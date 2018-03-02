Kayıt
21:05 02 Mart 2018
Ankara+ 4°C
İstanbul+ 11°C
Canlı Yayın
    Arama
    Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad

    'Suriye hükümetiyle işbirliği, Türkiye'nin Suriye'deki varlığını sorgulanamaz hale getirir'

    © AP Photo/ Vadim Ghirda
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Elif Sudagezer, Hüseyin Hayatsever
    Konu:
    Türkiye’den Afrin’e harekat: Zeytin Dalı (355)
    0 1713

    Rusya Güvenlik Konseyi yetkilisi Venediktov'un "ABD, Afrin operasyonunu provokasyona başvurarak tetikledi" sözlerini Sputnik'e değerlendiren uzmanlara göre ABD'nin hedefinde Türkiye-Rusya işbirliği var; çözüm ise Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna Suriye hükümetiyle iş birliği içerisinde müdahale etmesinden geçiyor.

    DSG
    © REUTERS/ Goran Tomasevic
    ABD'den yeni DSG paylaşımı
    Uluslararası güvenlikten sorumlu Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Yardımcısı Aleksandr Venediktov'un ABD'nin Kürtlere modern silahlar sağlayarak Türkiye'yi Afrin'de bir operasyon gerçekleştirmesi yönünde provoke ettiği yönündeki açıklamalarını, Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı emekli korgeneral İsmail Hakkı Pekin ve Strateji Uzmanı ve Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu Sputnik'e değerlendirdi.

    Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı emekli korgeneral İsmail Hakkı Pekin, "ABD ısrarla Afrin operasyonunun da ateşkes kapsamına girmesini istiyor, o yönde açıklamalar yapıyor. Afrin operasyonuyla ilgili ‘Rusya, Türkiye'ye nasıl Suriye hava sahasını kullanma izni veriyor' gibi sorular soruluyor. Açık ve net olarak ABD hem Fırat'ın doğusunda hem de Fırat'ın batısında Menbiç'te PYD'yi desteklemek suretiyle açık ve net olarak Türkiye'yi beka ve güvenlik anlamında tehdit etmiştir. Türkiye de şu anda Fırat'ın doğusunda bir şey yapamayacağını biliyor ama en azından Fırat'ın batısında bazı güvenlik noktalarını ele geçirmek suretiyle kendi güvenliğine ve bekasına yönelik harekatı başlatmıştır, Venediktov'un söylemek istediği bu diye anlıyorum" dedi.

    ‘ABD, TÜRKİYE'Yİ AFRİN'E HAREKAT YAPMA KONUSUNDA PROVOKE ETTİ'

    ABD'nin Suriye'de izlediği politikaların, Türkiye'yi Afrin'e operasyon düzenlemeye ittiğini belirten Pekin, şöyle konuştu:

    "Bazı çevreler Rusya'ya ‘Rusya hava sahasını açtı, PYD'nin o bölgeden atılmasına neden oluyor' gibi suçlamalar yöneltiyorlar. Bu da Rusya'nın işine gelmiyor çünkü Rusya da PYD'yi ABD'nin kontrolüne vermek istemiyor. O bakımdan ABD hem Rusya'yı hedef alarak Kürtlerin gözünde kötü gösteriyor, hem de dünyaya ‘Suriye'de ateşkese rağmen Türkiye operasyonunu sürdürüyor, Rusya onay vermese bunu yapamazlardı' mesajı vermeye çalışıyor. Dolayısıyla Rusya Güvenlik Komitesi Uluslararası Güvenlik Sekreteri Yardımcısı Venediktov'un söylemiş olduğu şey Afrin harekatı için neden hava sahasını açtıklarını ve dolayısıyla niye harekatı durdurmadıklarını açıklayan bir şey. Gerçekten de ABD, Türkiye'yi Afrin harekatı yapmaya teşvik etmiştir, Türkiye'yi bu konuda provoke etmiştir."

    ABD'nin Türkiye ile Rusya'nın arasını bozmak istediğini söyleyen Pekin, "ABD ve ABD'nin başını çektiği koalisyon, Türkiye, Rusya ve İran'ın işbirliğini bozmak istiyor. Esasında bu sözler, ABD'nin bu iddialarını çürütmek amacıyla söylenen sözlerdir. Bu şunu gösteriyor; Rusya, daha evvel de anlaşıldığı gibi Türkiye'nin Afrin operasyonuna siyasi olarak karşı çıkmıyor. Tabii Türkiye'nin amacı o bölgeyi işgal etmek değil, PYD terör örgütünü oradan temizlemek ve en azından Suriye'de barış masasına oturulana kadar o bölgeyi ve kendi sınırlarını emniyete almak. O bakımdan Rusya'nın bu açıklamalarını çok olumlu buluyorum ve ABD'den, Fransa'dan gelen birtakım söylemlere cevap gibi görüyorum" diye konuştu.

    ABD Savunma Bakanı Jim Mattis Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi
    © REUTERS/ Joshua Roberts
    Mattis: DSG'nin bazı birlikleri Afrin'e kaydı
    ‘RUSYA OLMASAYDI SURİYE PARÇALANMIŞ DURUMDAYDI'

    Pekin, Venediktov'un "Suriye'ye barış ve istikrarın getirilmesi sürecine krize dışarıdan yapılan müdahaleler engel oluyor. Sözgelimi, YPG'nin kontrolündeki bölgelerde ABD'ye ait yaklaşık 20 askeri üs kuruldu" açıklamasını da değerlendirdi.

    ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel'ın 27 Şubat'ta "Rusya ve İran, Suriye'de zalim bir rejimi güçlendiriyor, Irak ve Afganistan'da ABD'nin askeri etkisini sınırlandırmaya ve Türkiye ile ABD arasında uzun yıllara dayanan stratejik ortaklığı sarsmaya çalışıyor" açıklaması yaptığını anımsatan Pekin, "Venediktov'un bu sözleri de Votel'a verilmiş bir cevaptır. Aslında Rusya, Türkiye ve İran'ın işbirliği olmasaydı, daha çok da Rusya olmasaydı Suriye şu anda parçalanmış durumdaydı. Bunu açık olarak söylememiz gerekiyor. Rusya, Suriye'nin bölünmemesi için çalışıyor. Bu sözler de Vottel'in söylemine verilmiş bir cevaptır" diye konuştu.

    ‘ABD, FIRAT'IN DOĞUSUNDA BİR GARNİZON DEVLET KURMA PEŞİNDE'

    Konuyu Sputnik'e değerlendiren bir diğer isim ise Strateji Uzmanı ve Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu oldu. Babüroğlu "Fırat'ın doğusu ABD'nin kontrolün altında ve bölgeyi PKK/PYD'ye teslim etmiş durumda. ABD orada bir garnizon devlet kurmanın peşinde. Bir kışla gibi kapısı olan kale devlet. Bu kalenin anahtarı da ABD'de olacak. Plan bu. Bu planın seçildiği bölge de büyük önem taşıyor. Çünkü Fırat'ın doğusu Suriye coğrafyasının yüzde 30'u ve enerji kaynaklarının yüzde 70'idir. Yani ABD, şimdiden Suriye'den önemli bölüm koparmış durumda" dedi.

    ABD'nin Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na sıcak bakmadığını belirten Babüroğlu "Çünkü ABD, PKK/PYD'nin orada ziyat vermesini istemiyor. ABD, kendi yetiştirdiği teröristleri korumaya çalışıyor. ABD ne yapıyor? Afrin merkezinde dirençli bir savunma geliştirilmesi yönünde telkinde bulunuyor. Bu neyi amaçlıyor? Tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne zaman kaybettirme ve yıpratma çabası. Yani ABD, Türkiye'nin Afrin operasyonunda başarılı olmasını istemiyor" diye konuştu.

    ‘ABD FIRAT'IN DOĞUSUNDA TÜRKİYE'NİN KARŞISINA PKK/PYD'Yİ SÜRECEKTİR'

    ABD'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne zaman kaybettirerek Türk ordusunun Fırat'ın doğusuna müdahale etmesini engellemeye çalıştığına değinen Babüroğlu "ABD, Menbiç'in teröristlerden arındırılması konusunda Türkiye'yle anlaşmaya çalışacak ancak bunun karşılığında Fırat'ın doğusuna dokunulmamasını isteyecek. Ancak böyle olursa Türkiye'nin gerçekleştirdiği operasyon siyasi hedefine ulaşmaz. Netice bu operasyonun hedefi Suriye'nin PKK/PYD'den arındırılmasıydı. Bunun için de sadece Afrin ve Menbiç'in değil, Fırat doğusunun da teröristlerden arındırılması lazım. Zaten operasyonun ağırlık noktası da burası, Fırat'ın doğusu" ifadelerini kullandı.

    ABD'nin Fırat'ın doğusuna müdahaleye izin vermeyeceğine işaret eden Babüroğlu "ABD bu aşamada karşısında Türkiye'yi bulacak. Ancak ABD ve Türk askeri doğrudan karşı karşıya gelmeyecek. ABD, taşeron olarak kullandığı PKK/PYD'yi sahada Türkiye'nin karşısına sürecek. Orada tahmini 60 bin PKK/PYD'liden söz edebiliriz. Ayrıca Menbiç ve Afrin'in örgütten arındırılmasının ardından diğer bölgelerden kaçan veya tahliye edilen teröristler de Fırat'ın doğusuna gitmiş olacak" diye konuştu.

