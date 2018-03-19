Venezüella Büyükelçisi: Trump, Obama'nın temelini attığı silahlanma stratejisini hayata geçiriyor

Türkiye Gençlik Birliği'nin gerçekleştirdiği Uluslararası Anti-emperyalist Gençlik Buluşması'nın ilk gününde dünyanın ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden bir araya gelen gençlerin yanı sıra AK Parti, Vatan Partisi ve CHP'li siyasetçilerin yanı sıra, çok sayıda akademisyen ve medya mensubu da bir araya geldi.

İstanbul Bakırköy'deki Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'ndeki konuşmasında Dünya Anti-emperyalist Gençlik Birliği (DAGB) Genel Sekreteri ve TGB Genel Başkan Yardımcısı Elif İlhamoğlu "Gençliğin devrimler yapan, dünyayı değiştiren gücünün ve iradesinin farkındayız. Dünyanın dört bir yanından gelen gençler kendi ülkelerimizde vatan ve bağımsızlık mücadelelerine önderlik ediyoruz. Bu mücadeleleri verirken sırtımıza yasladığımız devrimci bir tarihimiz var. Castro'dan, Gandhi'den, Filistin'in Yaser Arafat'ından, Kore'nin Kim Shun Yungh'undan ve Türkiye'nin Mustafa Kemal'inden güç alıyoruz. Köklerimiz sağlam, dallarımız güçlü. Emperyalizmi çökertme gayemiz güçlü" sözlerini kaydetti.

© Sputnik/ TGB ‘Antiemperyalist Gençlik Buluşması’ Türkiye’de gerçekleşecek

Gençliğin köhne düzeni defedip yerine daha insancıl bir düzeni getirmek için bir araya geldiğini belirten TGB Genel Başkanı Cem Dikmen " Bulunduğumuz coğrafyadaki ülkeler özgürce yaşayabilmek için çok ağır bedeller ödemektedir. Türk milleti tarihinin hiçbir döneminde esareti kabul etmemiştir. Kader birlikleri yapıyoruz. Bu kader birlikleri Mustafa Kemal'den aldığımız görevdir; emperyalizmi, siyonizmi bu topraklardan defedip atmaktır. Bu salona baktığımızda gördüğümüz şey şudur insanlığa umut aşılayacak bir gençlik görev almaya hazırdır. Yükümüz ağır; çünkü yaşanabilir bir dünyayı tesis etmek için işte buradayız ve biliyoruz ki bu mücadeleyi eninde sonunda biz kazanacağız. Biz kazanacağız; çünkü insanlığı katleden gençliği uyuşturan bu köhne düzen çatırdıyor ve gençlik bu köhne düzeni defedip yerine daha insancıl bir düzeni getirmek için bir araya gelmiştir." dedi.

‘TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ SİZLERE EMANET'

Açılış buluşmasında söz alan bir diğer isim ise Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek oldu. Perinçek "Amerika'nın kurmak istediği küreselleşme adını verdiği tek kutuplu dünya bitmiştir. İnsanların, milli devletlerin, halkların, emekçilerin dünyasına doğru gidiyoruz. 20. yüzyılın başında mazlum denenler ezilenler artık insanlığın öncüsü olmuştur. Refahı, çağdaşlaşmayı dünün yoksulları temsil etmektedir. Yoksulluğun büyük gücünü bugün insanlık ispatlıyor ve ön cephede Çin'iyle Hindistan'ıyla yükselen ekonomiler, Irak'ıyla Suriye'siyle İran'ıyla Rusya'sıyla ve Türkiye'siyle Batı Asya'nın devletleri savaşıyor. Biz Türk milleti olarak yine ön cephedeyiz. Emperyalizm perişan olacak, bireycilik bitecek toplumculuk kurulacak, kamucu bir dünya kurulacak. 1968 gençlik hareketinin genel başkanı olarak size 50 yıl sonra Türkiye'nin geleceğini emanete ediyoruz" diye konuştu.

© REUTERS/ Colin Hackley ABD'de 'bireysel silahlanma karşıtı' protestolar sürüyor

Salonun dolup taştığı görkemli açılış şölenine katılan Venezüella Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes, "ABD bugün Brzezinski denilen beyefendinin silahlandırma ve silah stratejilerinin aynısını Venezüella'da gerçekleştirmek istemektedir ve bu savaş tüm alandadır. Barack Obama, bir kararnamenin altına imzasını attı. Ancak bu kararnameyi uygulamak Donald Trump'a düştü. Bunlar aslında kuyrukları farklı olan iki köpek. Bu kararname hidrokarbon kaynaklarımızdan elde edilen para ile uygulandı. Bizim dövizimiz, bizim paramız ile. Bizi ekonomisi çökmek üzere olan bir ülke olarak göstermek ve halkımızı açlığa mahkûm etmek istiyorlar. Onlar, Chavez ölünce Bolivarcı devrimin sona ereceğini düşündüler fakat Chavez hiçbir şekilde ölmedi, onun fikirleri hala yaşıyor" dedi.