CHP’den Afrin önerisi: Kuşatma başlamadan yerel meclis oluşturulmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, TBMM'de yaptığı açıklamada, Afrin kuşatmasının başlamak üzere olduğunu ifade etti. Yılmaz, bugün dünyada Afrin operasyonuyla ilgili bir algı yaratmak, yavaşlatmak, durdurmak hatta Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararıyla Türkiye'nin oradaki operasyonunu sulandırmak niyeti taşıyan çevrelerin özellikle Afrin kuşatmasının başlayacağı bir dönemde daha sorumsuz davranışlara kalkışabileceklerini beklemenin sürpriz teşkil etmeyeceğini söyledi. Yılmaz, bu aşamada Afrin'de ‘yerel meclis' oluşturulmasını isteyerek şöyle konuştu:

"Bu çerçevede kuşatma başlamadan Afrin'deki bütün uluslararası konjonktürü de dikkate alarak burada bir yerel meclisin acilen oluşturulması ve yerel halkın orada temsilinin bir şekilde sağlanması önem taşıyacaktır. Zira burada KCK yapılanmasının ve kanton yapılanmasının yıkılması ve akabinde oluşacak kaos ortamı Türkiye'nin zaten pozisyonuna eleştirel açıdan bakan, bakmak isteyen çevrelerin eline malzeme verecektir. O nedenle daha kuşatma şehre girmeden bu yapılanmanın yani kent meclisi diyebilirsiniz, başka bir şey diyebilirsiniz, sivil yapılanmanın bir an önce teşekkül ettirilmesi ve devreye sokulması olabilecek eleştirilerin daha baştan engellenmesi açısından önem ve öncelik taşıyacaktır."

CHP'li Öztürk Yılmaz, gazetecilerin Afrin için önerdikleri sivil yapılanmanın nasıl ve kimlerden oluşacağına ilişkin sorusu üzerine de, "Olması gereken oranın gerçek sahipleri. Burada da PKK ve unsurlarının uzaklaştırılması ve kentin daha yaşayabilir bir ortama çekilmesi için meşruiyet açısından kentin sağlıklı yönetimi ve orada bizim ordumuza karşı bir mukavemet olmaması için süreci meşrulaştıracak bir kent konseyi olabilir. Yani daha teröre bulaşmamış, Türkiye ile iyi geçinen, Türkiye'ye müzahir Suriyeli ama PKK'ya karşı olan ve onun yapılanmasını reddeden unsurlar pekala bu oluşumda yer alabilir" diye konuştu.

Yılmaz, Suriye'de başka aktörlerin de bulunduğunu, böyle bir yapının kurulmasına Türkiye'nin tek başına karar verip veremeyeceğine ilişkin soruna ise "Fırat Kalkanı operasyonunda bir örnek var önümüzde. Oradaki durum ile Afrin'deki durum uluslararası camianın tepkileri açısından aynı değil. O nedenle olabilecek sert yansımaları daha baştan önleyebilmek ve kentteki insanların yönetiminde olduğu imajını yaratabilmek için böyle bir yapılanmaya gitmek yararlı olur diye düşünüyoruz" yanıtını verdi.

© Sputnik/ Paris’te Afrin protestosu

Sorular üzerine Afrin operasyonu nedeniyle Avrupa'da Türkiye'ye yönelik eylem ve Türk Büyükelçiliklerin işgal çağrılarını da değerlendiren Öztürk Yılmaz, bunları kınadıklarını söyledi. Yılmaz, "Terör örgütüyle, PKK ile meşru bir mücadeleyi desteklemekten kaçınanlar, demokratik toplumda söz söyleme hakkına sahip değildir. Terör konusunda safı belli olmayanların, terör konusunda net olmayanların demokrasi adına söz söyleme hakkı yoktur. Bu olayı terörize etmektir ve bulundukları ülkeler ile Türkiye'nin arasını iyice açmaktır. Bu hiçbir zaman bunu yapanların da güvenliğini sağlamayacaktır, oradaki yaşayanların ve onu yapanların" dedi.

'DIŞİŞLERİ BAKANI'NIN DAVULLA ZURNAYLA İLAN ETMESİNDEN HİCAP DUYUYORUZ'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Irak ile sınır ötesi operasyonun yapılacağını, PKK'ya karşı operasyonun 12 Mayıs'taki Irak seçimleri sonrasında gerçekleşeceğine ilişkin açıklama yaptığını hatırlatan CHP'li Öztürk Yılmaz, bu açıklamanın devlet ciddiyeti ile bağdaşmadığını söyledi. Yılmaz, "Hayretler içerisinde kalıyoruz. Dışişleri Bakanı'nın PKK'ya karşı sınır ötesi operasyonu davulla zurnayla ilan etmesinden hicap duyuyoruz. Bu nasıl bir anlayıştır. Resmen TSK'nın o bölgeye yapacağı operasyonu PKK'ya ihbar ediyor, kaçın diyor, hazırlığınızı yapın diyor, bu nasıl sorumsuz bir anlayıştır? Bu tür operasyonlar örtülü yapılır, gizli yapılır, sonuç elde edebilmek için bunu bilenler susarlar" diye konuştu.

© AA/ Kayhan Özer Erdoğan: Dinde reform aramıyoruz, haddimize mi?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, gazetecilerin soruları üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam'ın güncellenmesine yönelik açıklamalarını da değerlendirdi. Yılmaz, "Güncelleme isteyenlerin önce kendi kafalarını güncellemesi gerekiyor. O kafada bir güncelleme olmadığı için biz sonuçları ne kadar güncellesek de sebepler güncellenmeyince durum değişmiyor. Türkiye'yi 16 yıldır yönetenlerin kafasında bir güncelleme yapmanız lazım. Daha modern, daha çağdaş, daha yaşanabilir bir hayat tasavvur edecek bir düşünce oluşturmanız lazım o kafada. Ama o kafa dini kullanarak, dini istismar ederek, siyaseti kullanarak, seçimi kullanarak, demokrasiyi kullanarak kendi versiyonunu oluşturmak yönünde gayret sarf ediyor. Önce kendi kafalarında bir güncelleme yapmaları lazım, ondan sonra emir verdikleri ona uyar. Yani kendileri doğru noktada dururlarsa emir verdikleri kişiler de o noktada dururlar" diye konuştu.