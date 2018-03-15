Rakka Sivil Meclisi Eş Başkanı, Tel Abyad'da suikast sonucu öldürüldü

Türkiye'nin PKK'nın Suriye uzantısı olarak tanımladığı PYD kaynaklarından edinilen bilgilere göre, örgütün önemli isimlerinden Rakka Sivil Meclisi Eş Başkanı Ömer Eluş, dün gece saat 23:30 sularında Türkiye sınırındaki Tel Abyad kentindeki evinde uyurken başına sıkılan 7 kurşunla öldürüldü.

Eluş'un kimsenin duymaması için susturucu silahla öldürüldüğü öğrenilirken, suikast bu sabah öğrenildi.

Tel Abyad asayişi olayın yaşandığı eve giderek geniş çaplı soruşturma başlatırken, Tel Abyad'a giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı.

PYD'nin Tel Abyad Yöneticisi Halit Kute, Sputnik'e yaptığı açıklamada Eluş'un dün gece evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini belirterek cinayetin arkasında kimin olduğunu bilmediklerini, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

Kobani nüfusuna kayıtlı olan Eluş, PYD'nin de bağlı bulunduğu TEV-DEM'de (Demokratik Halk Hareketi) bir dönem Dış Ilişkiler Komitesi'nde yer alıyordu.

Eluş, Kobani ve Tel Abyad bölgesinde birçok kez IŞİD saldırılarından kurtulsa da cihatçı örgütün hedefinde bulunuyordu.