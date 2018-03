Laçin Ceylan: Totaliter rejimlerde de insanların seçim hakkı vardır

Gündem Dışı'nın konuğu Laçin Ceylan, yönetmenliğini yaptığı 'Hiç mi Bir Şeyim Yok' adlı oyunuyla ilgili, "Her şey size dayatılmış olabilir ama sizin seçiminiz ne? Edward Bond tiyatrosunun en önemli özelliği, bireyin her koşulda, her türlü baskıda yine de bir seçim hakkının olduğu" ifadelerini kullandı.