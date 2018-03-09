Kayıt
21:37 09 Mart 2018
Ankara+ 1°C
İstanbul+ 10°C
Canlı Yayın
    Arama
    ABD Başkanı Donald Trump

    Trump’ın çeliğe gümrük vergisi kararı Türkiye’yi nasıl etkileyecek?

    © REUTERS/ Leah Millis
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Hüseyin Hayatsever
    0 01

    ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada ve Meksika dışındaki ülkelerden alınacak çeliğe yüzde 25 gümrük vergisi uygulaması Türkiye’yi de etkileyecek.

    Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci "Kanada'ya ve Türkiye ile aynı ürün gamında olan Meksika'ya muafiyet tanınırsa, bu uygulamanın geçerli olduğu süre boyunca Türkiye oyun dışına itilecektir" derken ekonomist Arda Tunca "Spesifik olarak bazı şirketleri olumsuz olarak etkileyebilir ama bu şirket düzeyinde kalır. Türkiye ekonomisini topyekûn etkileyecek, ‘Türkiye ekonomisi darbe aldı' denilecek bir durum söz konusu olmayacaktır" diye konuştu.

    Çin-Çelik
    © REUTERS/
    ABD'nin alüminyum ve çelik vergisine Çin'den sert tepki
    ABD Başkanı Trump, ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergileri hakkındaki nihai kararını dün açıkladı. Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'na (NAFTA) dâhil olan ülkeler Kanada ve Meksika düzenlemeden şimdilik muaf tutulurken ABD'nin bu ülkeler dışındaki ticaret ortakları bundan sonra ABD'ye yapacakları çelik ihracatlarında yüzde 25, alüminyumda ise yüzde 10 gümrük vergisi ile karşı karşıya kalacaklar. Yeni düzenlemenin 15 gün içerisinde yürürlüğe konması bekleniyor.

    TÜRKİYE 2017'DE ÇELİK İHRACATININ YÜZDE 9'UNU ABD'YE YAPTI

    Dünyanın en büyük çelik ithalatçısı olan ABD, 2017'de çelik ithalatının yüzde 7'sini Türkiye'den gerçekleştirdi. Türkiye; Kanada, Brezilya, Güney Kore, Rusya ve Meksika'nın ardından ABD'ye en çok çelik ihraç eden 6'ncı ülke konumunda.

    Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye 2017'de yaklaşık 13,4 milyar dolarlık çelik ihracatı gerçekleştirdi. İhracatın yaklaşık yüzde 9'una karşılık gelen 1,2 milyar dolarlık bölümü ABD'ye yapıldı.

    AB - Türkiye
    © Fotoğraf: Pixabay
    Trump'ın çelik kararına karşı AB-Türkiye ittifakı
    Çelik İhracatçıları Birliği verilerine göre, bu yıl Ocak-Şubat döneminde 2017'nin aynı dönemine göre Türkiye'nin çelik ihracatı miktar bazında yüzde 1,3 artışla 3.2 milyon ton olarak gerçekleşirken ABD Başkanı Trump'ın ithalata vergi kararını açıklamadan önce yaşanan tedirginlik nedeniyle ABD'ye çelik ihracatında Ocak-Şubat aylarında miktar bazında yüzde 60 düşüş yaşandı. Değer bazında Türkiye'nin çelik ihracatı ise yüzde 27,5 yükselişle 2,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

    'BAZI ÜLKELERİ AYIRIP DİĞERİNE VERGİ GETİRMEK KABUL EDİLEMEZ'

    Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci, Trump'ın çelik ve alüminyuma gümrük vergisi kararıyla ilgili birliğin internet sitesinde yer alan açıklamasında "Eğer vergi konacaksa tüm ülkelere eşit bir şekilde vergi getirilmesi en doğrusudur. ABD'nin, yüzde 25'lik vergiyi tüm dünyaya uygulaması durumunda sektörümüzün ABD'ye ihracatı zorlansa da devam eder ancak yasa baştan sona haksız olsa da bazı ülkeleri ayırıp diğerlerine vergi getirmek daha da kabul edilemez bir durum. Kanada'ya ve Türkiye ile aynı ürün gamında olan Meksika'ya muafiyet tanınırsa, bu uygulamanın geçerli olduğu süre boyunca Türkiye oyun dışına itilecektir. Bu aynı zamanda ABD'nin, Türkiye ile ilişkilerinde onarılması güç bir yara açacaktır" diye konuştu.

