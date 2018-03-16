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    Hami Aksoy

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nden Çavuşoğlu’nun yanıtlamayı reddettiği soruya yanıt: Mesnetsiz iddialar

    Fatih Aktaş
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    Hüseyin Hayatsever
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    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’nun bu konuda soru soran gazeteciye "FETÖ’cü ağzıyla sorulan sorulara cevap vermiyorum" diyerek tepki gösterdiği İsviçre’de FETÖ şüphelisi işadamını kaçırma girişimine Türk diplomatların da isminin karıştığı iddialarına yanıt verdi.

    Dışişerli Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
    © Sputnik/
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    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 'İsviçre'de bir işadamının kaçırılmaya çalışılmasıyla ilgili mesnetsiz iddialar içeren habere ilişkin' soruya cevaben yazılı açıklama yaptı. Aksoy, açıklamasında "İsviçre'de münteşir Tages-Anzeiger gazetesinin internet sitesinde ‘İsviçreli bir işadamının kaçırılmaya çalışılması' ile ilgili olarak yayınlanan bir haberde yer alan ve Büyükelçiliğimiz ile personelimizi hedef gösteren mesnetsiz iddiaları tamamıyla reddediyoruz. Söz konusu iddiaları ortaya atan gazeteyi ve haberde atıfta bulunulan İsviçre makamlarını, eğer gerçek ve ciddi meselelerle ilgilenmek istiyorlarsa, İsviçre'de yuvalanan terörist PKK ve FETÖ yapılanmalarına odaklanmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

    İsviçre gazetesi Tages-Anzeiger, FETÖ ile bağlantılı bir iş adamını kaçırmak için plan yaptığı iddia edilen 2 Türk diplomattan birinin halen Bern'deki Türk büyükelçiliğinde bulunduğunu, diğerinin ise Türkiye'ye dönmüş olduğunu yazmıştı.

    ÇAVUŞOĞLU KONUYU SORAN GAZETECİYE 'FETÖ AĞZIYLA SORUYA YANIT VERMİYORUM' DEMİŞTİ

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu sabah Astana'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile düzenlediği ortak basın toplantısında Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ve İsviçre'de FETÖ ile bağlantılı olduğu iddia edilen bir işadamının kaçırılması girişimiyle ilgili soru soran bir gazeteciye tepki göstermişti.

    Gazeteci, Çavuşoğlu'na şu soruyu yöneltti:

    "Üçlü görüşmede Afrin operasyonu gündeme getirildi mi? Bu operasyon Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı değil mi? İsviçre basınında çıkan haberlere göre 2 Türk diplomatın Nazi Almanyasındaki yöntemlerle birisini kaçırmaya çalıştığı iddia ediliyor. Türk Dışişleri Bakanlığı olarak bu konudaki resmi açıklamanız nedir? Ve İsviçre bu diplomatların dokunulmazlığının kaldırılmasını talep ediyormuş. Bu konuda görüşünüzü öğrenmek isterim."

    "Kendinizi bir daha tanıtır mısınız? Nerede çalışıyorsunuz?" sorusu soran Çavuşoğlu, "Yerel gazeteciyim" cevabını aldı. Bakan Çavuşoğlu daha sonra şunları söyledi:

    "Kim olduğunuzu bilmiyorum, yerel gazeteci olarak da bilmiyorum. Sorduğunuz soruyla biraz FETÖ'cü gibi gördüm sizi. FETÖ ağzıyla sorulan sorulara zaten cevap vermem. Afrin konusunda açıklamalarımızı yaptık."

    Çavuşoğlu, gazetecinin İsviçre'deki olayı tekrar sorup ‘diplomasi skandalı' olarak nitelemesinin ardından "FETÖ'cü ağzıyla sorulan sorulara cevap vermiyorum" dedi.

    Etiketler:
    FETÖ, Mevlüt Çavuşoğlu, Hami Aksoy
    Topluluk kurallarıTartışma
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