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    Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı'nın birinci gününde gerçekleştirilen Rosatom oturumunda, Rosatom ve Akkuyu Nükleer A.Ş yetkilileri, temeli Nisan ayında atılacak olan Akkuyu Nükleer Santrali'ne ilişkin detayları aktardı.

    ‘Akkuyu Nükleer Santrali en az 12 bin istihdam sağlayacak'

    © Sputnik/ Atakan Şalcıoğlu
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    Elif Sudagezer
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    Sputnik'in medya partnerliğini üstlendiği Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı'nda konuşan Akkuyu Nükleer A.Ş yetkilisi, santralin inşasının 10 binin üzerinden yeni istihdam sağlayacağını açıkladı.

    Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Ryzhak Konstantin ve Akkuyu Nükleer İletişim Müdürü İvan Gogoloev, Sputnik muhabiri Elif Sudagezer'in sorularını yanıtlıyor
    © Sputnik/ Atakan Şalcıoğlu
    ‘Rusya, 1923'teki kurtuluş mücadelesinde de Türkiye'nin yanındaydı, 2023'te de yanında olacak'
    Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı'nın birinci gününde gerçekleştirilen Rosatom oturumunda, Rosatom ve Akkuyu Nükleer A.Ş yetkilileri, temeli Nisan ayında atılacak olan Akkuyu Nükleer Santrali'ne ilişkin detayları aktardı.

    Projenin 10 binin üzerinden istihdam sağlayacağına işaret eden Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Konstantin Ryzhak "Proje, inşa sürecinde 10 bin, operasyonel kısımda ise en az 2 bin kişiye iş sağlayacak" dedi.

    Süreçte Türk firmalarıyla önemli bir iş birliği içerisinde olunacağına değinen Ryzhak "Türk şirketlerle yapılacak iş birliği sonucunda, Türk firmalar, inşaat sürecin yüzde 90'ı, montaj sürecinin yüzde 40'ı, ekipman tedarikinin de yüzde 10'unda rol oynayacak" dedi.

    Akkuyu
    © AA/
    Nükleer Santraller Zirvesi İstanbul'da gerçekleşecek
    Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak olan ve 20 milyar dolar yatırım maliyeti öngörülen Akkuyu Nükleer Güç Santrali için ekim ayı sonuna doğru sınırlı çalışma izni alınmıştı.

    Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev ise "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşasına Nisan ayında başlayacağız" demişti.

    Santraldeki ilk ünitesiyse 2023 yılında devreye alınacak.

     

     

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    Etiketler:
    santral, istihdam, nükleer santral, ekonomi, nükleer, V. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Akkuyu NGS, Ryzhak Konstantin, Elif Sudagezer, Aleksey Lihaçev, Akkuyu, Türkiye, Rusya
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