    ABD Başkanı Donald Trump’ın Ticaret Danışmanı Peter Navarro
    © REUTERS/ Andrew Harnik
    ABD: Çelik ve alüminyuma ek gümrük vergilerinden hiçbir ülke muaf tutulmayacak
    Tüm platformlarda seslerini yükselttiklerini ve kararın haksızlığını dile getirdiklerini ifade eden Ekinci, "Çelik sektörü temsilcileri olarak Ekonomi Bakanlığı yetkililerimizle bir araya gelip neler yapabileceğimizi görüştük. Bakanlığımızın da açıkladığı üzere Türkiye, DTÖ nezdinde AB ile birlikte hareket etme kararı aldı. En doğrusu da budur. Gerektiği durumda misilleme yapılacaktır" dedi.

    'YANLIŞTAN DÖNÜLECEĞİNE İNANIYORUZ'

    Trump'ın kararıyla ilgili ABD'de çeliği girdi olarak kullanan sektörlerde de rahatsızlık olduğunu ifade eden Ekinci, "Otomotiv, beyaz eşya, makine imalat, inşaat gibi çeliği girdi olarak kullanan sektörler de bu karardan son derece rahatsız. Section 232'de imzalar atılmadan hemen önce sektörün öncü kuruluşlarından Amerika Uluslararası Çelik Enstitüsü Başkanı John D. Foster'ın Başkan Donald Trump'a mektup yazarak Türk çelik üreticilerinin yasadan muaf tutulmasını istemesi bizler için önemli bir gelişmedir. Bu karardan yalnızca yasa ile birlikte kârları daha da yükselecek ABD'li çelik üreticilerinin memnun olduğu ortadadır. Ancak biz bu yanlıştan en kısa sürede dönüleceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

    'TÜRKİYE EKONOMİSİNİ TOPYEKÛN ETKİLEYECEK BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL'

    Trump'ın çelik kararının Türkiye ekonomisini nasıl etkileyeceğini Sputnik'e değerlendiren ekonomist Arda Tunca ise "ABD, ticaret alanında Türkiye için önemli bir partner ama bir Avrupa ya da Çin kadar değil. Tabii yine de önemli bir etkisi olacaktır oraya satışlarda belli şirketlerin üzerinde belli etkileri olacaktır ama genel olarak Türkiye ekonomisini etkileyecek bir unsur olacağını düşünmüyorum. Fakat bunun yayılıp dünyanın her tarafında korumacılık önlemlerini arttıran bir süreci tetikliyorsa dünya genelinde o zaman iş başka yere gider, Türkiye de buradan olumsuz etkilenebilir. Ama çelik ve alüminyumla başlayan bu spesifik korumacı önlemin şu anda Türkiye ile ilgili çok önemli bir etkisi olacağı kanısında değilim açıkçası. Spesifik olarak bazı şirketleri olumsuz olarak etkileyebilir ama bu şirket düzeyinde kalır. Türkiye ekonomisini topyekûn etkileyecek, ‘Türkiye ekonomisi darbe aldı' denilecek bir durum söz konusu olmayacaktır. Çünkü çok büyük bir hacim söz konusu değil" dedi.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Leah Millis
    Trump imzaladı: Çeliğe yüzde 25, alüminyuma yüzde 10 gümrük vergisi
    'TRUMP SİYASİ MESAJ DA VERİYOR'

    Trump, çelik ve alüminyum ithalatı için gümrük vergisi uygulama kararını açıklarken "ABD'ye ticari ve askeri alanlarda adil davranan ‘gerçek dostlara' büyük esneklik gösterileceğini" ifade etti. Trump'ın bu ifadelerinin, kararın siyasi bir yönü olduğunu gösterdiğini vurgulayan Tunca, "Trump burada kesinlikle bir siyasi mesaj veriyor. Ekonomiyi siyasetin içinde bir güç olarak kullanmak niyetinde. Biraz da son dönemde ABD ile inişli çıkışlı gidiyoruz. Trump burada herkese bir mesaj veriyor, Türkiye de bunun siyaset tarafını nasıl okuması gerekiyorsa ona göre bir tepki verecektir diye düşünüyorum" diye konuştu.

    Etiketler:
    Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA), Donald Trump, Türkiye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Amelia Earhart
    Atlantik Okyanusu'nu tek başına geçen ilk kadın pilot Amelia Earhart'ın gizemi 81 yıl sonra çözüldü
    Karikatür
    Porno yıldızından Trump'a 'gizlilik sözleşmesi' davası
    İnfografik
    TSK'nın Afrin'deki harekatından gelişmeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam