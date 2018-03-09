Ankara'da çöp kamyonu gezici kütüphane olacak

Ankara'nın Çankaya Belediyesi'nde görev yapan temizlik işçileri, çöp konteynerlerinin yanına bırakılan kitapları toplayarak bir kütüphane kurdular. Bağışlarla birlikte 4 bin 650 kitaplık bir kütüphane oluşturan işçiler, şimdi de gezici kütüphaneyle okurlara ulaşmaya hazırlanıyor.

Çankaya Belediyesi'nin verdiği bilgiye göre; işçiler, restore edilmiş bir çöp kamyonunu gezici kütüphane haline getirerek, dünya klasikleri, Türk edebiyatı, siyaset, kişisel gelişim gibi 17 farklı kategoride bin 500 kitapla yollara çıkacak. Özellikle köylere ve ilçe kütüphanelerine ulaşmayı hedefleyen işçiler, kendilerine yapılacak bağışlarla birlikte, kitapları okumak isteyen herkese iletecek.

Yaklaşık bir ay sonra hizmete girecek olan gezici kütüphane, Çankaya Belediyesi'nin gerçekleştireceği açılış ve etkinliklerde de hazır bulunarak okurların kitapla buluşmasını kolaylaştıracak. İşçilerin hedefleri arasında, kitapsız köy okullarında kütüphane oluşturmak da yer alıyor. Çankaya Belediyesi konuyla ilgili açıklamasında vatandaşların bu kütüphanelere kitap bağışında bulunabileceğini de bildirdi.

© Fotoğraf: Çankaya Belediyesi Çankaya Belediyesi temizlik işçileri, eski tuğla fabrikasını restore ederek kütüphane kurdu.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, tüm Çankaya'yı temizlemekle yetinmeyen, kütüphane kuran, bununla da yetinmeyerek, kütüphaneye gelemeyenlere kitap taşımak için harekete geçen çalışma arkadaşlarıyla gurur duyduğunu belirtti. Taşdelen, kütüphanenin de yer aldığı şu anki temizlik şantiyesinin, 45 yıl önce inşa edilmiş ve harabeye dönmüş eski tuğla fabrikasının restore edilmesiyle oluşturulduğunu belirterek, "İşçi arkadaşlarımız içinde kuaför ve dinlenme salonunun da bulunduğu alanı en iyi şekilde değerlendiriyor. Dinlenme saatlerinde kamuya da açık olan kütüphanede satranç oynuyor ya da kitap okuyorlar" diye konuştu.