    Rusya Federasyon Konseyi Dışişleri Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev
    © Sputnik/ Alexander Shalgina
    Rus senatöre soru: Türkiye'nin Suriye'deki operasyonunu bitirmesi gerekiyor mu?
    ‘TÜRKİYE, ABD'NİN GÜVENLİK KUŞAĞI TUZAĞINA DÜŞMEMELİ'

    Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna müdahale etmesinin ve ABD'nin güvenlik kuşağı tuzağına düşmemesi gerektiğini savunan Babüroğlu "Eğer Türkiye, ABD'nin güvenlik kuşağı tuzağına düşerse, bölgede bir ‘terör devletçiği' kurulur. 1990'larda Kuzey Irak'ta önce güvenli bölge sonra da uçuşa yasak bölge ilan edilmesinin ardından referanduma gidecek kadar cesaret gösteren bir devletçik kuruldu. Türkiye, ABD'nin güvenli bölge önerisine ‘evet' derse o zaman yine aynı senaryo tekerrür eder. O yüzden Türkiye, ABD'nin güvenli bölge önerisine kesinlikle karşı çıkmalıdır. Bu süreçte de Suriye hükümetiyle iş birliği içerisinde olmalıdır" dedi.

    Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna müdahale etmemesi durumunda terör koridorunun tam anlamıyla engellenemeyeceğine işaret eden Babüroğlu "Önümüzdeki günlerde Suriye'de İngiltere, Fransa ve İsrail'i de sahada Suriye rejimine karşı çatışma halinde göreceğiz. İngiltere ve Fransa, ‘Doğu Guta'da kimyasal kullanıldığı takdirde rejimi vururuz' dedi. Bu ne demek? Bu, Saddam'a (Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin) yapılanların aynısının bu sefer de Esad'a yapılmaya çalışılıyor olduğu anlamına geliyor. Kısacası, ben Suriye'de çatışmaların yen,den hız kazanacağını öngörüyorum. O günler geldiğinde de Türkiye, Rusya, İran ve Suriye çin asıl sıkıntı o zaman başlayacak" ifadelerini kullandı.

    ‘SIRA ÖNCE İRAN SONRA TÜRKİYE'DE'

    Babüroğlu "Her şey olumlu giderse bile 2030'lara kadar süren bir istikrarsızlık sürecine tanıklık edeceğimize inanıyorum. Çünkü taşlar yeniden diziliyor. Tekrar İngiltere, Fransa ve İsrail'i sahada göreceğiz. Suudi Arabistan'ın finanse ettiği 10'dan fazla muhalif grubu da yeniden sahada görebiliriz. Bütün bunlar, Suriye'nin daha fazla bölünmesine yol açacak. Sıranın önce İran sonra Türkiye'de olduğunu değerlendiriyorum. Zira ABD, Fırat'ın doğusunu İran'a karşı düzenlenecek olası bir operasyonun harekat alanı olarak kullanacak" dedi ve şöyle ekledi:

    "Türkiye'nin yapması gereken Rusya ile dengeli politika izlerken; İran, Irak ve Suriye'yle iş birliğine gitmek. Sadabad Paktı'na benzer bir savunma ittifakı Türkiye'nin Suriye'deki varlığının sorgulanamaz hale getirir."

    Konu:
    Türkiye’den Afrin’e harekat: Zeytin Dalı (355)

    İlgili konular:

    PYD: Raco'da şiddetli çatışmalar yaşanıyor, TSK hükümet milislerini de vurdu
    PYD: Salih Müslim'in serbest bırakılmasını memnuniyetle karşılıyoruz
    PYD: Halep'teki bölgeleri hükümet güçlerine teslim etmedik ama aramızda anlaşma oldu
    ‘PYD, Suriye ve Türkiye'yi çatışmaya sürüklemeye çalıştı ama başaramadı'
    Özhaseki: Sakalını uzattırıyorlar IŞİD'ci oluyor, kesiyorlar PYD'ci oluyor
    Kalın: ABD'nin FETÖ ve PYD konusunda adım atması gerekiyor
    AA: Afrin'de bir köy daha PYD'den alındı
    Türk jetleri, PYD cephaneliğini vurdu
    AK Parti Sözcüsü Ünal: IŞİD'in, 400 PYD'liyi serbest bıraktığı teyit edildi
    Etiketler:
    operasyon, Zeytin Dalı Harekatı, PKK/PYD, CENTCOM, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), PYD, PKK, Aleksandr Venediktov, Naim Babüroğlu, İsmail hakkı Pekin, Joseph Votel, Beşar Esad, Fırat, İran, Ortadoğu, Irak, Suriye, Türkiye, ABD, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Yılın ilk yavru Van kedileri, dünyaya gözlerini açtı
    Yılın ilk yavru Van kedileri, dünyaya gözlerini açtı
    Karikatür
    'Yeni bir silahlanma yarışının fitilini Putin ateşlemedi'
    Rusya Silahlı Kuvvetleri
    Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin bugünü ve yarını
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam