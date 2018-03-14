HDP’den TBMM Başkanlığı’na başvuru: Toğrul’u yaralayan AK Partililere ceza verilsin

HDP, TBMM Genel Kurulu’nda Vergi Kanunları ile ilgili kanun tasarısı görüşmeleri devam ederken çıkan kavgada yaralanan Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul için TBMM Başkanlığı’na başvurdu. TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile görüşen HDP, Toğrul’un yaralanmasına neden olan AK Partili milletvekillerinin cezalandırılmasını istedi.

TBMM Genel Kurulu'nda geçtiğimiz haftalarda Afrin operasyonu ile ilgili tartışma AK Partililer ile HDP'liler arasında kavgaya neden olmuştu. Kavga sırasında HDP'li Müslim Doğan ve Mahmut Toğrul aldığı darbeler nedeniyle yaralanmıştı. Toğrul, kavga sonrasında 45 günlük rapor almıştı.

Söz konusu kavgaya neden olanlarla ilgili TBMM İçtüzüğü çerçevesinde herhangi bir işlem yapılamaması üzerine HDP, harekete geçti. HDP Grup Başkanvekilleri Filiz Kerestecioğlu, Meral Danış Beştaş ile HDP Milletvekilleri Celal Doğan ve Erol Dora bugün TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı ziyaret etti. HDP'liler, Toğrul'un yaralanmasına sebep olan AK Partili milletvekillerinin TBMM İçtüzüğüne göre ceza alması talebini içeren dilekçeyi TBMM Başkanı Kahraman'a iletti.

HDP Grup Başkanvekillerinin imzası ile verilen dilekçede, TBMM Genel Kurulu'nun 7 Mart tarihli oturumunda Vergi Kanun Tasarısının görüşmelerinde HDP adına söz alan Mahmut Toğrul'un kürsü konuşması sonrasında darp edildiği ifade edildi. Toğrul'un gözlerinde morluklar, üst dudağında yırtılma, sol kaval kemiğinde darp, sol omuz kürek kemiğinde de kırık meydana geldiğini vurgulanan dilekçede, bu durumun doktor raporuyla sabit olduğunu, Toğrul'a 45 günlük iş görememezlik raporu verildiği kaydedildi. Dilekçede, Toğrul'un yaralanmasına neden olan AK Parti milletvekilleri ile TBMM İçtüzüğünün ‘Kınama' başlıklı 160. Maddesi ve ‘Meclis'ten geçici çıkarma' başlıklı 161. Maddesi çerçevesinde cezalandırılmasını istendi. Dilekçede ayrıca 7 Mart tarihinde Meclis güvenliğinden sorumlu İdare Amirleri Orhan Karasayar ile İbrahim Özdiş'in de görev ve sorumluluklarını yerine getirmemeleri sebebiyle cezalandırılmaları talep edildi.