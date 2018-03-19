Kayıt
14:05 19 Mart 2018
Ankara+ 21°C
İstanbul+ 8°C
Canlı Yayın
    Arama
    15 Temmuz’un 1. yıldönümü - Ankara

    ‘15 Temmuz darbe girişimi gibi Süper NATO ataklarına karşı tetikte olmalıyız'

    © AA/ Ahmet Bolat
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Elif Sudagezer
    0 61

    TGB'nin organize ettiği Antiemperyalist Gençlik Buluşması'nın ikinci gününde konuşan Öncü Gençlik Başkanı Aykut Diş "FETÖ ve PKK, ABD'nin Türkiye'yi hedef alan önemli aparatları. Bunlara karşı mücadele sonuna kadar meşru ve haklıdır" dedi.

    Dünyanın dört bir yanından 70’i aşkın gençlik temsilcisinin katılacağı Uluslararası Antiemperyalist Gençlik Buluşması (UAGB) 17-23 Mart tarihleri arasında İstanbul ve Ankara’da gerçekleşecek.
    © Sputnik/ TGB
    ‘Antiemperyalist Gençlik Buluşması’ Türkiye’de gerçekleşecek
    Türkiye Gençlik Birliği tarafından organize edilen ve 25 ülkeden gençlik temsilcilerinin katıldığı Antiemperyalist Gençlik Buluşması'nın ikinci gününde ‘Emperyalizm Yayılmacılığı Hedefi, Güncel Durumu ve Karşı Mücadele' oturumu gerçekleşti. Oturumda konuşma yapan Vatan Partisi'nin Öncü Gençlik Genel Başkanı Aykut Diş "Bugün dünyanın pek çok ülkesine yönelik emperyalist saldırganlığı anlamak için, siyonizm ve emperyalizmin kapitalizmle olan ilişkilerinin anlaşılması gerekiyor. Amaç, milli ekonomilerin yıkılarak küresel ekonominin çıkarlarına uygun mekanizmalara yaratılması. Bu mekanizmalar da, demokrasi, barış gibi değerlerin arkasına gizleniyor" dedi.

    Emekli Korgeneral Mehmet Şanver
    © Fotoğraf: Twitter
    15 Temmuz'da düğünü basılan emekli korgeneral: Asker 'hayır' demeseydi bu darbe olurdu
    ‘TURUNCU DEVRİM, 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GİBİ EMPERYALİST HAMLELER…'

    Bölgenin yürütülmekte olan vekalet savaşları ve psikolojik savaşlara tanıklık ettiğine işaret eden Diş "Emperyalizmin iki yöntemi var. Bunun birinci yöntemi, özel savaş yürütmek; ikincisiyse psikolojik savaş yürütmek. Emperyalizm, nüfuz ettiği coğrafyada kendi denetim mekanizmalarını yaratmayı hedefler. Turuncu Devrim ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi darbe girişimlerini tetikleyen de bu mekanizmadır" dedi.

    Uluslararası medyanın süreçteki önemli rolüne işaret eden Diş "NATO'ya bağlı ‘süper NATO' veya ‘gladyo' diye adlandırılan mekanizmaların yürüttüğü bir savaşa tanıklık ediyoruz. Medya, psikolojik savaşın en önemli araçlarından birisi. Bu medyanın varlığı sebebiyle, Almanya'dan Türkiye'yi bir felaketler ülkesi olarak görürsünüz. Zira medyayı kullanarak bu savaş yürütülüyor. Örneğin, Amerika Irak'ı işgal etti. O görüntüleri alıp (Suriye Devlet Başkanı) Beşar Esad yapıyor gibi gösterdi. Ancak, tarih er ya da geç bu sistematik yalanlara karşı haklının kazacağını gösteriyor" dedi.

    Seyr-i sabah
    © Sputnik/
    Emekli Tuğamiral Ertürk: Afrin ile Çanakkale’yi karşılaştırmak cahilliktir
    ‘ABD'NİN MAAŞ VERDİĞİ PKK'YA KARŞI AFRİN DAHİL TÜM BÖLGEDE MÜCADELE VERMEK ÖNEMLİ'

    "PKK ve FETÖ, ABD emperyalizminin Türkiye'deki en önemli iki kolu" diyen Diş "ABD emperyalizmin en önemli iki aparatı olan FETÖ ve PKK. PKK, Türkiye'de 30 binden fazla sivil ve asker katletti. Bunu da ABD'den aldığı maaşlarla yaptı. Çünkü PKK, derin devlet ve Süper NATO'nun önemli bir aracı olmuştur, olmaktadır. Buna karşı mücadele, ABD'ye karşı mücadeledir ve bu bütün insanlık namınadır. DSG, YPG ve PYD gibi kolları var. Ve bu örgüt, 200-400 dolar maaşlarla bütün bunları yapıyor. Bu da elimizde belgelerle tescilli" diye konuştu.

    Türkiye'nin Afrin'de yürütmekte olduğu Zeytin Dalı Harekatı'nın ‘haklı ve meşru' olduğunun altını çizen Diş " Türkiye'nin Afrin'de yürütmekte olduğu mücadele haklı ve meşrudur. Bizim, ‘Süper NATO' operasyonlarına teslim olmamamız gerekiyor. Türkiye, Afrin'de işgalci değil; terör örgütlerinden bölgeyi temizleyip bölgeyi halka bırakmayı amaçlıyor. Suriye, İran ve Türkiye'nin süregelen mutabakatı var. Suriye'nin resmi dili, Türkiye'yi ‘işgalci' olarak kabul eder, fiili dili destek olur. Bu nokta önemli" diye ekledi.

    İlgili konular:

    Slutskiy: Afrin’de olanlar ciddi şekilde endişe verici
    'Rusya, Türkiye'nin Afrin'i Suriye hükümetine devretmesi için arabuluculuk yapabilir'
    Süleymaniye'de Afrin nedeniyle Nevruz kutlamaları iptal edildi, 3 günlük yas ilan edildi
    Salih Müslim'den Afrin açıklaması: Geri çekilmek, savaşı kaybetmek anlamına gelmez
    Erdoğan'dan Çanakkale-Afrin benzetmesi: Amaç aynı amaçtır, ruh aynı ruhtur
    Afrin kent merkezinde kontrol TSK ve ÖSO'da
    DHA: ÖSO, Afrin'de kontrolü sağladı
    Etiketler:
    Emperyalizm, demokrasi, Zeytin Dalı Harekatı, 15 Temmuz darbe girişimi, Turuncu Devrim, Süper NATO, Gladyo, PYD, PKK, NATO, Elif Sudagezer, Aykut Diş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşar Esad, Suriye'nin kuzeyi, İran, Ortadoğu, Suriye, Türkiye, ABD, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Doğu Guta'daki durum
    Yüzde 70’i kurtarılan Doğu Guta’dan kareler
    Karikatür
    Amerikalı Amrial: Rusya, ABD’ye nükleer saldırı taklidi yapıyor
    İnfografik
    Doğu Guta'da son durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam