtti.

    'KÖYDEN ÇEKİLMİŞ GİBİ YAPIP TUZAK KURDULAR'

    Afrin, Zeytin Dalı Harekatı
    © REUTERS/ Murad Sezer
    TSK, Afrin harekatında 8 askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı

    Kasso, TSK'nin 8 askerin hayatını kaybettiğini açıkladığı saldırıyla ilgili şunları söyledi:

    ''Dün YPG/ YPJ güçleri Bililka köyünde ÖSO ile Türk askerine tuzak kurdu. YPG savaşçıları köyden çekilmiş gibi yapıp Türk askerini ve ÖSO güçlerini köye çekti, onlara ağır silahlarla saldırıp kayıplar verdirdi. Dünkü saldırıda ÖSO ve Türk askeri çok kayıp verdi.''

    ŞİDDETLİ BOMBARDIMAN

    Binali Yıldırım
    © AA/ Evrim Aydın
    Yıldırım: Zeytin Dalı, Afrin'le sınırlı değil

    PYD yöneticisi ''Çatışmalar şimdi Raco kasabası çevresinde yoğunlaşmış durumda. Raco kasabası Afrin merkeze 20 kilometre uzaklıktadır. Raco'ya yönelik yoğun top atışları yapılıyor. Türkiye'ye bağlı savaş uçakları Raco ve birçok yerde bombardıman yapıyor'' dedi.

    'HALK GÜÇLERİ VURULDU'

    Türk savaş uçaklarının Şera kasabasına bağlı Çema köyünde bombardıman yapması sonucu Afrin'e destek için gelen Suriye hükümetine bağlı milis güçleri olan bağlı Halk Güçleri'nden 12 savaşçının hayatını kaybettiğini öne süren Kasso, şu manzarayı çizdi:

    'AFRİN MERKEZE YOĞUN GÖÇ VAR'

    Raco, ÖSO
    © Fotoğraf: DHA
    DHA: Raco'ya operasyon başlatıldı
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    ''Çatışmalardan dolayı köylerden Afrin merkeze yoğun bir göç var. Özellikle sınır köylerinden göç var. Ancak köylerde YPG ve YPJ savaşçıları direnmek için, savaşmak için köylerde kalıyor. Ben kendim de köyden Afrin merkeze göç ettim. Sadece Raco değil Şera, Bilbile ve Cinderes bölgesinden Afrin merkeze yoğun bir göç var. Siviller çok zor durumda."

    PYD yöneticisi, Türk savaş uçaklarının bombardımanından, tank ve top ateşinden sivillerin olduğu bölgelerin de etkilendiğini ve can kayıplarının meydana geldiğini iddia etti.

    Konu:
    Türkiye’den Afrin’e harekat: Zeytin Dalı (355)

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    Etiketler:
    PKK, YPG, PYD, ÖSO, TSK, Hevin Kasso, Raco, Afrin
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