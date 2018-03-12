Kayıt
22:48 12 Mart 2018
Ankara+ 5°C
İstanbul+ 16°C
Canlı Yayın
    Arama
    S-400

    ‘Türkiye S-400 konusunda net, iradesini devam ettiriyor’

    Sputnik
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Hüseyin Hayatsever
    0 40

    Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri alımıyla ilgili Ankara ile Washington arasındaki söz düellosunu değerlendiren TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Toğrul İsmayıl “Çavuşoğlu’nun açıklaması oldukça net. Türkiye zaten S-400 konusunda istekliydi, bu iradesini devam ettiriyor” ifadelerini kullandı.

    Rus ordusundan S-400'lü tatbikat
    © Sputnik/ Alexander Galperin
    Putin'in yardımcısı: Türkiye, S-400 teslimatının hızlandırılmasını istedi
    ABD'den Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alma kararını eleştiren açıklamalar gelmeye devam ederken geçtiğimiz hafta ABD Senatosu'ndaki bir oturumda konuşan Demokrat Partili Senatör Jack Reed ve NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti, Ankara'nın Rusya'dan S-400 almasının 'sonuçları olacağını' söylemişti.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'yı ziyareti sırasında Zeit Online'a verdiği mülakatta ABD Kongresi'nde Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alınması gibi gerekçeler üzerinden Türkiye'ye yaptırım uygulanmasının tartışıldığının hatırlatılması üzerine "Elbette ABD'nin bunu yapmamasını tercih ederiz. Ama Türkiye'yi yaptırımlarla cezalandırmak isterlerse Rusya ya da diğer ülkelerden farklı tepki veririz. Yanıt veririz. Bizi tehdit etmesinler. Biz NATO müttefiğiyiz. ABD pek çok ülkeyi tehdit ediyor, o ülkeden şu ülkeden gaz almayın diyor. Böyle olmaz. Güçlü olmak haklı olmak değildir" ifadelerini kullanmıştı.

    'NATO'NUN YAPABİLECEĞİ BİR ŞEY YOK'

    ABD'den gelen Türkiye'nin S-400 kararı hakkındaki açıklamaları ve Çavuşoğlu'nun buna yanıtını Sputnik'e değerlendiren Türkiye'nin eski Washington büyükelçilerinden Faruk Loğoğlu, "S-400 füzelerinin alımı konusunda NATO Genel Sekreteri dahil kimi NATO üyeleri, özellikle ABD bundan rahatsızlık duyduklarını açıkladılar. Bunun ucuna bazen ‘şöyle olabilir, böyle olabilir' şeklinde tehditten çok uyarı şeklinde ifadeler de kullandılar. Fakat bu konuda NATO'nun yapabileceği bir şey yok. Türkiye kendi savunmasını kendi tercihleri doğrultusunda belirleme hakkına sahip. Türkiye'ye NATO tarafından yaptırım uygulanması mümkün değil, çünkü NATO'da bütün kararlar ittifakla alınır. O nedenle burada ben fazla bir sorun görmüyorum. Sorun, Türkiye'nin yaptığı pazarlık Türkiye'nin çıkarları için yeterli mi, sorun orada. S-400 füzeleriyle ilgili Rusya gerekli teknoloji transferlerini yapacak mı yapmayacak mı, yoksa sadece füzeleri mi satacak, onu bilmiyoruz" dedi.

    S-400
    Sputnik
    Rusya: Türkiye ile imzalanan S-400 anlaşması, her iki tarafı da memnun ediyor
    'ABD'NİN TÜRKİYE'YE SİLAH SATIŞINI DURDURMAKTAN BAŞKA YAPABİLECEĞİ BİR YAPTIRIM YOK'

    Loğoğlu, ABD'nin Türkiye'ye uygulayabileceği yaptırımlarla ilgili ise "Yaptırım NATO çerçevesinde mümkün değil. Fakat ikili planda ABD bunu sorun yapıp Türkiye'ye silah satışından vazgeçebilir ama ABD ekonomisi silah satışları üzerine kurulmuş bir ekonomi, oradan da fazla bir sıkıntı geleceğini düşünmüyorum. S-400 konusunda Türkiye bitti diyorsa füzeler alınacaktır demektir. ABD kongresi ancak ABD silahlarının Türkiye'ye satışını durdurabilir, onun dışında yapabileceği bir şey yok" diye konuştu.

    'ABD İKİLİ GÖRÜŞMELER ÖNCESİ TÜRKİYE'Yİ KÖŞEYE SIKIŞTIRMAK İSTİYOR'

    Konuyla ilgili Sputnik'e değerlendirmelerde bulunan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim üyesi Toğrul İsmayıl da "ABD, Türkiye'yi S-400 konusunda tehdit etmesi yeni değil, bu konuda değişik sesler çıkıyor. Önce ‘Türkiye S-400 alamaz' dediler, çeşitli bahaneler öne sürdüler. Ama Türkiye bağımsız bir devlet, bu nedenle kendi ulusal güvenliği için gereken silahı alma hakkına sahiptir. ABD'den gelen açıklamalarda biraz siyasi boyuta bakmak lazım, ikili görüşmeler öncesi Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak, özellikle Afrin ve Menbiç meselesinde, Türkiye'ye baskı yaparak taviz vermeye zorluyor" dedi.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © REUTERS/ Ümit Bektaş
    Rus uzman, Erdoğan'ın NATO'ya S-400 yanıtını yorumladı
    'TÜRKİYE S-400 İRADESİNİ DEVAM ETTİRİYOR'

    Çavuşoğlu'nun ABD'ye yönelik "Bizi tehdit etmesinler, yanıt veririz" sözlerini de değerlendiren İsmayıl, "Çavuşoğlu'nun açıklaması oldukça net. Türkiye zaten S-400 konusunda istekliydi, bu iradesini devam ettiriyor. Öte yandan ‘ABD istekliyse Kongre'den karar çıkarsın, Türkiye Patriot füzelerini de alabilir' açıklaması var. Türkiye bağımsız bir devlet olduğu için istediği ülkeyle istediği şekilde silah anlaşması yapabilir. Daha önce de Türkiye'ye bu konuda baskılar olabileceğini söylemiştik, siyasi ve diplomatik mücadele sürecektir" diye konuştu.

    Etiketler:
    S-400, Toğrul İsmayıl, Faruk Loğoğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Endonezya Güzeli 2018 Yarışması
    2018 Endonezya Güzeli Yarışması’ndan renkli kareler
    Karikatür
    Porno yıldızından Trump'a 'gizlilik sözleşmesi' davası
    İnfografik
    TSK'nın Afrin'deki harekatından gelişmeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam