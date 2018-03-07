‘Akkuyu Nükleer Santrali en az 12 bin istihdam sağlayacak'

Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı'nın birinci gününde gerçekleştirilen Rosatom oturumunda, Rosatom ve Akkuyu Nükleer A.Ş yetkilileri, temeli Nisan ayında atılacak olan Akkuyu Nükleer Santrali'ne ilişkin detayları aktardı.

Projenin 10 binin üzerinden istihdam sağlayacağına işaret eden Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Konstantin Ryzhak "Proje, inşa sürecinde 10 bin, operasyonel kısımda ise en az 2 bin kişiye iş sağlayacak" dedi.

Süreçte Türk firmalarıyla önemli bir iş birliği içerisinde olunacağına değinen Ryzhak "Türk şirketlerle yapılacak iş birliği sonucunda, Türk firmalar, inşaat sürecin yüzde 90'ı, montaj sürecinin yüzde 40'ı, ekipman tedarikinin de yüzde 10'unda rol oynayacak" dedi.

Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak olan ve 20 milyar dolar yatırım maliyeti öngörülen Akkuyu Nükleer Güç Santrali için ekim ayı sonuna doğru sınırlı çalışma izni alınmıştı.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev ise "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşasına Nisan ayında başlayacağız" demişti.

Santraldeki ilk ünitesiyse 2023 yılında devreye alınacak.