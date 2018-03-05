Laçin Ceylan: Totaliter rejimlerde de insanların seçim hakkı vardır

Gündem Dışı'nın konuğu Laçin Ceylan, yönetmenliğini yaptığı 'Hiç mi Bir Şeyim Yok' adlı oyunuyla ilgili, "Her şey size dayatılmış olabilir ama sizin seçiminiz ne? Edward Bond tiyatrosunun en önemli özelliği, bireyin her koşulda, her türlü baskıda yine de bir seçim hakkının olduğu" ifadelerini kullandı.

Serhat Sarısözen ile Gündem Dışı'nın konuğu oyuncu ve yönetmen Laçin Ceylan'dı. Şimdiye kadar adından ‘Gümüş', ‘Hatırla Sevgili' gibi dizilerdeki ve ‘Etna', ‘Küçük Prens' gibi tiyatro oyunlarındaki oyunculuğuyla söz ettiren Laçin Ceylan, sanattaki iddiasını yönetmenliğiyle de taçlandırıyor. Gündem Dışı'na yönetmenliğini yaptığı ‘Hiç mi Bir Şeyim Yok' adlı oyunuyla ilgili katılan Laçin Ceylan, "Söylemek istediğimiz sözle daha çok bütünleşen bir iş yönetmenlik. Oyuncu, ne olursa olsun yönetmenin, yazarın dünyasında bir yerde durmak zorundadır. Bu yüzden yönetmenliğe yöneldim. Kalbim attıkça bunu yapmaya devam edeceğim" dedi.

İngiliz yazar Edward Bond'un eseri ‘Hiç mi Bir Şeyim Yok' adlı distopik oyunun totaliter rejimlere bir eleştiri olduğunu söyleyen Ceylan, 2077'de geçen bu oyunun getirdiği eleştirilerin, şu an totaliter rejim uygulanan her yerde geçerliliğini koruduğunu vurguladı.

Oyunun totaliter rejime insanların teslim olmasını eleştirdiğini söyleyen Ceylan, totaliter rejimlerin insanları nasıl baskıladığının oyunda vurgulandığını belirtti: "Oyunda özetle söylenmek istenen, her şey size dayatılmış olabilir ama sizin seçiminiz ne? Edward Bond tiyatrosunun en önemli özelliği, bireyin her koşulda, her türlü baskıda yine de bir seçim hakkının olduğu."