Ebdo: Suriye hükümet güçlerinden 48 savaşçı Afrin'de TSK saldırısı sonucu öldü

Türkiye'nin PKK'nın Suriye uzantısı olarak gördüğü PYD'nin ilan ettiği ancak kimsenin henüz tanımadığı Afrin Kantonu'nun Savunma Konseyi Başkanı Behçet Ebdo, Afrin'deki son durum ile ilgili Sputnik'e konuştu.

'15 GÜNDE SURİYE HALK GÜÇLERİ'NDEN 48 SAVAŞÇI ÖLDÜ'

Afrin'de çatışmaların yoğun bir şekilde yaşandığını belirten Ebdo'nun açıklaması şöyle:

"Çatışmalarda Afrin'e savunma için gelen Suriye hükümet güçlerine bağlı Halk Güçleri'nden şehit ve yaralılar var. Halk Güçleri'nin gelişlerinden bu yana, yani 15 günden bu yana toplam 48 kayıpları oldu. Türkiye'nin saldırıları sonucu şimdiye kadar 48 savaşçı Afrin direnişinde şehit oldu. Savaşçılar Afrin'e geldiği ilk gün 2 şehit ile 3 yaralı vermişlerdi. 4 gün önce de Raco kasabasına bağlı Bafran köyünde TSK saldırısı sonucu 9 savaşçı hayatını kaybetmişti. 1 savaşçı ise Çema köyünde hayatını kaybetmişti. Dün ise sabaha karşı Kefercenna köyünde Rusya askerlerinin daha önce kaldığı merkezde Halk Güçleri savaşçıları kalıyordu. TSK'ya ait savaş uçakları orayı bombaladı. Bombardıman sonucu orada bulunan Suriye Halk Güçleri'ne mensup 36 savaşçı hayatını kaybetti. Bazı savaşçılar ise yaralandı. Savaşçılar halen Afrin'in birçok yerinde direnişte yerlerini alıyorlar."