YPG'nin Afrin Komutanı: TSK ve ÖSO'nun Afrin'e varmasına 1 km kaldı

© AA/ Erhan Elaldı Erdoğan: Temenni ederim ki Afrin akşama kadar düşmüş olur

Türkiye'nin Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ikinci ayına yaklaşırken,Türkiye ve desteklediği ÖSO güçleri Afrin kent merkezine yaklaşmış durumda.

TSK ve ÖSO'nun Afrin'e varmasına 1 kilometrelik bir mesafe kaldı.

Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak tanımladığı YPG'nin Afrin komutanlarından Rojhat Roj, Afrin'deki son durum ile ilgili Sputnik'e konuştu.

TSK ve ÖSO'nun Afrin'e doğu yönünden varmasına 1 kilometre kaldığını belirten Roj "TSK'ya bağlı savaş uçakları Afrin kent merkezi yakınında yoğun bir bombardıman yapıyor. Maret, Gırseli, Pirende köyünde yoğun bir bombardıman var" dedi.

'HALK GÜÇLERİ TSK VE ÖSO'NUN SALDIRILARI SONUCU KAYIPLAR VERDİ'

Afrin'i savunmak için bölgeye gelen Suriye ordusuna bağlı Halk Güçleri'nin Afrin'i terkettiği iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Roj "Halk Güçleri Afrin kırsalındaki cephelerde savaşıyor. Şereva kasabasına bağlı Bene köyünde bulunan Halk Güçleri savaşçıları TSK ve ÖSO'nun saldırıları sonucu kayıplar verdi. Birkaç savaşçı hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin savaş uçakları ve obüslerlerle Afrin'den Halep'e giden yolu bombaladığını söyleyen Roj, Afrin'deki sivillerin kenti terketmediğini iddia etti.