Trump’ın çeliğe gümrük vergisi kararı Türkiye’yi nasıl etkileyecek?

Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci "Kanada'ya ve Türkiye ile aynı ürün gamında olan Meksika'ya muafiyet tanınırsa, bu uygulamanın geçerli olduğu süre boyunca Türkiye oyun dışına itilecektir" derken ekonomist Arda Tunca "Spesifik olarak bazı şirketleri olumsuz olarak etkileyebilir ama bu şirket düzeyinde kalır. Türkiye ekonomisini topyekûn etkileyecek, ‘Türkiye ekonomisi darbe aldı' denilecek bir durum söz konusu olmayacaktır" diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergileri hakkındaki nihai kararını dün açıkladı. Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'na (NAFTA) dâhil olan ülkeler Kanada ve Meksika düzenlemeden şimdilik muaf tutulurken ABD'nin bu ülkeler dışındaki ticaret ortakları bundan sonra ABD'ye yapacakları çelik ihracatlarında yüzde 25, alüminyumda ise yüzde 10 gümrük vergisi ile karşı karşıya kalacaklar. Yeni düzenlemenin 15 gün içerisinde yürürlüğe konması bekleniyor.

TÜRKİYE 2017'DE ÇELİK İHRACATININ YÜZDE 9'UNU ABD'YE YAPTI



Dünyanın en büyük çelik ithalatçısı olan ABD, 2017'de çelik ithalatının yüzde 7'sini Türkiye'den gerçekleştirdi. Türkiye; Kanada, Brezilya, Güney Kore, Rusya ve Meksika'nın ardından ABD'ye en çok çelik ihraç eden 6'ncı ülke konumunda.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye 2017'de yaklaşık 13,4 milyar dolarlık çelik ihracatı gerçekleştirdi. İhracatın yaklaşık yüzde 9'una karşılık gelen 1,2 milyar dolarlık bölümü ABD'ye yapıldı.

Çelik İhracatçıları Birliği verilerine göre, bu yıl Ocak-Şubat döneminde 2017'nin aynı dönemine göre Türkiye'nin çelik ihracatı miktar bazında yüzde 1,3 artışla 3.2 milyon ton olarak gerçekleşirken ABD Başkanı Trump'ın ithalata vergi kararını açıklamadan önce yaşanan tedirginlik nedeniyle ABD'ye çelik ihracatında Ocak-Şubat aylarında miktar bazında yüzde 60 düşüş yaşandı. Değer bazında Türkiye'nin çelik ihracatı ise yüzde 27,5 yükselişle 2,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

'BAZI ÜLKELERİ AYIRIP DİĞERİNE VERGİ GETİRMEK KABUL EDİLEMEZ'



Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci, Trump'ın çelik ve alüminyuma gümrük vergisi kararıyla ilgili birliğin internet sitesinde yer alan açıklamasında "Eğer vergi konacaksa tüm ülkelere eşit bir şekilde vergi getirilmesi en doğrusudur. ABD'nin, yüzde 25'lik vergiyi tüm dünyaya uygulaması durumunda sektörümüzün ABD'ye ihracatı zorlansa da devam eder ancak yasa baştan sona haksız olsa da bazı ülkeleri ayırıp diğerlerine vergi getirmek daha da kabul edilemez bir durum. Kanada'ya ve Türkiye ile aynı ürün gamında olan Meksika'ya muafiyet tanınırsa, bu uygulamanın geçerli olduğu süre boyunca Türkiye oyun dışına itilecektir. Bu aynı zamanda ABD'nin, Türkiye ile ilişkilerinde onarılması güç bir yara açacaktır" diye konuştu.

© REUTERS/ Andrew Harnik ABD: Çelik ve alüminyuma ek gümrük vergilerinden hiçbir ülke muaf tutulmayacak

Tüm platformlarda seslerini yükselttiklerini ve kararın haksızlığını dile getirdiklerini ifade eden Ekinci, "Çelik sektörü temsilcileri olarak Ekonomi Bakanlığı yetkililerimizle bir araya gelip neler yapabileceğimizi görüştük. Bakanlığımızın da açıkladığı üzere Türkiye, DTÖ nezdinde AB ile birlikte hareket etme kararı aldı. En doğrusu da budur. Gerektiği durumda misilleme yapılacaktır" dedi.

'YANLIŞTAN DÖNÜLECEĞİNE İNANIYORUZ'



Trump'ın kararıyla ilgili ABD'de çeliği girdi olarak kullanan sektörlerde de rahatsızlık olduğunu ifade eden Ekinci, "Otomotiv, beyaz eşya, makine imalat, inşaat gibi çeliği girdi olarak kullanan sektörler de bu karardan son derece rahatsız. Section 232'de imzalar atılmadan hemen önce sektörün öncü kuruluşlarından Amerika Uluslararası Çelik Enstitüsü Başkanı John D. Foster'ın Başkan Donald Trump'a mektup yazarak Türk çelik üreticilerinin yasadan muaf tutulmasını istemesi bizler için önemli bir gelişmedir. Bu karardan yalnızca yasa ile birlikte kârları daha da yükselecek ABD'li çelik üreticilerinin memnun olduğu ortadadır. Ancak biz bu yanlıştan en kısa sürede dönüleceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE EKONOMİSİNİ TOPYEKÛN ETKİLEYECEK BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL'



Trump'ın çelik kararının Türkiye ekonomisini nasıl etkileyeceğini Sputnik'e değerlendiren ekonomist Arda Tunca ise "ABD, ticaret alanında Türkiye için önemli bir partner ama bir Avrupa ya da Çin kadar değil. Tabii yine de önemli bir etkisi olacaktır oraya satışlarda belli şirketlerin üzerinde belli etkileri olacaktır ama genel olarak Türkiye ekonomisini etkileyecek bir unsur olacağını düşünmüyorum. Fakat bunun yayılıp dünyanın her tarafında korumacılık önlemlerini arttıran bir süreci tetikliyorsa dünya genelinde o zaman iş başka yere gider, Türkiye de buradan olumsuz etkilenebilir. Ama çelik ve alüminyumla başlayan bu spesifik korumacı önlemin şu anda Türkiye ile ilgili çok önemli bir etkisi olacağı kanısında değilim açıkçası. Spesifik olarak bazı şirketleri olumsuz olarak etkileyebilir ama bu şirket düzeyinde kalır. Türkiye ekonomisini topyekûn etkileyecek, ‘Türkiye ekonomisi darbe aldı' denilecek bir durum söz konusu olmayacaktır. Çünkü çok büyük bir hacim söz konusu değil" dedi.

Trump, çelik ve alüminyum ithalatı için gümrük vergisi uygulama kararını açıklarken "ABD'ye ticari ve askeri alanlarda adil davranan ‘gerçek dostlara' büyük esneklik gösterileceğini" ifade etti. Trump'ın bu ifadelerinin, kararın siyasi bir yönü olduğunu gösterdiğini vurgulayan Tunca, "Trump burada kesinlikle bir siyasi mesaj veriyor. Ekonomiyi siyasetin içinde bir güç olarak kullanmak niyetinde. Biraz da son dönemde ABD ile inişli çıkışlı gidiyoruz. Trump burada herkese bir mesaj veriyor, Türkiye de bunun siyaset tarafını nasıl okuması gerekiyorsa ona göre bir tepki verecektir diye düşünüyorum" diye konuştu.