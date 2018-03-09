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    Yemek kartı

    Yemek kartlarıyla ilgili yönetmelik taslağı görüşe sunuldu

    © AFP 2018/ ERIC PIERMONT
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    Yurdagül Şimşek
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    Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yemek kartlarıyla ilgili hazırlanan yönetmelik taslağı ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne sunuldu. Taslağa göre, yemek kartı kuruluşlarınca işverenlere uygulanan iskonto ortadan kaldırılıyor, komisyon oranlarına tavan, ödeme sürülerine de üst sınır getiriliyor.

    Market
    © AA/ Arşiv
    TÜRES: Yemek kartlarının marketlerde kullanılamayacak olmasının bizimle alakası yok
    Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yemek kartlarına ilişkin olarak ‘Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı' hazırlandı. Taslak, bakanlığın internet sitesinde yayınlanarak, ilgili tüm kesimlerin görüşüne açıldı. Yönetmelik taslağına, gelen görüşlerin değerlendirilmesi neticesinde nihai şekli verileceği ifade edildi.

    Yemek kartlarıyla ilgili görüşe açılan yönetmelik taslağında yer alan düzenlemeler şöyle:

    İSKONTO UYGULANMAYACAK

    • Yemek kartı hizmeti veren kuruluşlar, sözleşme yaptıkları özel ve kamu sektöründeki işverenlere, kendileri veya başka bir teşekkül üzerinden, doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir iskonto uygulayamayacak, farklı adlar altında menfaat sağlayamayacak. İşverenler de bu kuruluşlardan iskonto ya da başka bir menfaat talep edemeyecek.
    • Yemek kartı hizmeti veren kuruluşların anlaşmalı olduğu perakende işletmelere uygulayacağı komisyon oranı, kanuni faiz oranının yarısını geçemeyecek. Bu kuruluşlar, perakende işletmelerden; sözleşmeyle belirlenen komisyon dışında, uygulama barındırma, kira, sarf malzemesi, işletim, teknik destek, bakım bedeli ve depozito gibi adlar altında herhangi bir bedel talep edemeyecek.

    ÖDEMELERE 30 GÜNLÜK SÜRE

    • Yemek kartı hizmeti veren kuruluşlar tarafından anlaşmalı perakende işletmelere yapılan ödemelerin süresi, 30 günü geçemeyecek. Bu süre, perakende işletmelerce anılan kuruluşlar adına düzenlenen fatura tarihinden itibaren başlar.
    • Yemek kartı hizmeti veren kuruluşların, akaryakıt, hediye, ödül, teşvik, yardım, konaklama, temsil ve ağırlama gibi hizmetler için çıkarttığı kartlar hakkında bu hükümler uygulanmayacak. Ancak, işlem ve ödemelerin her bir hizmete özgü olması ve buna ilişkin teknik altyapının oluşturulması kaydıyla birden fazla hizmet için tek bir kart kullanılabilir.

    BAKANLIĞA BİLDİRİM ŞARTI

    • Yemek kartı hizmeti sunmak isteyen kuruluşlar, faaliyete başlamadan önce Bakanlığa bildirimde bulunacak.
    • Yemek kartlarıyla aynı amaçla kullanılan yemek çekleri, çevrimiçi sistemler ve benzeri uygulamalar hakkında da bu hükümler uygulanacak.

    UYUM İÇİN BİR YILLIK GEÇİŞ SÜRECİ

    • Yönetmelik değişikliğine konulan geçiş maddesi ile değişiklik öncesinde yemek kartı kuruluşları ile işverenler veya esnaf ve tacir arasında düzenlenen sözleşmelerin değişikliğe uygun olmayan hükümleri, söz konusu sözleşmelerde belirtilen sürenin sonuna kadar geçerliliğini koruyacak. Ancak, bu süre Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren bir yılı aşamayacak. Bununla birlikte, taraflar, sözleşmenin komisyon oranını düzenleyen hükümlerinde, sözleşme süresinin bitinden önce de değişiklik yapabilecek.
    • Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yemek kartı hizmeti sunmakta olan kuruluşlar tarafından Bakanlığa yapılması istenen bildirimler de yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde gerçekleştirilecek.

    Yemek kartı
    © AFP 2018/ ERIC PIERMONT
    Yemek kartlarıyla market alışverişine son
    HEDEF SEKTÖRDE YAŞANAN PROBLEMLERİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ

    Gümrük ve Ticaret Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada da, yönetmelik değişikliği ile sektörde yaşanan problemlerin önüne geçilmesinin hedeflendiğini, yemek kartı ve benzeri uygulamaların ilk defa mevzuatla düzenlendiğini bildirdi. Açıklamada, yeni düzenleme ile ilgili şöyle denildi:

    "İskonto uygulamasına son verilmesi ile yemek kartı kuruluşlarının esnaf ve tacirimize uyguladığı yüksek komisyon oranlarının makul bir seviyeye çekilmesi ve yüksek komisyon oranlarının sebep olduğu problemlerin ortadan kaldırılması hedefleniyor. Yemek kartı kuruluşlarının esnaf ve tacirimize uyguladığı yüksek komisyon oranlarına son vermek amacıyla, bu kuruluşların uygulayacağı komisyon oranına üst sınır getiriliyor. Buna ek olarak yemek kartı kuruluşlarının esnaf ve tacirimizden komisyon dışında, uygulama barındırma, kira, sarf malzemesi, işletim, teknik destek ve bakım bedeli ile depozito gibi adlar altında herhangi bir bedel talep etmesinin de önüne geçiliyor. Böylece, esnaf ve tacirimizin yüksek komisyon oranları ve diğer bedeller nedeniyle yaşadığı mali baskı ortadan kaldırılıyor. Yemek kartı kuruluşları tarafından esnaf ve tacirimize yapılacak ödemelerin süresinin, fatura tarihinden itibaren otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınıyor. Bu düzenleme ile yemek kartı kuruluşlarının, sunmuş oldukları hizmetler karşılığında esnaf ve tacirimize yapmaları gereken ödemelerin süresini uzatmalarının önüne geçilerek esnaf ve tacirimizin üzerindeki mali yük hafifletiliyor."

    Bakanlık, açıklamasında yönetmelik değişikliği ile getirilen yükümlülüklere uymayanlar hakkında denetim ve idari yaptırım öngörüldüğünü da kaydederek, "Düzenlemeler denetim ve yaptırım mekanizmaları ile desteklenerek, uyum sürecinin hızlandırılması, sektörün dengeli büyüme ve gelişimine katkıda bulunulması, haksız rekabet yaratan hususların engellenerek sektörde şeffaflığın artırılması, adil ve hakkaniyete dayalı bir ticaret anlayışının sağlanması hedefleniyor" dedi.

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    Etiketler:
    Yemek kartı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
    Topluluk kurallarıTartışma
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