‘Rusya, 1923'teki kurtuluş mücadelesinde de Türkiye'nin yanındaydı, 2023'te de yanında olacak'

Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı'nda Sputnik'in sorularını yanıtlayan Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Ryzhak "Santralin temelini en kısa zamanda atıp, ilk üniteyi de 2023'te tamamlayacağız. Tarihler anlamlı. 100 yıl önce de Türkiye'nin yanındaydık, 2023'te olacağız" dedi.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Konstantin Ryzhak , Mersin'in Gülnar ilçesinde inşa edilecek Akkuyu Nükleer Santrali'nin temelini çok kısa bir süre içerisinde atmayı ve projenin ilk ünitesini 2023 yılında bitirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Akkuyu Nükleer A.Ş.Genel Müdürü Ryzhak, medya partnerliğini Sputnik'in, platin sponsorluğunu da Rosatom'un üstlendiği Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı'nda, Sputnik'in sorularını yanıtladı.

Akkuyu Nükleer A.Ş Direktörü Ryzhak "En kısa zaman içinde santralin temelini atıp, santralin ilk ünitesini 2023'te tamamlamayı hedefliyoruz. Tarihler, Rusya-Türkiye dostluğu açısından son derece anlamlı. Zira, Rusya 1923'te Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'nı kazandığı süreçte de yanındaydı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü olan 2023'te de yanında olacak" dedi.

Sürecin başlaması için yerel yönetim ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) izinlerinin çıkmasının beklendiğini hatırlatan Ryhzak "Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev'in de ‘Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşasına Nisan ayında başlayacağız' şeklinde açıklaması olmuştu. İzinlerin kısa süre içerisinde çıkacağına inanıyoruz. Bizim için temel atma ne kadar erken olursa, o kadar iyi olur. Zira hedefimiz nükleer santralin ilk ünitesinin 2023 yılında tamamlanması. Bu da gerçekleştirilebilir bir hedef" ifadelerini kullandı.

Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışan Türk personelinin toplam personelin yüzde 20 ila 25 arasında olduğunu söyleyen Ryzhak "Ancak bu sayı da hızla artacak. Birlikte çalışan Türk ve Rus personel de Rus-Türk dostluğunu pekiştirecek" diye konuştu.

‘PROJE HIZLI BİR GELİŞME VE DÖNÜŞÜM SAĞLAYACAK'

Projenin, bölgeyi çok hızlı şekilde kalkındıracağına ve dönüştüreceğine işaret eden Ryhzak "Projenin bir diğer önemi de, bölgede yaratacağı hızlı dönüşüm ve gelişim olacak. Santralin bölgede yaratmakta olduğu dönüşüm gözle görülür nitelikte. Mersin'in stratejik konumu göz önünde bulundurulduğunda, bu etkinin önemi daha da artıyor" dedi.

Projenin ne kadar güvenli olduğunun altını çizilmesi gerektiğine işaret eden Ryzhak "Bizim için güvenlik oldukça önemli. Ve santralin ne denli güvenli olduğunun altı tekrar tekrar çizilmeli" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak olan ve 20 milyar dolar yatırım maliyeti öngörülen Akkuyu Nükleer Güç Santrali için ekim ayı sonuna doğru sınırlı çalışma izni alınmıştı.

Santraldeki ilk ünitenin 2023 yılında devreye alınması bekleniyor.