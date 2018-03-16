Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nden Çavuşoğlu’nun yanıtlamayı reddettiği soruya yanıt: Mesnetsiz iddialar

İsviçre gazetesi Tages-Anzeiger, FETÖ ile bağlantılı bir iş adamını kaçırmak için plan yaptığı iddia edilen 2 Türk diplomattan birinin halen Bern'deki Türk büyükelçiliğinde bulunduğunu, diğerinin ise Türkiye'ye dönmüş olduğunu yazmıştı.
ÇAVUŞOĞLU KONUYU SORAN GAZETECİYE 'FETÖ AĞZIYLA SORUYA YANIT VERMİYORUM' DEMİŞTİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu sabah Astana'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile düzenlediği ortak basın toplantısında Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ve İsviçre'de FETÖ ile bağlantılı olduğu iddia edilen bir işadamının kaçırılması girişimiyle ilgili soru soran bir gazeteciye tepki göstermişti.
Gazeteci, Çavuşoğlu'na şu soruyu yöneltti:
"Üçlü görüşmede Afrin operasyonu gündeme getirildi mi? Bu operasyon Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı değil mi? İsviçre basınında çıkan haberlere göre 2 Türk diplomatın Nazi Almanyasındaki yöntemlerle birisini kaçırmaya çalıştığı iddia ediliyor. Türk Dışişleri Bakanlığı olarak bu konudaki resmi açıklamanız nedir? Ve İsviçre bu diplomatların dokunulmazlığının kaldırılmasını talep ediyormuş. Bu konuda görüşünüzü öğrenmek isterim."
"Kendinizi bir daha tanıtır mısınız? Nerede çalışıyorsunuz?" sorusu soran Çavuşoğlu, "Yerel gazeteciyim" cevabını aldı. Bakan Çavuşoğlu daha sonra şunları söyledi:
"Kim olduğunuzu bilmiyorum, yerel gazeteci olarak da bilmiyorum. Sorduğunuz soruyla biraz FETÖ'cü gibi gördüm sizi. FETÖ ağzıyla sorulan sorulara zaten cevap vermem. Afrin konusunda açıklamalarımızı yaptık."
Çavuşoğlu, gazetecinin İsviçre'deki olayı tekrar sorup ‘diplomasi skandalı' olarak nitelemesinin ardından "FETÖ'cü ağzıyla sorulan sorulara cevap vermiyorum" dedi.
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