‘Rusya seçmeni dünya kamuoyuna güçlü bir mesaj verdi'

© AFP 2018/ Mladen ANTONOV Rusya'da Putin'in zaferiyle biten seçimlerin resmi ön sonuçları açıklandı

Rusya'da 18 Mart'ta gerçekleşen devlet başkanlığı seçimleriyle Vladimir Putin, dördüncü dönem devlet başkanlığını kazanarak 2024'e kadar görevde kalmayı garantiledi. 56 milyon 206 bin 514 seçmen oy verdiği Putin, toplam oyların yüzde 76.66'sını aldı. Rusya'da gerçekleşen seçimler öncesinde ve esnasında Batılı medyada yoğun şekilde Rusya'yı ve yaklaşan seçimleri hedef alan haber ve yorumlara yer verdi. Ancak Putin'in seçim kampanyası sözcüsü Andrey Kondraşev, seçimlerin hemen öncesinde İngiltere topraklarında bir tür sinir gazıyla zehirlenen eski Rus çifte casus Sergey Skripal ve kızının başına gelenlerden Moskova'yı sorumlu tutan Londra'nın, bugünkü seçimlere katılım oranının yüksek olmasına yardımcı olduğunu söyledi. Benzer bir şekilde, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İngiltere dahil Batılı ülkelerle ilişkilerin gerginleşmesinin seçim sonucuyla ilgisi olmadığını belirtti. Peskov, halkın Putin'in Rusya'nın gelişimine yönelik planları etrafında birleştiğini söyledi.Peki, Rusya halkı Putin'e neden bu kadar yüksek oranda destek verdi? Yeni dönemde Rusya'yı neler bekliyor? Konuyu Sputnik'e değerlendiren Enerji Piyasaları ve Politikaları Enstitüsü (EPPEN) Başkanı Dr. Volkan Özdemir yorumladı.

© Sputnik/ Peskov: Seçim sonuçlarının İngiltere'yle gerginlikle ilgilisi yok, halk Putin'in gelişim planları etrafında birleşti

Rusya'da 18 Mart'ta gerçekleşen devlet başkanlığı seçimlerinde katılımın oldukça yüksek olduğuna işaret eden Özdemir "Bu seçimlerde katılımın oldukça yüksek olması önemliydi. Seçimlere yüzde 68'lik bir katılım sağlandı. Bu da son başkanlık seçimlerine oranla yüzde 3'lük bir artış barındırıyor. Kanaatimce, bu Rusya için oldukça yüksek bir oran ve böyle olması dolayısıyla da herhangi bir meşruiyet sorunu barındırmıyor" ifadelerini kullandı.

Seçimlerin Rusya basını tarafından olduğu kadar uluslararası basın tarafından da yakından takip edildiğine işaret eden Özdemir "Özellikle ABD'deki dışişleri bakanının değişimi, ondan önce Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev gibi yaptırım uygulanabilecek 114 politikacı ve 96 iş adamının bulunduğu ‘Kremlin Raporu' ve son olarak da İngiltere'nin kendi topraklarında İngiltere topraklarında bir tür sinir gazıyla zehirlenen eski Rus çifte casus Sergey Skripal ve kızının başına gelenlerden Moskova'yı sorumlu tuttuğu süreçte, Batılı medya Rusya'daki seçimleri yalnızca izlemekle kalmadı, ayrıca sürece etkide bulunmaya çalıştı. Putin'in zafer konuşmasına baktığımda Rusya Lideri'nin oldukça rahat olduğunu görüyorum. Önümüzdeki günlerde artacak uluslararası gerilime karşı şimdiden toplumsal mutabakatını sağlamış ve bu seçim sonuçlarıyla iç cephesini güçlendirmiş görünüyor. Rus seçmenleri tarafından dünya kamuoyuna güçlü bir mesaj verildi" dedi.

'Putin Rusya için istikrar anlamına geliyor'

Batı medyasının Rusya'da ‘tek adam yönetimi' varmış gibi dezenfomasyon ürettiğinin altını çizen Özdemir "Rusya'da Putin, güç dengeleri açısından birden fazla güç odağı arasında dengeyi kurarak bir nevi koalisyon yönetiyor. Yani dünya kamuoyunda sıkça gösterildiği gibi tek adam yönetimi yok. Rusya'da ortak akılla hareket ediliyor ve güçlü bir devlet mekanizması var. Ve doğaldır ki, ülkede birbirinden farklı gruplar var. Ben bu farklı gruplar arasında dengenin sağlanmasıyla Rusya'da bir koalisyon yürütüldüğünü düşünenlerdenim" dedi.

Özdemir "Bu koalisyonun önemli ayaklarından birisi, 2000 yıllarından bu yana Rusya içerisindeki Batıcı grup. Bu grubun da en somut temsilcisi Başbakan Dmitriy Medvedev. Tam bu noktada, bu ay sonunda belirlenecek kabine üyeleri ve başbakanın kim olacağı soru büyük önem taşıyor. Bu isimlerin belirlenmesi, Rusya iç siyasetindeki dengelerin ne yönde değişeceğine ışık tutacak. Eğer Medvedev koltuğunu kaybeder ve yerine liberal ekonomiye daha mesafeli ve daha devletçi bir isim gelirse, Rusya'da Batıcıların içeride de kaybettiğini söyleyebileceğiz" diye ekledi.