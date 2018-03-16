‘İngiltere'nin girişimleri Türkiye-Rusya ilişkilerini yıpratamayacaktır'

İngiltere'nin Skripal'in zehirlenmesiyle ilgili Türkiye'yi Rusya ile karşı karşıya getirme girişimini Vatan Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkan Yardımcısı Yunus Soner "Rusya ile çok derin ilişkiler kurduk ve bu ilişkiler daha da çok derinleşecektir. İngiltere'nin girişimleri başarılı olmayacaktır" dedi.
ABD, İngiltere, Fransa, Suudi Arabistan ve Ürdün'le birlikte gerçekleştirdikleri toplantıda "Astana ve Soçi süreçlerini sabote etmeyi amaçladıklarını" açıkça ifade etmelerinin üzerinden kısa bir süre sonra İngiltere, eski Rus ajanı Sergey Skripal'in zehirlenmesiyle ilgili olarak Türkiye'yi Rusya ile karşı karşıya getirme girişiminde bulundu. İngiltere'nin Skripal soruşturmasıyla ilgili olarak Türkiye'den Rusya'yı eleştirme talebinde bulunmasının "kasıtlı bir hamle" olduğuna işaret eden Rus parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nda Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Sputnik'e yaptığı açıklamasında, "İngiltere'nin Skripal soruşturmasıyla ilgili olarak Türkiye'den Rusya'yı eleştirme talebinde bulunduğuna dikkat edin. Bu, Suriye konulu Astana'daki üçlü dışişleri bakanları görüşmesi ile İstanbul'daki devlet başkanları görüşmesi öncesinde Moskova ile Ankara arasındaki ilişkilere nifak sokma yönünde oldukça beceriksiz bir girişim. Tüm bunlar aynı zamanda Rusya'yı kötülemeye ve Suriye'yle ilgili Astana mekanizmasını bozmaya yönelik bir girişim" ifadelerini kullandı. Peki Astana garantörlerinin dış işleri bakanlarının bir araya geleceği zirveye günler kala, İngiltere'nin giriştiği söz konusu hamlenin Ankara'da nasıl yansıma buldu?
‘İNGİLTERE, SOĞUK SAVAŞ TUTUMU İÇERİSİNDE'
Konuyu Sputnik'e Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi ve Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkan Yardımcısı Yunus Soner değerlendirdi.
İngiltere'nin Rusya'ya yönelik dayanaksız suçlamalarının ciddiye alınır bir tarafı olmadığına işaret eden Soner "İngiltere'nin Rusya'ya yönelik soruşturmasına dair ciddiye alınır ve net kanıtlar sunmamıştır. Biz Vatan Partisi olarak, bu dayanaksız suçlamaları bir Soğuk Savaş pratiği olarak değerlendiriyoruz. Türkiye'nin bugün önceliği sınırlarının güneyinde yaratılan bir bölücü terör koridoruyla mücadele etmektir" dedi.
‘RUSYA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİ HEDEF ALAN BU GİRİŞİM BAŞARILI OLMAYACAK'
Türkiye'nin Rusya ile çok derin ilişkiler kurduğuna işaret eden Soner "Rusya ile çok derin ilişkiler kurduk ve bu ilişkiler daha da çok derinleşecektir. İngiltere'nin bu girişimleri başarılı olmayacaktır" ifadelerini kullandı.
Soner "İngiltere'ye çağrımız, dünya çağında bir gerçeklik olan Avrasya gerçekliğini kabul etmesi ve buna uygun olarak Rusya'yla olan ilişkilerini dostça ve yapıcı bir zemine oturtmasıdır. Anlaşılan bu suçlamalar yıkılmakta olan Atlantik cephesinin çabalarını yansıtıyor. Artık, ABD'nin öncüğündeki bu cephenin Rusya karşıtlığı temelli bu suçlamalarının bir gerçekliği yok. İngiltere'yi de bu asılsız suçlamalardan vazgeçmeye çağırıyoruz" diye konuştu.
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