‘Türkiye S-400 konusunda net, iradesini devam ettiriyor’

ABD'den Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alma kararını eleştiren açıklamalar gelmeye devam ederken geçtiğimiz hafta ABD Senatosu'ndaki bir oturumda konuşan Demokrat Partili Senatör Jack Reed ve NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti, Ankara'nın Rusya'dan S-400 almasının 'sonuçları olacağını' söylemişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'yı ziyareti sırasında Zeit Online'a verdiği mülakatta ABD Kongresi'nde Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alınması gibi gerekçeler üzerinden Türkiye'ye yaptırım uygulanmasının tartışıldığının hatırlatılması üzerine "Elbette ABD'nin bunu yapmamasını tercih ederiz. Ama Türkiye'yi yaptırımlarla cezalandırmak isterlerse Rusya ya da diğer ülkelerden farklı tepki veririz. Yanıt veririz. Bizi tehdit etmesinler. Biz NATO müttefiğiyiz. ABD pek çok ülkeyi tehdit ediyor, o ülkeden şu ülkeden gaz almayın diyor. Böyle olmaz. Güçlü olmak haklı olmak değildir" ifadelerini kullanmıştı.

'NATO'NUN YAPABİLECEĞİ BİR ŞEY YOK'

ABD'den gelen Türkiye'nin S-400 kararı hakkındaki açıklamaları ve Çavuşoğlu'nun buna yanıtını Sputnik'e değerlendiren Türkiye'nin eski Washington büyükelçilerinden Faruk Loğoğlu, "S-400 füzelerinin alımı konusunda NATO Genel Sekreteri dahil kimi NATO üyeleri, özellikle ABD bundan rahatsızlık duyduklarını açıkladılar. Bunun ucuna bazen ‘şöyle olabilir, böyle olabilir' şeklinde tehditten çok uyarı şeklinde ifadeler de kullandılar. Fakat bu konuda NATO'nun yapabileceği bir şey yok. Türkiye kendi savunmasını kendi tercihleri doğrultusunda belirleme hakkına sahip. Türkiye'ye NATO tarafından yaptırım uygulanması mümkün değil, çünkü NATO'da bütün kararlar ittifakla alınır. O nedenle burada ben fazla bir sorun görmüyorum. Sorun, Türkiye'nin yaptığı pazarlık Türkiye'nin çıkarları için yeterli mi, sorun orada. S-400 füzeleriyle ilgili Rusya gerekli teknoloji transferlerini yapacak mı yapmayacak mı, yoksa sadece füzeleri mi satacak, onu bilmiyoruz" dedi.

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Loğoğlu, ABD'nin Türkiye'ye uygulayabileceği yaptırımlarla ilgili ise "Yaptırım NATO çerçevesinde mümkün değil. Fakat ikili planda ABD bunu sorun yapıp Türkiye'ye silah satışından vazgeçebilir ama ABD ekonomisi silah satışları üzerine kurulmuş bir ekonomi, oradan da fazla bir sıkıntı geleceğini düşünmüyorum. S-400 konusunda Türkiye bitti diyorsa füzeler alınacaktır demektir. ABD kongresi ancak ABD silahlarının Türkiye'ye satışını durdurabilir, onun dışında yapabileceği bir şey yok" diye konuştu.

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Konuyla ilgili Sputnik'e değerlendirmelerde bulunan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim üyesi Toğrul İsmayıl da "ABD, Türkiye'yi S-400 konusunda tehdit etmesi yeni değil, bu konuda değişik sesler çıkıyor. Önce ‘Türkiye S-400 alamaz' dediler, çeşitli bahaneler öne sürdüler. Ama Türkiye bağımsız bir devlet, bu nedenle kendi ulusal güvenliği için gereken silahı alma hakkına sahiptir. ABD'den gelen açıklamalarda biraz siyasi boyuta bakmak lazım, ikili görüşmeler öncesi Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak, özellikle Afrin ve Menbiç meselesinde, Türkiye'ye baskı yaparak taviz vermeye zorluyor" dedi.

© REUTERS/ Ümit Bektaş Rus uzman, Erdoğan'ın NATO'ya S-400 yanıtını yorumladı

Çavuşoğlu'nun ABD'ye yönelik "Bizi tehdit etmesinler, yanıt veririz" sözlerini de değerlendiren İsmayıl, "Çavuşoğlu'nun açıklaması oldukça net. Türkiye zaten S-400 konusunda istekliydi, bu iradesini devam ettiriyor. Öte yandan ‘ABD istekliyse Kongre'den karar çıkarsın, Türkiye Patriot füzelerini de alabilir' açıklaması var. Türkiye bağımsız bir devlet olduğu için istediği ülkeyle istediği şekilde silah anlaşması yapabilir. Daha önce de Türkiye'ye bu konuda baskılar olabileceğini söylemiştik, siyasi ve diplomatik mücadele sürecektir" diye konuştu.