Kayıt
14:04 19 Mart 2018
Ankara+ 21°C
İstanbul+ 8°C
Canlı Yayın
    Arama
    Venezüella

    Venezüella Büyükelçisi: Trump, Obama'nın temelini attığı silahlanma stratejisini hayata geçiriyor

    © AA/
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Elif Sudagezer
    0 20

    TGB'nin düzenlediği Uluslararası Anti-emperyalist Gençlik Buluşması'nda konuşan Venezüella Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes "Barack Obama'nın imzaladığı kararnamelerle temelini attığı silahlanma stratejisinin uygulayıcı ABD Başkanı Donald Trump. Aralarında hiçbir fark yok" dedi.

    15 Temmuz’un 1. yıldönümü - Ankara
    © AA/ Ahmet Bolat
    ‘15 Temmuz darbe girişimi gibi Süper NATO ataklarına karşı tetikte olmalıyız'
    Türkiye Gençlik Birliği'nin gerçekleştirdiği Uluslararası Anti-emperyalist Gençlik Buluşması'nın ilk gününde dünyanın ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden bir araya gelen gençlerin yanı sıra AK Parti, Vatan Partisi ve CHP'li siyasetçilerin yanı sıra, çok sayıda akademisyen ve medya mensubu da bir araya geldi.

    İstanbul Bakırköy'deki Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'ndeki konuşmasında Dünya Anti-emperyalist Gençlik Birliği (DAGB) Genel Sekreteri ve TGB Genel Başkan Yardımcısı Elif İlhamoğlu "Gençliğin devrimler yapan, dünyayı değiştiren gücünün ve iradesinin farkındayız. Dünyanın dört bir yanından gelen gençler kendi ülkelerimizde vatan ve bağımsızlık mücadelelerine önderlik ediyoruz. Bu mücadeleleri verirken sırtımıza yasladığımız devrimci bir tarihimiz var. Castro'dan, Gandhi'den, Filistin'in Yaser Arafat'ından, Kore'nin Kim Shun Yungh'undan ve Türkiye'nin Mustafa Kemal'inden güç alıyoruz. Köklerimiz sağlam, dallarımız güçlü. Emperyalizmi çökertme gayemiz güçlü" sözlerini kaydetti.

    Dünyanın dört bir yanından 70’i aşkın gençlik temsilcisinin katılacağı Uluslararası Antiemperyalist Gençlik Buluşması (UAGB) 17-23 Mart tarihleri arasında İstanbul ve Ankara’da gerçekleşecek.
    © Sputnik/ TGB
    ‘Antiemperyalist Gençlik Buluşması’ Türkiye’de gerçekleşecek
    ‘TÜRK MİLLETİ HİÇBİR DÖNEMDE ESARETİ KABUL ETMEMİŞTİR'

    Gençliğin köhne düzeni defedip yerine daha insancıl bir düzeni getirmek için bir araya geldiğini belirten TGB Genel Başkanı Cem Dikmen " Bulunduğumuz coğrafyadaki ülkeler özgürce yaşayabilmek için çok ağır bedeller ödemektedir. Türk milleti tarihinin hiçbir döneminde esareti kabul etmemiştir. Kader birlikleri yapıyoruz. Bu kader birlikleri Mustafa Kemal'den aldığımız görevdir; emperyalizmi, siyonizmi bu topraklardan defedip atmaktır. Bu salona baktığımızda gördüğümüz şey şudur insanlığa umut aşılayacak bir gençlik görev almaya hazırdır. Yükümüz ağır; çünkü yaşanabilir bir dünyayı tesis etmek için işte buradayız ve biliyoruz ki bu mücadeleyi eninde sonunda biz kazanacağız. Biz kazanacağız; çünkü insanlığı katleden gençliği uyuşturan bu köhne düzen çatırdıyor ve gençlik bu köhne düzeni defedip yerine daha insancıl bir düzeni getirmek için bir araya gelmiştir." dedi.

    ‘TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ SİZLERE EMANET'

    Açılış buluşmasında söz alan bir diğer isim ise Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek oldu. Perinçek "Amerika'nın kurmak istediği küreselleşme adını verdiği tek kutuplu dünya bitmiştir. İnsanların, milli devletlerin, halkların, emekçilerin dünyasına doğru gidiyoruz. 20. yüzyılın başında mazlum denenler ezilenler artık insanlığın öncüsü olmuştur. Refahı, çağdaşlaşmayı dünün yoksulları temsil etmektedir. Yoksulluğun büyük gücünü bugün insanlık ispatlıyor ve ön cephede Çin'iyle Hindistan'ıyla yükselen ekonomiler, Irak'ıyla Suriye'siyle İran'ıyla Rusya'sıyla ve Türkiye'siyle Batı Asya'nın devletleri savaşıyor. Biz Türk milleti olarak yine ön cephedeyiz. Emperyalizm perişan olacak, bireycilik bitecek toplumculuk kurulacak, kamucu bir dünya kurulacak. 1968 gençlik hareketinin genel başkanı olarak size 50 yıl sonra Türkiye'nin geleceğini emanete ediyoruz" diye konuştu.

    ABD'de bireysel silahlanma karşıtı protesto
    © REUTERS/ Colin Hackley
    ABD'de 'bireysel silahlanma karşıtı' protestolar sürüyor
    ‘TRUMP, OBAMA'NIN UZANTISI'

    Salonun dolup taştığı görkemli açılış şölenine katılan Venezüella Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes, "ABD bugün Brzezinski denilen beyefendinin silahlandırma ve silah stratejilerinin aynısını Venezüella'da gerçekleştirmek istemektedir ve bu savaş tüm alandadır. Barack Obama, bir kararnamenin altına imzasını attı. Ancak bu kararnameyi uygulamak Donald Trump'a düştü. Bunlar aslında kuyrukları farklı olan iki köpek. Bu kararname hidrokarbon kaynaklarımızdan elde edilen para ile uygulandı. Bizim dövizimiz, bizim paramız ile. Bizi ekonomisi çökmek üzere olan bir ülke olarak göstermek ve halkımızı açlığa mahkûm etmek istiyorlar. Onlar, Chavez ölünce Bolivarcı devrimin sona ereceğini düşündüler fakat Chavez hiçbir şekilde ölmedi, onun fikirleri hala yaşıyor" dedi.

    İlgili konular:

    'Dünya solu Venezüela'da Suriye'deki hatayı yapıyor'
    Venezüela'nın en güzel kızları Caracas'ta bir araya geldi
    Çipras'a iftira davası: 'Yunanistan’a Maduro rejimi dayatamayacaksın'
    Venezüella lideri Maduro yeniden aday: Bana kalsa seçimleri gelecek pazar günü yaparım
    Maduro'dan asgari ücrete yüzde 40 zam
    Etiketler:
    Öncü Gençlik, Vatan Partisi, Türkiye Gençlik Birliği (TGB), CHP, AK Parti, Cem Dikmen, Elif İlhamoğlu, Elif Sudagezer, Jose Gregorio Bracho Reyes, Doğu Perinçek, Venezuela, Amerika, Venezüella, Irak, Suriye, Türkiye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Doğu Guta'daki durum
    Yüzde 70’i kurtarılan Doğu Guta’dan kareler
    Karikatür
    Amerikalı Amrial: Rusya, ABD’ye nükleer saldırı taklidi yapıyor
    İnfografik
    Doğu Guta'da son durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam