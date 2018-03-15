Türk Dışişleri'nden Astana açıklaması: Suriye'de çözüm için birlikte atılabilecek adımlar değerlendirilecek

Dışişleri Bakanlığı, yarın Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanları toplantısıyla ilgili, "[Toplantıda] Suriye ihtilafının çözüm sürecini hızlandırmak amacıyla önümüzdeki dönemde birlikte atılabilecek adımlar üzerinde durulacaktır" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye'de gerilimin azaltılması ve siyasi sürecin önünün açılması amacıyla başlatılan Astana platformunun garantörleri Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran'ın Dışişleri Bakanları'nın, Kazakistan'ın evsahipliğinde 16 Mart'ta Astana'da bir araya gelecekleri belirtildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile birlikte toplantıya katılmak üzere Astana'yı ziyaret edeceği ifade edilen açıklamada, "Toplantıda, Astana toplantılarının ilk yılında sergilenen işbirliği ve kaydedilen gelişmeler hakkında durum değerlendirmesi yapılacak, Suriye ihtilafının çözüm sürecini hızlandırmak amacıyla önümüzdeki dönemde birlikte atılabilecek adımlar üzerinde durulacaktır" denildi.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evsahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla 4 Nisan'da İstanbul'da düzenlenecek üçlü zirvenin hazırlıklarının da ele alınacağı belirtildi.